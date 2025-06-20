rawpixel
Edit ImageCrop
Jar (c. 1937) by Yolande Delasser
Save
Edit Image
patternartwatercolourpublic domainpaintingshandwritingphotographics
Gratitude quote Instagram story template, editable text and design, including original art illustration from William Morris
Gratitude quote Instagram story template, editable text and design, including original art illustration from William Morris
https://www.rawpixel.com/image/23049812/image-butterfly-paper-flowerView license
Crock (c. 1937) by Yolande Delasser
Crock (c. 1937) by Yolande Delasser
https://www.rawpixel.com/image/10074204/crock-c-1937-yolande-delasserFree Image from public domain license
Aesthetic torn note paper, editable design
Aesthetic torn note paper, editable design
https://www.rawpixel.com/image/10162634/aesthetic-torn-note-paper-editable-designView license
Crock (c. 1937) by Yolande Delasser
Crock (c. 1937) by Yolande Delasser
https://www.rawpixel.com/image/10074244/crock-c-1937-yolande-delasserFree Image from public domain license
Free mind Instagram post template, editable text and design, including original art illustration from William Morris
Free mind Instagram post template, editable text and design, including original art illustration from William Morris
https://www.rawpixel.com/image/23045326/image-butterfly-rose-paperView license
Jug (c. 1937) by Yolande Delasser
Jug (c. 1937) by Yolande Delasser
https://www.rawpixel.com/image/10075565/jug-c-1937-yolande-delasserFree Image from public domain license
Aesthetic torn note paper, editable design
Aesthetic torn note paper, editable design
https://www.rawpixel.com/image/10146481/aesthetic-torn-note-paper-editable-designView license
Crock (c. 1937/1938) by Yolande Delasser and George Loughridge
Crock (c. 1937/1938) by Yolande Delasser and George Loughridge
https://www.rawpixel.com/image/10074185/crock-c-19371938-yolande-delasser-and-george-loughridgeFree Image from public domain license
William Morris
William Morris
https://www.rawpixel.com/image/14851116/william-morrisView license
Crock (c. 1937) by Yolande Delasser
Crock (c. 1937) by Yolande Delasser
https://www.rawpixel.com/image/10074201/crock-c-1937-yolande-delasserFree Image from public domain license
Aesthetic woman line art background
Aesthetic woman line art background
https://www.rawpixel.com/image/8513108/aesthetic-woman-line-art-backgroundView license
Jar (c. 1937) by Yolande Delasser
Jar (c. 1937) by Yolande Delasser
https://www.rawpixel.com/image/10075434/jar-c-1937-yolande-delasserFree Image from public domain license
Aesthetic farm collage, editable agriculture collage. Remixed by rawpixel.
Aesthetic farm collage, editable agriculture collage. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/9349871/aesthetic-farm-collage-editable-agriculture-collage-remixed-rawpixelView license
Jar (probably 1937/1938) by Yolande Delasser
Jar (probably 1937/1938) by Yolande Delasser
https://www.rawpixel.com/image/10075412/jar-probably-19371938-yolande-delasserFree Image from public domain license
watercolor olive leaf set, editable design element
watercolor olive leaf set, editable design element
https://www.rawpixel.com/image/15131838/watercolor-olive-leaf-set-editable-design-elementView license
Jar (c. 1936) by Yolande Delasser
Jar (c. 1936) by Yolande Delasser
https://www.rawpixel.com/image/10066653/jar-c-1936-yolande-delasserFree Image from public domain license
watercolor olive leaf set, editable design element
watercolor olive leaf set, editable design element
https://www.rawpixel.com/image/15131907/watercolor-olive-leaf-set-editable-design-elementView license
Jug (c. 1937) by Yolande Delasser
Jug (c. 1937) by Yolande Delasser
https://www.rawpixel.com/image/10075496/jug-c-1937-yolande-delasserFree Image from public domain license
Easter party invitation poster template
Easter party invitation poster template
https://www.rawpixel.com/image/14408235/easter-party-invitation-poster-templateView license
Jug (c. 1937) by Yolande Delasser
Jug (c. 1937) by Yolande Delasser
https://www.rawpixel.com/image/10075576/jug-c-1937-yolande-delasserFree Image from public domain license
