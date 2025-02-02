Edit ImageCropSaveSaveEdit Imagepersonartwatercolourpublic domainpaintingsphotovasehumanJug (c. 1937) by Nicholas AmanteaOriginal public domain image from National Gallery of ArtMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 965 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 3157 x 3925 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosTemplatesSimilarWatercolor floral balcony, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10203003/watercolor-floral-balcony-editable-remix-designView licenseJug (c. 1937) by Nicholas Amanteahttps://www.rawpixel.com/image/10075515/jug-c-1937-nicholas-amanteaFree Image from public domain licenseWatercolor floral balcony, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10349556/watercolor-floral-balcony-editable-remix-designView licenseJug (c. 1936) by Nicholas Amanteahttps://www.rawpixel.com/image/10066741/jug-c-1936-nicholas-amanteaFree Image from public domain licenseWatercolor woman at balcony, editable desktop wallpaper designhttps://www.rawpixel.com/image/11441899/watercolor-woman-balcony-editable-desktop-wallpaper-designView licenseJug (c. 1938) by Nicholas Amanteahttps://www.rawpixel.com/image/10080398/jug-c-1938-nicholas-amanteaFree Image from public domain licenseWatercolor floral balcony, editable desktop wallpaper designhttps://www.rawpixel.com/image/11443872/watercolor-floral-balcony-editable-desktop-wallpaper-designView licenseJar (c. 1937) by Nicholas Amanteahttps://www.rawpixel.com/image/10075458/jar-c-1937-nicholas-amanteaFree Image from public domain licenseWatercolor woman at balcony, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10308505/watercolor-woman-balcony-editable-remix-designView licenseBottle (c. 1937) by Nicholas Amanteahttps://www.rawpixel.com/image/10073120/bottle-c-1937-nicholas-amanteaFree Image from public domain licenseWatercolor Victorian woman at balcony, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10195203/watercolor-victorian-woman-balcony-editable-remix-designView licenseStoneware Jug (c. 1940) by Nicholas Amanteahttps://www.rawpixel.com/image/10086883/stoneware-jug-c-1940-nicholas-amanteaFree Image from public domain licenseWatercolor bride at balcony, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10640113/watercolor-bride-balcony-editable-remix-designView licenseVase (c. 1936) by Nicholas Amanteahttps://www.rawpixel.com/image/10072256/vase-c-1936-nicholas-amanteaFree Image from public domain licenseWatercolor bride at balcony, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10640089/watercolor-bride-balcony-editable-remix-designView licenseJug (c. 1936) by Nicholas Amanteahttps://www.rawpixel.com/image/10066725/jug-c-1936-nicholas-amanteaFree Image from public domain licenseWatercolor bride at balcony, editable desktop wallpaper designhttps://www.rawpixel.com/image/11445506/watercolor-bride-balcony-editable-desktop-wallpaper-designView licenseJar (c. 1937) by Nicholas Amanteahttps://www.rawpixel.com/image/10075469/jar-c-1937-nicholas-amanteaFree Image from public domain licenseWatercolor bride at balcony, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10354711/watercolor-bride-balcony-editable-remix-designView licenseJug (c. 1936) by Nicholas Amanteahttps://www.rawpixel.com/image/10066705/jug-c-1936-nicholas-amanteaFree Image from public domain licenseWatercolor bride at balcony, editable desktop wallpaper designhttps://www.rawpixel.com/image/11445504/watercolor-bride-balcony-editable-desktop-wallpaper-designView licenseJug (c. 1936) by Nicholas Amanteahttps://www.rawpixel.com/image/10066739/jug-c-1936-nicholas-amanteaFree Image from public domain licenseWatercolor bride at balcony, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10197654/watercolor-bride-balcony-editable-remix-designView licenseJug (probably 1936/1938) by Nicholas Amanteahttps://www.rawpixel.com/image/10066710/jug-probably-19361938-nicholas-amanteaFree Image from public domain licenseFloral balcony mobile wallpaper, editable watercolor designhttps://www.rawpixel.com/image/10349664/floral-balcony-mobile-wallpaper-editable-watercolor-designView licenseJug (c. 1936) by Nicholas Amanteahttps://www.rawpixel.com/image/10066748/jug-c-1936-nicholas-amanteaFree Image from public domain licenseWatercolor Victorian woman at balcony, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10347196/watercolor-victorian-woman-balcony-editable-remix-designView licenseCrock (c. 1937) by Nicholas Amanteahttps://www.rawpixel.com/image/10074248/crock-c-1937-nicholas-amanteaFree Image from public domain licenseWatercolor woman at balcony, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10202883/watercolor-woman-balcony-editable-remix-designView licenseCream Pitcher (c. 1936) by Nicholas Amanteahttps://www.rawpixel.com/image/10070191/cream-pitcher-c-1936-nicholas-amanteaFree Image from public domain licenseBride at balcony mobile wallpaper, editable watercolor designhttps://www.rawpixel.com/image/10640213/bride-balcony-mobile-wallpaper-editable-watercolor-designView licenseCrock (c. 1937) by Nicholas Amanteahttps://www.rawpixel.com/image/10074221/crock-c-1937-nicholas-amanteaFree Image from public domain licenseBride at balcony mobile wallpaper, editable watercolor designhttps://www.rawpixel.com/image/10354728/bride-balcony-mobile-wallpaper-editable-watercolor-designView licenseWater or Wine Jug (c. 1939) by Nicholas Amanteahttps://www.rawpixel.com/image/10085161/water-wine-jug-c-1939-nicholas-amanteaFree Image from public domain licenseWoman at balcony mobile wallpaper, editable watercolor designhttps://www.rawpixel.com/image/10309017/woman-balcony-mobile-wallpaper-editable-watercolor-designView licenseLiquor Bottle (c. 1936) by Nicholas Amanteahttps://www.rawpixel.com/image/10066970/liquor-bottle-c-1936-nicholas-amanteaFree Image from public domain licenseWatercolor Victorian woman mobile wallpaper, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10877587/watercolor-victorian-woman-mobile-wallpaper-editable-remix-designView licenseJug (c. 1936) by Nicholas Amanteahttps://www.rawpixel.com/image/10066755/jug-c-1936-nicholas-amanteaFree Image from public domain licenseWatercolor Victorian woman png element, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10792624/watercolor-victorian-woman-png-element-editable-remix-designView licenseWater Filter and Cooler (c. 1938) by Nicholas Amanteahttps://www.rawpixel.com/image/10082212/water-filter-and-cooler-c-1938-nicholas-amanteaFree Image from public domain license