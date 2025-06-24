Edit ImageCropSaveSaveEdit Imageanimalpersonartwatercolourpublic domainclothingdrawingpaintingsGirl's Dress (c. 1937) by Nancy CrimiOriginal public domain image from National Gallery of ArtMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 979 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 3340 x 4096 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosTemplatesSimilarWatercolor young women reading books, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10798185/watercolor-young-women-reading-books-editable-remix-designView licenseBodice (c. 1937) by Nancy Crimihttps://www.rawpixel.com/image/10073059/bodice-c-1937-nancy-crimiFree Image from public domain licenseWatercolor young women reading books, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10877751/watercolor-young-women-reading-books-editable-remix-designView licenseHeaddress (c. 1937) by Nancy Crimihttps://www.rawpixel.com/image/10075186/headdress-c-1937-nancy-crimiFree Image from public domain licenseWatercolor young women reading books, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10202259/watercolor-young-women-reading-books-editable-remix-designView licenseGirl's Dress (1935/1942) by Nancy Crimihttps://www.rawpixel.com/image/10060701/girls-dress-19351942-nancy-crimiFree Image from public domain licenseWatercolor young women png element, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10793268/watercolor-young-women-png-element-editable-remix-designView licenseDress (c. 1942) by Nancy Crimihttps://www.rawpixel.com/image/10088572/dress-c-1942-nancy-crimiFree Image from public domain licenseWatercolor young women reading books, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10877850/watercolor-young-women-reading-books-editable-remix-designView licenseDress (c. 1937) by Nancy Crimihttps://www.rawpixel.com/image/10074546/dress-c-1937-nancy-crimiFree Image from public domain licenseWatercolor girls in a park, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10389017/watercolor-girls-park-editable-remix-designView licenseGirl's Dress (c. 1940) by Nancy Crimihttps://www.rawpixel.com/image/10085939/girls-dress-c-1940-nancy-crimiFree Image from public domain licenseWatercolor girls in a park, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10195839/watercolor-girls-park-editable-remix-designView licenseBoy's Suit (c. 1941) by Nancy Crimi and Charles Manninohttps://www.rawpixel.com/image/10087385/boys-suit-c-1941-nancy-crimi-and-charles-manninoFree Image from public domain licenseWatercolor young women mobile wallpaper, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10877803/watercolor-young-women-mobile-wallpaper-editable-remix-designView licenseDress (c. 1938) by Nancy Crimihttps://www.rawpixel.com/image/10079713/dress-c-1938-nancy-crimiFree Image from public domain licenseWatercolor young women mobile wallpaper, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10203162/watercolor-young-women-mobile-wallpaper-editable-remix-designView licenseBoy's Dress (c. 1937) by Nancy Crimihttps://www.rawpixel.com/image/10073147/boys-dress-c-1937-nancy-crimiFree Image from public domain licenseWatercolor woman at field, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10414704/watercolor-woman-field-editable-remix-designView licenseDress (c. 1937) by Nancy Crimihttps://www.rawpixel.com/image/10074557/dress-c-1937-nancy-crimiFree Image from public domain licenseWatercolor Victorian woman & dog, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10360723/watercolor-victorian-woman-dog-editable-remix-designView licenseSpencer (c. 1940) by Nancy Crimihttps://www.rawpixel.com/image/10086790/spencer-c-1940-nancy-crimiFree Image from public domain licenseWatercolor woman at field, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10198891/watercolor-woman-field-editable-remix-designView licenseDress (c. 1936) by Nancy Crimihttps://www.rawpixel.com/image/10065705/dress-c-1936-nancy-crimiFree Image from public domain licenseEditable watercolor Victorian woman & dog, desktop wallpaper designhttps://www.rawpixel.com/image/11450804/editable-watercolor-victorian-woman-dog-desktop-wallpaper-designView licenseGirl's Dress (1935/1942) by Nancy Crimihttps://www.rawpixel.com/image/10060696/girls-dress-19351942-nancy-crimiFree Image from public domain licenseWatercolor Victorian woman, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10198793/watercolor-victorian-woman-editable-remix-designView licenseWedding Dress (c. 1936) by Nancy Crimihttps://www.rawpixel.com/image/10072542/wedding-dress-c-1936-nancy-crimiFree Image from public domain licenseWatercolor woman at field, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10247767/watercolor-woman-field-editable-remix-designView licenseDress (1935/1942) by Nancy Crimihttps://www.rawpixel.com/image/10060307/dress-19351942-nancy-crimiFree Image from public domain licenseWatercolor woman at field, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10416314/watercolor-woman-field-editable-remix-designView licenseDescription of a Girl's Dress (c. 1937) by Nancy Crimihttps://www.rawpixel.com/image/10074317/description-girls-dress-c-1937-nancy-crimiFree Image from public domain licenseWatercolor girls picnic in a park, editable desktop wallpaper designhttps://www.rawpixel.com/image/11455937/watercolor-girls-picnic-park-editable-desktop-wallpaper-designView licenseDress Cape (c. 1938) by Nancy Crimihttps://www.rawpixel.com/image/10079731/dress-cape-c-1938-nancy-crimiFree Image from public domain licenseEditable watercolor woman at field, desktop wallpaper designhttps://www.rawpixel.com/image/11461235/editable-watercolor-woman-field-desktop-wallpaper-designView licenseDescription of a Girl's Dress (c. 1937) by Nancy Crimihttps://www.rawpixel.com/image/10074313/description-girls-dress-c-1937-nancy-crimiFree Image from public domain licenseEditable watercolor woman at field, desktop wallpaper designhttps://www.rawpixel.com/image/11461202/editable-watercolor-woman-field-desktop-wallpaper-designView licenseDress (c. 1940) by Nancy Crimihttps://www.rawpixel.com/image/10085727/dress-c-1940-nancy-crimiFree Image from public domain licenseWatercolor woman in park, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10199067/watercolor-woman-park-editable-remix-designView licenseDress (c. 1936) by Nancy Crimihttps://www.rawpixel.com/image/10065776/dress-c-1936-nancy-crimiFree Image from public domain license