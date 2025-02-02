Edit ImageCropSaveSaveEdit Imagepersonartwatercolourpublic domainpaintingsphotovasehumanJug with Stopper (c. 1937) by Gertrude LembergOriginal public domain image from National Gallery of ArtMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 927 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 3164 x 4096 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosTemplatesSimilarWatercolor floral balcony, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10349556/watercolor-floral-balcony-editable-remix-designView licenseCovered Mug (c. 1936) by Gertrude Lemberghttps://www.rawpixel.com/image/10070060/covered-mug-c-1936-gertrude-lembergFree Image from public domain licenseWatercolor woman at balcony, editable desktop wallpaper designhttps://www.rawpixel.com/image/11441899/watercolor-woman-balcony-editable-desktop-wallpaper-designView licenseCordial 