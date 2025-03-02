rawpixel
Edit ImageCrop
Man's Great Coat (c. 1937) by Frederick Jackson
Save
Edit Image
artwatercolourmanspublic domainclothingpaintingsfashionlinen
Business clothes Instagram story template, editable text
Business clothes Instagram story template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/12597798/business-clothes-instagram-story-template-editable-textView license
Man's Great Coat (c. 1937) by Frederick Jackson
Man's Great Coat (c. 1937) by Frederick Jackson
https://www.rawpixel.com/image/10075766/mans-great-coat-c-1937-frederick-jacksonFree Image from public domain license
Editable linen shirt mockup, clothing design
Editable linen shirt mockup, clothing design
https://www.rawpixel.com/image/12376782/editable-linen-shirt-mockup-clothing-designView license
Man's Great Coat (c. 1937) by Frederick Jackson
Man's Great Coat (c. 1937) by Frederick Jackson
https://www.rawpixel.com/image/10075767/mans-great-coat-c-1937-frederick-jacksonFree Image from public domain license
Men's gray shirt mockup element, editable apparel & fashion
Men's gray shirt mockup element, editable apparel & fashion
https://www.rawpixel.com/image/8853760/mens-gray-shirt-mockup-element-editable-apparel-fashionView license
Child's Coat (c. 1937) by Margaret Concha
Child's Coat (c. 1937) by Margaret Concha
https://www.rawpixel.com/image/10073645/childs-coat-c-1937-margaret-conchaFree Image from public domain license
Men's shirt mockup, editable apparel & fashion
Men's shirt mockup, editable apparel & fashion
https://www.rawpixel.com/image/8853805/mens-shirt-mockup-editable-apparel-fashionView license
Dress (c. 1937) by Frederick Jackson
Dress (c. 1937) by Frederick Jackson
https://www.rawpixel.com/image/10074528/dress-c-1937-frederick-jacksonFree Image from public domain license
Watercolor girls in a park, editable remix design
Watercolor girls in a park, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10389017/watercolor-girls-park-editable-remix-designView license
Dress (c. 1937) by Frederick Jackson
Dress (c. 1937) by Frederick Jackson
https://www.rawpixel.com/image/10074533/dress-c-1937-frederick-jacksonFree Image from public domain license
Victorian dress, editable vintage fashion set, remixed by rawpixel
Victorian dress, editable vintage fashion set, remixed by rawpixel
https://www.rawpixel.com/image/9059088/victorian-dress-editable-vintage-fashion-set-remixed-rawpixelView license
Man's Shirt (c. 1937) by Henry De Wolfe
Man's Shirt (c. 1937) by Henry De Wolfe
https://www.rawpixel.com/image/10075780/mans-shirt-c-1937-henry-wolfeFree Image from public domain license
Watercolor girls in a park, editable remix design
Watercolor girls in a park, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10195839/watercolor-girls-park-editable-remix-designView license
Man's Coat & Waistcoat (c. 1937) by Mary E Humes
Man's Coat & Waistcoat (c. 1937) by Mary E Humes
https://www.rawpixel.com/image/10075771/mans-coat-waistcoat-c-1937-mary-humesFree Image from public domain license
Watercolor girls picnic in a park, editable desktop wallpaper design
Watercolor girls picnic in a park, editable desktop wallpaper design
https://www.rawpixel.com/image/11455937/watercolor-girls-picnic-park-editable-desktop-wallpaper-designView license
Cravat (c. 1937) by Catherine Fowler
Cravat (c. 1937) by Catherine Fowler
https://www.rawpixel.com/image/10074140/cravat-c-1937-catherine-fowlerFree Image from public domain license
We are recruiting poster template, editable text and design
We are recruiting poster template, editable text and design
https://www.rawpixel.com/image/12680898/are-recruiting-poster-template-editable-text-and-designView license
Challis Girl's Dress (c. 1937) by Max Fernekes
Challis Girl's Dress (c. 1937) by Max Fernekes
https://www.rawpixel.com/image/10073587/challis-girls-dress-c-1937-max-fernekesFree Image from public domain license
Vintage fashion, editable Victorian accessory set, remixed by rawpixel
Vintage fashion, editable Victorian accessory set, remixed by rawpixel
