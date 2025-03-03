rawpixel
Edit ImageCrop
Horse Watch Fob (c. 1937) by Tulita Westfall
Save
Edit Image
horseanimalpersonartwatercolourpublic domaindrawingpaintings
Watercolor vintage coach mobile wallpaper, editable remix design
Watercolor vintage coach mobile wallpaper, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10888184/watercolor-vintage-coach-mobile-wallpaper-editable-remix-designView license
Loop Earring (c. 1937) by Tulita Westfall
Loop Earring (c. 1937) by Tulita Westfall
https://www.rawpixel.com/image/10075732/loop-earring-c-1937-tulita-westfallFree Image from public domain license
Horse farm animal vintage art remixed by rawpixel.
Horse farm animal vintage art remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/12670435/horse-farm-animal-vintage-art-remixed-rawpixelView license
Loop Earrings (c. 1937) by Tulita Westfall
Loop Earrings (c. 1937) by Tulita Westfall
https://www.rawpixel.com/image/10075735/loop-earrings-c-1937-tulita-westfallFree Image from public domain license
Watercolor vintage city, editable remix design
Watercolor vintage city, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10487502/watercolor-vintage-city-editable-remix-designView license
Brooch (c. 1937) by Tulita Westfall
Brooch (c. 1937) by Tulita Westfall
https://www.rawpixel.com/image/10073183/brooch-c-1937-tulita-westfallFree Image from public domain license
Watercolor vintage city, editable remix design
Watercolor vintage city, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10782744/watercolor-vintage-city-editable-remix-designView license
Bracelet (c. 1937) by Tulita Westfall
Bracelet (c. 1937) by Tulita Westfall
https://www.rawpixel.com/image/10073173/bracelet-c-1937-tulita-westfallFree Image from public domain license
Watercolor vintage city, editable remix design
Watercolor vintage city, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10783486/watercolor-vintage-city-editable-remix-designView license
Comb (c. 1937) by Tulita Westfall
Comb (c. 1937) by Tulita Westfall
https://www.rawpixel.com/image/10073958/comb-c-1937-tulita-westfallFree Image from public domain license
Watercolor vintage city, editable remix design
Watercolor vintage city, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10202358/watercolor-vintage-city-editable-remix-designView license
Bird Stick Pin (c. 1937) by Tulita Westfall
Bird Stick Pin (c. 1937) by Tulita Westfall
https://www.rawpixel.com/image/10073023/bird-stick-pin-c-1937-tulita-westfallFree Image from public domain license
Horse farm animal vintage art remixed by rawpixel.
Horse farm animal vintage art remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/12670068/horse-farm-animal-vintage-art-remixed-rawpixelView license
Oval Pin (c. 1937) by Tulita Westfall
Oval Pin (c. 1937) by Tulita Westfall
https://www.rawpixel.com/image/10076015/oval-pin-c-1937-tulita-westfallFree Image from public domain license
Editable watercolor vintage city with horseback riding, desktop wallpaper design
Editable watercolor vintage city with horseback riding, desktop wallpaper design
https://www.rawpixel.com/image/11473171/png-activity-adult-aestheticView license
Earrings and Brooch (c. 1937) by Tulita Westfall
Earrings and Brooch (c. 1937) by Tulita Westfall
https://www.rawpixel.com/image/10074629/earrings-and-brooch-c-1937-tulita-westfallFree Image from public domain license
Editable watercolor vintage city with horseback riding, desktop wallpaper design
Editable watercolor vintage city with horseback riding, desktop wallpaper design
https://www.rawpixel.com/image/11473189/png-activity-adult-aestheticView license
Pin (c. 1937) by Tulita Westfall
Pin (c. 1937) by Tulita Westfall
https://www.rawpixel.com/image/10076419/pin-c-1937-tulita-westfallFree Image from public domain license
Old manor background, vintage illustration. Remixed by rawpixel.
Old manor background, vintage illustration. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/12740496/old-manor-background-vintage-illustration-remixed-rawpixelView license
Rocking Chair (c. 1937) by Tulita Westfall
Rocking Chair (c. 1937) by Tulita Westfall
https://www.rawpixel.com/image/10076787/rocking-chair-c-1937-tulita-westfallFree Image from public domain license
Aesthetic farm collage, editable agriculture collage. Remixed by rawpixel.
