Edit ImageCropSaveSaveEdit Imagepatternartwatercolourpublic domainpaintingshandwritingphotographicsJar (c. 1937) by Yolande DelasserOriginal public domain image from National Gallery of ArtMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 976 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 3317 x 4078 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosTemplatesSimilarGratitude quote Instagram story template, editable text and design, including original art illustration from William Morrishttps://www.rawpixel.com/image/23049812/image-butterfly-paper-flowerView licenseCrock (c. 1937) by Yolande Delasserhttps://www.rawpixel.com/image/10074204/crock-c-1937-yolande-delasserFree Image from public domain licenseAesthetic torn note paper, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/10162634/aesthetic-torn-note-paper-editable-designView licenseCrock (c. 1937) by Yolande Delasserhttps://www.rawpixel.com/image/10074244/crock-c-1937-yolande-delasserFree Image from public domain licenseFree mind Instagram post template, editable text and design, including original art illustration from William Morrishttps://www.rawpixel.com/image/23045326/image-butterfly-rose-paperView licenseJug (c. 1937) by Yolande Delasserhttps://www.rawpixel.com/image/10075565/jug-c-1937-yolande-delasserFree Image from public domain licenseAesthetic torn note paper, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/10146481/aesthetic-torn-note-paper-editable-designView licenseCrock (c. 1937/1938) by Yolande Delasser and George Loughridgehttps://www.rawpixel.com/image/10074185/crock-c-19371938-yolande-delasser-and-george-loughridgeFree Image from public domain licenseWilliam Morrishttps://www.rawpixel.com/image/14851116/william-morrisView licenseCrock (c. 1937) by Yolande Delasserhttps://www.rawpixel.com/image/10074201/crock-c-1937-yolande-delasserFree Image from public domain licenseAesthetic woman line art backgroundhttps://www.rawpixel.com/image/8513108/aesthetic-woman-line-art-backgroundView licenseJar (c. 1937) by Yolande Delasserhttps://www.rawpixel.com/image/10075434/jar-c-1937-yolande-delasserFree Image from public domain licenseAesthetic farm collage, editable agriculture collage. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9349871/aesthetic-farm-collage-editable-agriculture-collage-remixed-rawpixelView licenseJar (probably 1937/1938) by Yolande Delasserhttps://www.rawpixel.com/image/10075412/jar-probably-19371938-yolande-delasserFree Image from public domain licensewatercolor olive leaf set, editable design elementhttps://www.rawpixel.com/image/15131838/watercolor-olive-leaf-set-editable-design-elementView licenseJar (c. 1936) by Yolande Delasserhttps://www.rawpixel.com/image/10066653/jar-c-1936-yolande-delasserFree Image from public domain licensewatercolor olive leaf set, editable design elementhttps://www.rawpixel.com/image/15131907/watercolor-olive-leaf-set-editable-design-elementView licenseJug (c. 1937) by Yolande Delasserhttps://www.rawpixel.com/image/10075496/jug-c-1937-yolande-delasserFree Image from public domain licenseEaster party invitation poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/14408235/easter-party-invitation-poster-templateView licenseJug (c. 1937) by Yolande Delasserhttps://www.rawpixel.com/image/10075576/jug-c-1937-yolande-delasserFree Image from public domain licensewatercolor olive leaf set, editable design elementhttps://www.rawpixel.com/image/15131887/watercolor-olive-leaf-set-editable-design-elementView licenseJug (c. 1937) by Yolande Delasserhttps://www.rawpixel.com/image/10075497/jug-c-1937-yolande-delasserFree Image from public domain licenseWhite tea label templatehttps://www.rawpixel.com/image/14783853/white-tea-label-templateView licenseCrock (c. 1937) by Yolande Delasserhttps://www.rawpixel.com/image/10074224/crock-c-1937-yolande-delasserFree Image from public domain licenseChristmas dinner party with family. Join for a festive Christmas dinner customizable designhttps://www.rawpixel.com/image/22406939/image-christmas-arts-vintageView licenseJar (c. 1937) by Yolande Delasserhttps://www.rawpixel.com/image/10075407/jar-c-1937-yolande-delasserFree Image from public domain licenseWatercolor vintage coach mobile wallpaper, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10888184/watercolor-vintage-coach-mobile-wallpaper-editable-remix-designView licensePa. German Pitcher (c. 1937) by Yolande Delasserhttps://www.rawpixel.com/image/10076136/pa-german-pitcher-c-1937-yolande-delasserFree Image from public domain licenseLife reminder quote facebook post template, editable text designhttps://www.rawpixel.com/image/22151197/life-reminder-quote-facebook-post-template-editable-text-designView licenseJar (c. 1937) by Yolande Delasserhttps://www.rawpixel.com/image/10075462/jar-c-1937-yolande-delasserFree Image from public domain licenseFriendship quote facebook post template, editable text designhttps://www.rawpixel.com/image/22151191/friendship-quote-facebook-post-template-editable-text-designView licenseJar (c. 1937) by Yolande Delasserhttps://www.rawpixel.com/image/10075455/jar-c-1937-yolande-delasserFree Image from public domain licenseWatercolor rainbow illustration element, editable design sethttps://www.rawpixel.com/image/14990594/watercolor-rainbow-illustration-element-editable-design-setView licenseJug (c. 1937) by Yolande Delasserhttps://www.rawpixel.com/image/10075552/jug-c-1937-yolande-delasserFree Image from public domain licensewatercolor olive leaf set, editable design elementhttps://www.rawpixel.com/image/15131903/watercolor-olive-leaf-set-editable-design-elementView licenseJar (c. 1937) by Yolande Delasserhttps://www.rawpixel.com/image/10075451/jar-c-1937-yolande-delasserFree Image from public domain licenseGrand opening Instagram post template, editable text and design, including original art illustration from William Morrishttps://www.rawpixel.com/image/22987991/image-border-leaves-treeView licenseHarvester Jug (c. 1937) by Yolande Delasserhttps://www.rawpixel.com/image/10075168/harvester-jug-c-1937-yolande-delasserFree Image from public domain licenseEditable watercolor dining table in room, desktop wallpaper designhttps://www.rawpixel.com/image/11458796/editable-watercolor-dining-table-room-desktop-wallpaper-designView licenseCrock (c. 1937) by Yolande Delasserhttps://www.rawpixel.com/image/10074234/crock-c-1937-yolande-delasserFree Image from public domain license