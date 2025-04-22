Edit ImageCropSaveSaveEdit Imagehorseanimalwoodartwatercolourfurniturepublic domainpaintingsHorse (c. 1937) by Mina LowryOriginal public domain image from National Gallery of ArtMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 1200 x 987 pxHigh Resolution (HD) 4096 x 3370 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosTemplatesSimilarWatercolor Victorian woman, editable desktop wallpaper designhttps://www.rawpixel.com/image/11462393/watercolor-victorian-woman-editable-desktop-wallpaper-designView licensePoodle (c. 1937) by Mina Lowryhttps://www.rawpixel.com/image/10076505/poodle-c-1937-mina-lowryFree Image from public domain licenseWatercolor Victorian woman in room, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10199000/watercolor-victorian-woman-room-editable-remix-designView licensePennsylvania German Toy Dachshund (c. 1937) by Mina Lowryhttps://www.rawpixel.com/image/10076289/pennsylvania-german-toy-dachshund-c-1937-mina-lowryFree Image from public domain licenseWatercolor Victorian woman, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10418663/watercolor-victorian-woman-editable-remix-designView licenseParrot (c. 1937) by Mina Lowryhttps://www.rawpixel.com/image/10076238/parrot-c-1937-mina-lowryFree Image from public domain licenseAesthetic farm collage, editable agriculture collage. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9349871/aesthetic-farm-collage-editable-agriculture-collage-remixed-rawpixelView licenseDraped Figure (c. 1937) by Mina Lowryhttps://www.rawpixel.com/image/10074476/draped-figure-c-1937-mina-lowryFree Image from public domain licenseWatercolor wild horse foal, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10485441/watercolor-wild-horse-foal-editable-remix-designView licenseFigurehead: Hercules (c. 1940) by Mina Lowryhttps://www.rawpixel.com/image/10085822/figurehead-hercules-c-1940-mina-lowryFree Image from public domain licenseWatercolor wild horse foal, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10252102/watercolor-wild-horse-foal-editable-remix-designView licenseCherry Candlestick (c. 1937) by Mina Lowryhttps://www.rawpixel.com/image/10073603/cherry-candlestick-c-1937-mina-lowryFree Image from public domain licenseEditable watercolor wild horse foal, desktop wallpaper designhttps://www.rawpixel.com/image/11473022/editable-watercolor-wild-horse-foal-desktop-wallpaper-designView licensePoodle (c. 1937) by Mina Lowryhttps://www.rawpixel.com/image/10076509/poodle-c-1937-mina-lowryFree Image from public domain licenseHorse watercolor png element, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10801765/horse-watercolor-png-element-editable-remix-designView licenseBird (c. 1937) by Mina Lowryhttps://www.rawpixel.com/image/10073020/bird-c-1937-mina-lowryFree Image from public domain licenseHorse watercolor, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10203930/horse-watercolor-editable-remix-designView licenseFigurine (c. 1937) by Mina Lowryhttps://www.rawpixel.com/image/10074789/figurine-c-1937-mina-lowryFree Image from public domain licenseHorse watercolor, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10879722/horse-watercolor-editable-remix-designView licenseWhirligig (c. 1937) by Mina Lowryhttps://www.rawpixel.com/image/10078177/whirligig-c-1937-mina-lowryFree Image from public domain licenseWatercolor wild horse foal, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10489204/watercolor-wild-horse-foal-editable-remix-designView licensePa. German Chalkware Deer (c. 1938) by Mina Lowryhttps://www.rawpixel.com/image/10080737/pa-german-chalkware-deer-c-1938-mina-lowryFree Image from public domain licenseWatercolor wild horse foal, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10203757/watercolor-wild-horse-foal-editable-remix-designView licenseDancing Doll (c. 1937) by Mina Lowryhttps://www.rawpixel.com/image/10074294/dancing-doll-c-1937-mina-lowryFree Image from public domain licenseHorse watercolor mobile wallpaper, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10802064/horse-watercolor-mobile-wallpaper-editable-remix-designView licenseToy Horse (c. 1937) by Mina Lowryhttps://www.rawpixel.com/image/10077754/toy-horse-c-1937-mina-lowryFree Image from public domain licenseHorse watercolor mobile wallpaper, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10879669/horse-watercolor-mobile-wallpaper-editable-remix-designView licensePa. German Dog Figurine (c. 1937) by Mina Lowryhttps://www.rawpixel.com/image/10076076/pa-german-dog-figurine-c-1937-mina-lowryFree Image from public domain licenseHorse watercolor, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10879630/horse-watercolor-editable-remix-designView licenseBaseball Player (1935/1942) by Mina Lowryhttps://www.rawpixel.com/image/10059013/baseball-player-19351942-mina-lowryFree Image from public domain licenseHorse watercolor, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10802264/horse-watercolor-editable-remix-designView licensePa. German Chalkware Shepherd Boy (c. 1937) by Mina Lowryhttps://www.rawpixel.com/image/10076064/pa-german-chalkware-shepherd-boy-c-1937-mina-lowryFree Image from public domain licenseWatercolor wild horse foal, editable desktop wallpaper designhttps://www.rawpixel.com/image/11472998/watercolor-wild-horse-foal-editable-desktop-wallpaper-designView licensePa. German Chalkware Mantel Ornament (c. 1937) by Mina Lowryhttps://www.rawpixel.com/image/10076046/pa-german-chalkware-mantel-ornament-c-1937-mina-lowryFree Image from public domain licenseWatercolor horse foal, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10203886/watercolor-horse-foal-editable-remix-designView licenseChalkware Figure (c. 1939) by Mina Lowryhttps://www.rawpixel.com/image/10082991/chalkware-figure-c-1939-mina-lowryFree Image from public domain licenseWild horse foal mobile wallpaper, editable watercolor designhttps://www.rawpixel.com/image/10489233/wild-horse-foal-mobile-wallpaper-editable-watercolor-designView licensePa. German Robin Figurine (c. 1937) by Mina Lowryhttps://www.rawpixel.com/image/10076160/pa-german-robin-figurine-c-1937-mina-lowryFree Image from public domain licenseWild horse foal mobile wallpaper, editable watercolor designhttps://www.rawpixel.com/image/10485454/wild-horse-foal-mobile-wallpaper-editable-watercolor-designView licenseWhirligig: Hessian Soldier (c. 1937) by Mina Lowryhttps://www.rawpixel.com/image/10078180/whirligig-hessian-soldier-c-1937-mina-lowryFree Image from public domain license