Aesthetic farm collage, editable agriculture collage. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/9349871/aesthetic-farm-collage-editable-agriculture-collage-remixed-rawpixelView license
Pin (1935/1942) by Tulita Westfall
Pin (1935/1942) by Tulita Westfall
https://www.rawpixel.com/image/10069417/pin-19351942-tulita-westfallFree Image from public domain license
Wildlife day poster template, editable watercolor design
Wildlife day poster template, editable watercolor design
https://www.rawpixel.com/image/18278462/wildlife-day-poster-template-editable-watercolor-designView license
Pearl Pin (1935/1942) by Tulita Westfall
Pearl Pin (1935/1942) by Tulita Westfall
https://www.rawpixel.com/image/10061606/pearl-pin-19351942-tulita-westfallFree Image from public domain license
Horse club poster template, editable design
Horse club poster template, editable design
https://www.rawpixel.com/image/12671171/horse-club-poster-template-editable-designView license
Tin Mirror Frame with 2 Candle Sockets (c. 1937) by Majel G Claflin
Tin Mirror Frame with 2 Candle Sockets (c. 1937) by Majel G Claflin
https://www.rawpixel.com/image/10077653/tin-mirror-frame-with-candle-sockets-c-1937-majel-claflinFree Image from public domain license
Horse riding course poster template, editable design
Horse riding course poster template, editable design
https://www.rawpixel.com/image/12671227/horse-riding-course-poster-template-editable-designView license
Bandbox (c. 1937) by Alfonso Umana
Bandbox (c. 1937) by Alfonso Umana
https://www.rawpixel.com/image/10072922/bandbox-c-1937-alfonso-umanaFree Image from public domain license
Horse watercolor, editable remix design
Horse watercolor, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10203930/horse-watercolor-editable-remix-designView license
Wooden Rocking Horse (c. 1937) by Laura Bilodeau
Wooden Rocking Horse (c. 1937) by Laura Bilodeau
https://www.rawpixel.com/image/10078317/wooden-rocking-horse-c-1937-laura-bilodeauFree Image from public domain license
Horse watercolor png element, editable remix design
Horse watercolor png element, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10801765/horse-watercolor-png-element-editable-remix-designView license
Wallpaper from Bandbox (c. 1937) by Charlotte Angus
Wallpaper from Bandbox (c. 1937) by Charlotte Angus
https://www.rawpixel.com/image/10078013/wallpaper-from-bandbox-c-1937-charlotte-angusFree Image from public domain license
Horse watercolor, editable remix design
Horse watercolor, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10802264/horse-watercolor-editable-remix-designView license
Cross Necklace (1935/1942) by Tulita Westfall
Cross Necklace (1935/1942) by Tulita Westfall
https://www.rawpixel.com/image/10059949/cross-necklace-19351942-tulita-westfallFree Image from public domain license
Horse watercolor, editable remix design
Horse watercolor, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10879630/horse-watercolor-editable-remix-designView license
Weather Vane (c. 1937) by Joseph Stonefield
Weather Vane (c. 1937) by Joseph Stonefield
https://www.rawpixel.com/image/10078111/weather-vane-c-1937-joseph-stonefieldFree Image from public domain license
Watercolor wild horse foal, editable remix design
Watercolor wild horse foal, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10485441/watercolor-wild-horse-foal-editable-remix-designView license
Jug (c. 1937) by Yolande Delasser
Jug (c. 1937) by Yolande Delasser
https://www.rawpixel.com/image/10075495/jug-c-1937-yolande-delasserFree Image from public domain license
Watercolor wild horse foal, editable remix design
Watercolor wild horse foal, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10252102/watercolor-wild-horse-foal-editable-remix-designView license
Watch Chain (ca.1937) by Tulita Westfall. Original from The National Gallery of Art. Digitally enhanced by rawpixel.
Watch Chain (ca.1937) by Tulita Westfall. Original from The National Gallery of Art. Digitally enhanced by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/3358327/free-illustration-image-accessory-antique-artFree Image from public domain license