Man's Great Coat (c. 1937) by Frederick Jackson
Watercolor girls in a park, editable remix design
Man's Great Coat (c. 1937) by Frederick Jackson
Watercolor girls in a park, editable remix design
Man's Great Coat (c. 1937) by Frederick Jackson
Watercolor girls picnic in a park, editable desktop wallpaper design
Dress (c. 1937) by Frederick Jackson
Watercolor boys at beach, editable remix design
Dress (c. 1937) by Frederick Jackson
Watercolor boys at beach, editable remix design
Challis Girl's Dress (c. 1937) by Max Fernekes
Watercolor boys at beach, editable remix design
Chair (c. 1937) by Frederick Jackson
Watercolor boys at beach, editable remix design
Cradle Settee (c. 1937) by Frederick Jackson
Doctor sitting with a patient, watercolor illustration, editable remix
Jerry the Policeman (c. 1937) by Dorothy Harris
Editable watercolor boys at beach, desktop wallpaper design
Spoon Rack (c. 1937) by Frederick Jackson
Girls picnic in a park mobile wallpaper, editable watercolor design
Cameo Brooch (c. 1937) by Frederick Jackson
Editable watercolor boys at beach, desktop wallpaper design
Man's Coat (1937) by Louis Maldarelli
Be a leader Instagram story template, editable text
Figurehead of Andrew Jackson (c. 1938) by Joseph Goldberg
Summer party blog banner template
Boy's Suit (c. 1937) by Jessie M Benge
Men's haircut Instagram post template
Cigar Store Indian "Trapper" (c. 1937) by Stanley Mazur
Courage & success quote blog banner template, editable text
Carved Figure (Possibly a Tailor's Shop Sign) (c. 1937) by Frank McEntee
New arrival Instagram post template
Knee Pants (c. 1936) by Frederick Jackson
Be a leader blog banner template, editable text
Tavern Bust (c. 1937) by Walter Hochstrasser
Men's apparel Facebook story template
Trousers (c. 1941) by Frederick Jackson
Men's apparel poster template
Lady's Pelisse (c. 1937) by Jean Peszel
Men's apparel blog banner template
Doll's Suit and Hat (1937) by Louis Maldarelli
