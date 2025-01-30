rawpixel
High Back Side Chair (1937) by Louis Annino
Vintage chair collage illustration editable design
https://www.rawpixel.com/image/12623131/vintage-chair-collage-illustration-editable-designView license
Side Chair (c. 1937) by Louis Annino
https://www.rawpixel.com/image/10077099/side-chair-c-1937-louis-anninoFree Image from public domain license
Victorian furniture, editable home decor design set, remixed by rawpixel
https://www.rawpixel.com/image/9059564/victorian-furniture-editable-home-decor-design-set-remixed-rawpixelView license
Side Chair (1937) by Louis Annino
https://www.rawpixel.com/image/10077129/side-chair-1937-louis-anninoFree Image from public domain license
Flea market Instagram story template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/11758528/flea-market-instagram-story-template-editable-textView license
Side Chair (c. 1937) by Louis Annino
https://www.rawpixel.com/image/10077117/side-chair-c-1937-louis-anninoFree Image from public domain license
Grand opening Instagram post template, editable text and design, including original art illustration from William Morris
https://www.rawpixel.com/image/22987991/image-border-leaves-treeView license
Court Cupboard (c. 1936) by Louis Annino
https://www.rawpixel.com/image/10065260/court-cupboard-c-1936-louis-anninoFree Image from public domain license
Editable watercolor dining table in room, desktop wallpaper design
https://www.rawpixel.com/image/11458796/editable-watercolor-dining-table-room-desktop-wallpaper-designView license
Side Chair (c. 1937) by Ernest Busenbark
https://www.rawpixel.com/image/10077118/side-chair-c-1937-ernest-busenbarkFree Image from public domain license
Minimal living room interior mockup, editable design
https://www.rawpixel.com/image/12670681/minimal-living-room-interior-mockup-editable-designView license
Carved Side Chair (c. 1937) by Robert Stewart
https://www.rawpixel.com/image/10073432/carved-side-chair-c-1937-robert-stewartFree Image from public domain license
Flea market Instagram post template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/11496071/flea-market-instagram-post-template-editable-textView license
Armchair (c. 1937) by Arthur Johnson
https://www.rawpixel.com/image/10072875/armchair-c-1937-arthur-johnsonFree Image from public domain license
Baroque armchair
https://www.rawpixel.com/image/14996509/baroque-armchairView license
Tavern Table or Refectory Table (1935/1942) by Louis Annino
https://www.rawpixel.com/image/10063405/tavern-table-refectory-table-19351942-louis-anninoFree Image from public domain license
Activated Summer Instagram post template
https://www.rawpixel.com/image/14571793/activated-summer-instagram-post-templateView license
Ladder Rock Chair (1937) by John Sullivan
https://www.rawpixel.com/image/10075634/ladder-rock-chair-1937-john-sullivanFree Image from public domain license
Antique furniture auction Instagram post template, editable text and design
https://www.rawpixel.com/image/18589486/antique-furniture-auction-instagram-post-template-editable-text-and-designView license
Chair (c. 1937) by M Rosenshield von Paulin
https://www.rawpixel.com/image/10073517/chair-c-1937-rosenshield-von-paulinFree Image from public domain license
Antique furniture auction Instagram post template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/12614776/antique-furniture-auction-instagram-post-template-editable-textView license
Rocking Chair (c. 1937) by Alfred Walbeck
https://www.rawpixel.com/image/10076781/rocking-chair-c-1937-alfred-walbeckFree Image from public domain license
Relax Instagram post template
https://www.rawpixel.com/image/14571816/relax-instagram-post-templateView license
Chair (c. 1937) by John Sullivan
https://www.rawpixel.com/image/10073530/chair-c-1937-john-sullivanFree Image from public domain license
Vintage leather armchair element, editable design set
https://www.rawpixel.com/image/14990203/vintage-leather-armchair-element-editable-design-setView license
Windsor Chair (1937) by Ray Holden
https://www.rawpixel.com/image/10078218/windsor-chair-1937-ray-holdenFree Image from public domain license
Baroque armchair element, editable design set
https://www.rawpixel.com/image/14990205/baroque-armchair-element-editable-design-setView license
Chair (1937) by Arsen Maralian
https://www.rawpixel.com/image/10073508/chair-1937-arsen-maralianFree Image from public domain license
Watercolor armchair design element set, editable design
https://www.rawpixel.com/image/16239359/watercolor-armchair-design-element-set-editable-designView license
Chair (1937) by Henry Tomaszewski
https://www.rawpixel.com/image/10073548/chair-1937-henry-tomaszewskiFree Image from public domain license
Baroque armchair element, editable design set
https://www.rawpixel.com/image/14990206/baroque-armchair-element-editable-design-setView license
Card Table (c. 1936) by Louis Annino
https://www.rawpixel.com/image/10064630/card-table-c-1936-louis-anninoFree Image from public domain license
Baroque armchair element, editable design set
https://www.rawpixel.com/image/14994520/baroque-armchair-element-editable-design-setView license
Table (c. 1937) by Louis Annino
https://www.rawpixel.com/image/10077569/table-c-1937-louis-anninoFree Image from public domain license
Baroque armchair element, editable design set
https://www.rawpixel.com/image/14994504/baroque-armchair-element-editable-design-setView license
Windsor Comb-back Chair (c. 1939) by Ernest A Towers Jr
https://www.rawpixel.com/image/10085243/windsor-comb-back-chair-c-1939-ernest-towersFree Image from public domain license
Vintage leather armchair element, editable design set
https://www.rawpixel.com/image/14989178/vintage-leather-armchair-element-editable-design-setView license
Side Chair (c. 1937) by Jack Bochner
https://www.rawpixel.com/image/10077105/side-chair-c-1937-jack-bochnerFree Image from public domain license
Baroque armchair element, editable design set
https://www.rawpixel.com/image/14989181/baroque-armchair-element-editable-design-setView license
Side Chair (1936) by Michael Trekur
https://www.rawpixel.com/image/10071018/side-chair-1936-michael-trekurFree Image from public domain license