Fragment of Fence (1937) by Austin L Davison
Save the tigers poster template
https://www.rawpixel.com/image/12820561/save-the-tigers-poster-templateView license
Cast Iron Match Holder (1938) by Austin L Davison
https://www.rawpixel.com/image/10079139/cast-iron-match-holder-1938-austin-davisonFree Image from public domain license
Save the tigers Instagram story template
https://www.rawpixel.com/image/12820563/save-the-tigers-instagram-story-templateView license
Fragment of Fence (1937) by Austin L Davison
https://www.rawpixel.com/image/10074950/fragment-fence-1937-austin-davisonFree Image from public domain license
Save the tigers Instagram post template
https://www.rawpixel.com/image/13118075/save-the-tigers-instagram-post-templateView license
Standard from Iron Fence (1937) by Austin L Davison
https://www.rawpixel.com/image/10077385/standard-from-iron-fence-1937-austin-davisonFree Image from public domain license
Save the tigers blog banner template
https://www.rawpixel.com/image/12820555/save-the-tigers-blog-banner-templateView license
Gate (1937) by Austin L Davison
https://www.rawpixel.com/image/10074980/gate-1937-austin-davisonFree Image from public domain license
Editable animal statue design element set
https://www.rawpixel.com/image/15436715/editable-animal-statue-design-element-setView license
Coal Grate for Fireplace (1937) by Austin L Davison
https://www.rawpixel.com/image/10073928/coal-grate-for-fireplace-1937-austin-davisonFree Image from public domain license
Editable animal statue design element set
https://www.rawpixel.com/image/15435251/editable-animal-statue-design-element-setView license
Cast Iron Foot Scraper (1937) by Austin L Davison
https://www.rawpixel.com/image/10073477/cast-iron-foot-scraper-1937-austin-davisonFree Image from public domain license
Editable animal statue design element set
https://www.rawpixel.com/image/15435137/editable-animal-statue-design-element-setView license
Window Grille (1937) by Austin L Davison
https://www.rawpixel.com/image/10078193/window-grille-1937-austin-davisonFree Image from public domain license
Save the tigers Instagram post template
https://www.rawpixel.com/image/12716421/save-the-tigers-instagram-post-templateView license
Cast Iron Window Grille (1937) by Austin L Davison
https://www.rawpixel.com/image/10073492/cast-iron-window-grille-1937-austin-davisonFree Image from public domain license
Editable cute ceramic animal figurine design element set
https://www.rawpixel.com/image/15435999/editable-cute-ceramic-animal-figurine-design-element-setView license
Pa. German Stove Plate (1937) by Austin L Davison
https://www.rawpixel.com/image/10076176/pa-german-stove-plate-1937-austin-davisonFree Image from public domain license
Editable animal statue design element set
https://www.rawpixel.com/image/15435309/editable-animal-statue-design-element-setView license
Window Grille (1937) by Austin L Davison
https://www.rawpixel.com/image/10078192/window-grille-1937-austin-davisonFree Image from public domain license
Editable animal statue design element set
https://www.rawpixel.com/image/15435296/editable-animal-statue-design-element-setView license
Gate for Cemetary Plot (1937) by Austin L Davison
https://www.rawpixel.com/image/10074990/gate-for-cemetary-plot-1937-austin-davisonFree Image from public domain license
Japanese tiger ukiyo-e art editable design, community remix
https://www.rawpixel.com/image/12760581/japanese-tiger-ukiyo-e-art-editable-design-community-remixView license
Cast Iron Urn (c. 1937) by Austin L Davison
https://www.rawpixel.com/image/10073499/cast-iron-urn-c-1937-austin-davisonFree Image from public domain license
Vintage tiger badge logo template, editable small business
https://www.rawpixel.com/image/8626881/vintage-tiger-badge-logo-template-editable-small-businessView license
Cemetary Gate (1937) by Austin L Davison
https://www.rawpixel.com/image/10073509/cemetary-gate-1937-austin-davisonFree Image from public domain license
Editable animal statue design element set
https://www.rawpixel.com/image/15435799/editable-animal-statue-design-element-setView license
Cast Iron Eagle (c. 1937) by Austin L Davison
https://www.rawpixel.com/image/10073456/cast-iron-eagle-c-1937-austin-davisonFree Image from public domain license
Editable vintage animal home decor sculpture set psd, remixed by rawpixel
https://www.rawpixel.com/image/9059565/editable-vintage-animal-home-decor-sculpture-set-psd-remixed-rawpixelView license
Bootjack (1937) by Austin L Davison
https://www.rawpixel.com/image/10073106/bootjack-1937-austin-davisonFree Image from public domain license
Tiger watercolor, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10884583/tiger-watercolor-editable-remix-designView license
Foot Scraper (1937) by Austin L Davison
https://www.rawpixel.com/image/10074918/foot-scraper-1937-austin-davisonFree Image from public domain license
Watercolor tiger, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10792295/watercolor-tiger-editable-remix-designView license
Section of Cast Iron Balcony (c. 1937) by Austin L Davison
https://www.rawpixel.com/image/10076912/section-cast-iron-balcony-c-1937-austin-davisonFree Image from public domain license
Watercolor tiger, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10877011/watercolor-tiger-editable-remix-designView license
Door Stop (c. 1937) by Archie Thompson
https://www.rawpixel.com/image/10074484/door-stop-c-1937-archie-thompsonFree Image from public domain license
Watercolor tiger, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10877094/watercolor-tiger-editable-remix-designView license
Door Stop (c. 1937) by H Langden Brown
https://www.rawpixel.com/image/10074477/door-stop-c-1937-langden-brownFree Image from public domain license
Watercolor tiger mobile wallpaper, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10877053/watercolor-tiger-mobile-wallpaper-editable-remix-designView license
Doll Settee (c. 1938) by Austin L Davison
https://www.rawpixel.com/image/10079665/doll-settee-c-1938-austin-davisonFree Image from public domain license