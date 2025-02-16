Edit ImageCrop1SaveSaveEdit Imageartwatercolorpublic domainfoodpaintingseggphotoantiqueHarvester Jug (c. 1937) by Yolande DelasserOriginal public domain image from National Gallery of ArtMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 941 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 3212 x 4096 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosTemplatesSimilarwatercolor food set, editable design elementhttps://www.rawpixel.com/image/15132003/watercolor-food-set-editable-design-elementView licensePa. German Pitcher (c. 1937) by Yolande Delasserhttps://www.rawpixel.com/image/10076136/pa-german-pitcher-c-1937-yolande-delasserFree Image from public domain licensewatercolor food set, editable design elementhttps://www.rawpixel.com/image/15131949/watercolor-food-set-editable-design-elementView licenseHarvester Jug (c. 1937) by Yolande Delasserhttps://www.rawpixel.com/image/10075168/harvester-jug-c-1937-yolande-delasserFree Image from public domain licenseEaster eggs Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14517107/easter-eggs-instagram-post-templateView licenseJug (c. 1936) by Yolande Delasserhttps://www.rawpixel.com/image/10066707/jug-c-1936-yolande-delasserFree Image from public domain licensewatercolor food set, editable design elementhttps://www.rawpixel.com/image/15132008/watercolor-food-set-editable-design-elementView licensePennsylvania German Puzzle Jug (c. 1938) by Yolande Delasserhttps://www.rawpixel.com/image/10080961/pennsylvania-german-puzzle-jug-c-1938-yolande-delasserFree Image from public domain licensewatercolor food ingredient set, editable design elementhttps://www.rawpixel.com/image/15132050/watercolor-food-ingredient-set-editable-design-elementView licenseCrock (c. 1937) by Yolande Delasserhttps://www.rawpixel.com/image/10074224/crock-c-1937-yolande-delasserFree Image from public domain licenseRamen bar Facebook post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14427967/ramen-bar-facebook-post-templateView licenseJug (c. 1937) by Yolande Delasserhttps://www.rawpixel.com/image/10075561/jug-c-1937-yolande-delasserFree Image from public domain licenseRamen bar Facebook post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14428006/ramen-bar-facebook-post-templateView licenseJar (c. 1937) by Yolande Delasserhttps://www.rawpixel.com/image/10075451/jar-c-1937-yolande-delasserFree Image from public domain licensewatercolor food ingredient set, editable design elementhttps://www.rawpixel.com/image/15132031/watercolor-food-ingredient-set-editable-design-elementView licenseCrock (c. 1937) by Yolande Delasserhttps://www.rawpixel.com/image/10074234/crock-c-1937-yolande-delasserFree Image from public domain licenseEaster egg hunt Facebook post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14408856/easter-egg-hunt-facebook-post-templateView licenseJar (c. 1936) by Yolande Delasserhttps://www.rawpixel.com/image/10066655/jar-c-1936-yolande-delasserFree Image from public domain licenseOrganic eggs label template, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/14489070/organic-eggs-label-template-editable-designView licenseSmall Pot (c. 1953) by Yolande Delasserhttps://www.rawpixel.com/image/10088901/small-pot-c-1953-yolande-delasserFree Image from public domain licenseEaster sale Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14517087/easter-sale-instagram-post-templateView licenseJug (c. 1937) by Yolande Delasserhttps://www.rawpixel.com/image/10075551/jug-c-1937-yolande-delasserFree Image from public domain licensewatercolor food ingredient set, editable design elementhttps://www.rawpixel.com/image/15132021/watercolor-food-ingredient-set-editable-design-elementView licenseCrock (c. 1937) by Yolande Delasserhttps://www.rawpixel.com/image/10074193/crock-c-1937-yolande-delasserFree Image from public domain licenseTonkotsu ramen Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14443277/tonkotsu-ramen-instagram-post-templateView licenseCrock (c. 1937) by Yolande Delasserhttps://www.rawpixel.com/image/10074208/crock-c-1937-yolande-delasserFree Image from public domain licenseBreakfast recipes poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/13052440/breakfast-recipes-poster-templateView licenseJug (c. 1937) by Yolande Delasserhttps://www.rawpixel.com/image/10075496/jug-c-1937-yolande-delasserFree Image from public domain licensewatercolor food ingredient set, editable design elementhttps://www.rawpixel.com/image/15132029/watercolor-food-ingredient-set-editable-design-elementView licenseCrock (c. 1938) by Yolande Delasserhttps://www.rawpixel.com/image/10079488/crock-c-1938-yolande-delasserFree Image from public domain licenseAsian cuisine poster template, editable text & designhttps://www.rawpixel.com/image/11559138/asian-cuisine-poster-template-editable-text-designView licenseJar (c. 1937) by Yolande Delasserhttps://www.rawpixel.com/image/10075407/jar-c-1937-yolande-delasserFree Image from public domain licenseEaster workshop Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14460338/easter-workshop-instagram-post-templateView licenseJug (c. 1937) by Yolande Delasserhttps://www.rawpixel.com/image/10075552/jug-c-1937-yolande-delasserFree Image from public domain licenseHealthy breakfast poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/13052410/healthy-breakfast-poster-templateView licenseJug (c. 1937) by Yolande Delasserhttps://www.rawpixel.com/image/10075576/jug-c-1937-yolande-delasserFree Image from public domain licenseEaster egg hunt Facebook post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14408385/easter-egg-hunt-facebook-post-templateView licenseJug (probably 1937) by Yolande Delasserhttps://www.rawpixel.com/image/10075525/jug-probably-1937-yolande-delasserFree Image from public domain licenseRamen bar Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14443262/ramen-bar-instagram-post-templateView licenseJug (c. 1937) by Yolande Delasserhttps://www.rawpixel.com/image/10075497/jug-c-1937-yolande-delasserFree Image from public domain license