https://www.rawpixel.com/image/9059096/vintage-fashion-editable-victorian-accessory-set-remixed-rawpixelView license
Evening Cloak (c. 1940) by Mary Fitzgerald
Evening Cloak (c. 1940) by Mary Fitzgerald
https://www.rawpixel.com/image/10085801/evening-cloak-c-1940-mary-fitzgeraldFree Image from public domain license
Men's sweater editable mockup, apparel
Men's sweater editable mockup, apparel
https://www.rawpixel.com/image/12513680/mens-sweater-editable-mockup-apparelView license
Woman's Drawers (c. 1937) by Margaret Concha
Woman's Drawers (c. 1937) by Margaret Concha
https://www.rawpixel.com/image/10078224/womans-drawers-c-1937-margaret-conchaFree Image from public domain license
Costume design course Instagram story template, editable text
Costume design course Instagram story template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/11552660/costume-design-course-instagram-story-template-editable-textView license
Dress (c. 1942) by Nancy Crimi
Dress (c. 1942) by Nancy Crimi
https://www.rawpixel.com/image/10088572/dress-c-1942-nancy-crimiFree Image from public domain license
Men's pajamas mockup, editable product design
Men's pajamas mockup, editable product design
https://www.rawpixel.com/image/14437500/mens-pajamas-mockup-editable-product-designView license
Boy's Coat (c. 1937) by Dorothy Gernon
Boy's Coat (c. 1937) by Dorothy Gernon
https://www.rawpixel.com/image/10073152/boys-coat-c-1937-dorothy-gernonFree Image from public domain license
Men's apparel mockup, editable flat lay design
Men's apparel mockup, editable flat lay design
https://www.rawpixel.com/image/11509769/mens-apparel-mockup-editable-flat-lay-designView license
Cradle Settee (c. 1937) by Frederick Jackson
Cradle Settee (c. 1937) by Frederick Jackson
https://www.rawpixel.com/image/10074113/cradle-settee-c-1937-frederick-jacksonFree Image from public domain license
mockup, editable design
mockup, editable design
https://www.rawpixel.com/image/13938348/mockup-editable-designView license
Chair (c. 1937) by Frederick Jackson
Chair (c. 1937) by Frederick Jackson
https://www.rawpixel.com/image/10073559/chair-c-1937-frederick-jacksonFree Image from public domain license
Watercolor boys at beach, editable remix design
Watercolor boys at beach, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10710163/watercolor-boys-beach-editable-remix-designView license
Shirt (c. 1937) by Virginia Berge
Shirt (c. 1937) by Virginia Berge
https://www.rawpixel.com/image/10077045/shirt-c-1937-virginia-bergeFree Image from public domain license
Watercolor boys at beach, editable remix design
Watercolor boys at beach, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10238443/watercolor-boys-beach-editable-remix-designView license
Cameo Brooch (c. 1937) by Frederick Jackson
Cameo Brooch (c. 1937) by Frederick Jackson
https://www.rawpixel.com/image/10073312/cameo-brooch-c-1937-frederick-jacksonFree Image from public domain license
Watercolor boys at beach, editable remix design
Watercolor boys at beach, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10710160/watercolor-boys-beach-editable-remix-designView license
Jerry the Policeman (c. 1937) by Dorothy Harris
Jerry the Policeman (c. 1937) by Dorothy Harris
https://www.rawpixel.com/image/10075470/jerry-the-policeman-c-1937-dorothy-harrisFree Image from public domain license
Bespoke tailor & clothing poster template, editable text & design
Bespoke tailor & clothing poster template, editable text & design
https://www.rawpixel.com/image/10723478/bespoke-tailor-clothing-poster-template-editable-text-designView license
Spoon Rack (c. 1937) by Frederick Jackson
Spoon Rack (c. 1937) by Frederick Jackson
https://www.rawpixel.com/image/10077349/spoon-rack-c-1937-frederick-jacksonFree Image from public domain license
Watercolor boys at beach, editable remix design
Watercolor boys at beach, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10381749/watercolor-boys-beach-editable-remix-designView license
Man's Shirt (c. 1936) by Margaret Knapp
Man's Shirt (c. 1936) by Margaret Knapp
https://www.rawpixel.com/image/10067034/mans-shirt-c-1936-margaret-knappFree Image from public domain license