watercolor olive leaf set, editable design element
watercolor olive leaf set, editable design element
https://www.rawpixel.com/image/15131887/watercolor-olive-leaf-set-editable-design-elementView license
Jug (c. 1937) by Yolande Delasser
Jug (c. 1937) by Yolande Delasser
https://www.rawpixel.com/image/10075497/jug-c-1937-yolande-delasserFree Image from public domain license
White tea label template
White tea label template
https://www.rawpixel.com/image/14783853/white-tea-label-templateView license
Crock (c. 1937) by Yolande Delasser
Crock (c. 1937) by Yolande Delasser
https://www.rawpixel.com/image/10074224/crock-c-1937-yolande-delasserFree Image from public domain license
Christmas dinner party with family. Join for a festive Christmas dinner customizable design
Christmas dinner party with family. Join for a festive Christmas dinner customizable design
https://www.rawpixel.com/image/22406939/image-christmas-arts-vintageView license
Jar (c. 1937) by Yolande Delasser
Jar (c. 1937) by Yolande Delasser
https://www.rawpixel.com/image/10075407/jar-c-1937-yolande-delasserFree Image from public domain license
Watercolor vintage coach mobile wallpaper, editable remix design
Watercolor vintage coach mobile wallpaper, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10888184/watercolor-vintage-coach-mobile-wallpaper-editable-remix-designView license
Pa. German Pitcher (c. 1937) by Yolande Delasser
Pa. German Pitcher (c. 1937) by Yolande Delasser
https://www.rawpixel.com/image/10076136/pa-german-pitcher-c-1937-yolande-delasserFree Image from public domain license
Life reminder quote facebook post template, editable text design
Life reminder quote facebook post template, editable text design
https://www.rawpixel.com/image/22151197/life-reminder-quote-facebook-post-template-editable-text-designView license
Jar (c. 1937) by Yolande Delasser
Jar (c. 1937) by Yolande Delasser
https://www.rawpixel.com/image/10075462/jar-c-1937-yolande-delasserFree Image from public domain license
Friendship quote facebook post template, editable text design
Friendship quote facebook post template, editable text design
https://www.rawpixel.com/image/22151191/friendship-quote-facebook-post-template-editable-text-designView license
Jar (c. 1937) by Yolande Delasser
Jar (c. 1937) by Yolande Delasser
https://www.rawpixel.com/image/10075455/jar-c-1937-yolande-delasserFree Image from public domain license
Watercolor rainbow illustration element, editable design set
Watercolor rainbow illustration element, editable design set
https://www.rawpixel.com/image/14990594/watercolor-rainbow-illustration-element-editable-design-setView license
Jug (c. 1937) by Yolande Delasser
Jug (c. 1937) by Yolande Delasser
https://www.rawpixel.com/image/10075552/jug-c-1937-yolande-delasserFree Image from public domain license
watercolor olive leaf set, editable design element
watercolor olive leaf set, editable design element
https://www.rawpixel.com/image/15131903/watercolor-olive-leaf-set-editable-design-elementView license
Jar (c. 1937) by Yolande Delasser
Jar (c. 1937) by Yolande Delasser
https://www.rawpixel.com/image/10075451/jar-c-1937-yolande-delasserFree Image from public domain license
Grand opening Instagram post template, editable text and design, including original art illustration from William Morris
Grand opening Instagram post template, editable text and design, including original art illustration from William Morris
https://www.rawpixel.com/image/22987991/image-border-leaves-treeView license
Harvester Jug (c. 1937) by Yolande Delasser
Harvester Jug (c. 1937) by Yolande Delasser
https://www.rawpixel.com/image/10075168/harvester-jug-c-1937-yolande-delasserFree Image from public domain license
Editable watercolor dining table in room, desktop wallpaper design
Editable watercolor dining table in room, desktop wallpaper design
https://www.rawpixel.com/image/11458796/editable-watercolor-dining-table-room-desktop-wallpaper-designView license
Crock (c. 1937) by Yolande Delasser
Crock (c. 1937) by Yolande Delasser
https://www.rawpixel.com/image/10074234/crock-c-1937-yolande-delasserFree Image from public domain license