rawpixel
Edit ImageCrop
Mirror (c. 1937) by Marie Famularo
Save
Edit Image
public domain vintage illustration framemirrorvintageframedecorative framefruitartwatercolor
Pink coquette aesthetic, editable design element set
Pink coquette aesthetic, editable design element set
https://www.rawpixel.com/image/15418587/pink-coquette-aesthetic-editable-design-element-setView license
Fire Shovel (c. 1937) by Marie Famularo
Fire Shovel (c. 1937) by Marie Famularo
https://www.rawpixel.com/image/10074827/fire-shovel-c-1937-marie-famularoFree Image from public domain license
Pink coquette aesthetic, editable design element set
Pink coquette aesthetic, editable design element set
https://www.rawpixel.com/image/15418588/pink-coquette-aesthetic-editable-design-element-setView license
Fire Shovel (c. 1937) by Marie Famularo
Fire Shovel (c. 1937) by Marie Famularo
https://www.rawpixel.com/image/10074850/fire-shovel-c-1937-marie-famularoFree Image from public domain license
Live love travel Instagram story template
Live love travel Instagram story template
https://www.rawpixel.com/image/14888124/live-love-travel-instagram-story-templateView license
Embroidered Collar (c. 1937) by Marie Famularo
Embroidered Collar (c. 1937) by Marie Famularo
https://www.rawpixel.com/image/10074673/embroidered-collar-c-1937-marie-famularoFree Image from public domain license
Vintage angel design element set, editable design
Vintage angel design element set, editable design
https://www.rawpixel.com/image/16239289/vintage-angel-design-element-set-editable-designView license
Vase (1936) by Marie Famularo
Vase (1936) by Marie Famularo
https://www.rawpixel.com/image/10072289/vase-1936-marie-famularoFree Image from public domain license
Gothic picture frame
Gothic picture frame
https://www.rawpixel.com/image/14997417/gothic-picture-frameView license
Honey Dish (c. 1936) by Marie Famularo
Honey Dish (c. 1936) by Marie Famularo
https://www.rawpixel.com/image/10066390/honey-dish-c-1936-marie-famularoFree Image from public domain license
Editable arcane enchantment design element set
Editable arcane enchantment design element set
https://www.rawpixel.com/image/15344434/editable-arcane-enchantment-design-element-setView license
Infant's Dress (c. 1938) by Marie Famularo
Infant's Dress (c. 1938) by Marie Famularo
https://www.rawpixel.com/image/10080309/infants-dress-c-1938-marie-famularoFree Image from public domain license
Editable arcane enchantment design element set
Editable arcane enchantment design element set
https://www.rawpixel.com/image/15344451/editable-arcane-enchantment-design-element-setView license
Lantern (1937) by Marie Famularo
Lantern (1937) by Marie Famularo
https://www.rawpixel.com/image/10075674/lantern-1937-marie-famularoFree Image from public domain license
Editable mystical art illustration design element set
Editable mystical art illustration design element set
https://www.rawpixel.com/image/15366861/editable-mystical-art-illustration-design-element-setView license
Candle Mold (c. 1937) by Marie Famularo
Candle Mold (c. 1937) by Marie Famularo
https://www.rawpixel.com/image/10073308/candle-mold-c-1937-marie-famularoFree Image from public domain license
Gothic picture frame
Gothic picture frame
https://www.rawpixel.com/image/14997416/gothic-picture-frameView license
Sandwich Glass (1936) by Marie Famularo
Sandwich Glass (1936) by Marie Famularo
https://www.rawpixel.com/image/10070675/sandwich-glass-1936-marie-famularoFree Image from public domain license
Gothic picture frame
Gothic picture frame
https://www.rawpixel.com/image/14997414/gothic-picture-frameView license
Infant's Dress (c. 1938) by Marie Famularo
Infant's Dress (c. 1938) by Marie Famularo
https://www.rawpixel.com/image/10080314/infants-dress-c-1938-marie-famularoFree Image from public domain license
Gothic picture frame
Gothic picture frame
https://www.rawpixel.com/image/14997484/gothic-picture-frameView license
Embroidered Collar (c. 1936) by Marie Famularo
Embroidered Collar (c. 1936) by Marie Famularo
https://www.rawpixel.com/image/10065878/embroidered-collar-c-1936-marie-famularoFree Image from public domain license
Gothic picture frame
Gothic picture frame
https://www.rawpixel.com/image/14997486/gothic-picture-frameView license
Embroidered Linen Collar (c. 1936) by Marie Famularo
Embroidered Linen Collar (c. 1936) by Marie Famularo
https://www.rawpixel.com/image/10065883/embroidered-linen-collar-c-1936-marie-famularoFree Image from public domain license
Pink coquette illustration, editable design element remix set
Pink coquette illustration, editable design element remix set
https://www.rawpixel.com/image/15381211/pink-coquette-illustration-editable-design-element-remix-setView license
Candle Mold (1937) by Marie Famularo
Candle Mold (1937) by Marie Famularo
https://www.rawpixel.com/image/10073325/candle-mold-1937-marie-famularoFree Image from public domain license
Blank notes Instagram post template, editable design
Blank notes Instagram post template, editable design
https://www.rawpixel.com/image/9599089/blank-notes-instagram-post-template-editable-designView license
Infant's Cap (c. 1938) by Marie Famularo
Infant's Cap (c. 1938) by Marie Famularo
https://www.rawpixel.com/image/10080289/infants-cap-c-1938-marie-famularoFree Image from public domain license
Editable picture frame mockup, home decor design
Editable picture frame mockup, home decor design
https://www.rawpixel.com/image/10559313/editable-picture-frame-mockup-home-decor-designView license
Lamp Bracket (1936) by Marie Famularo
Lamp Bracket (1936) by Marie Famularo
https://www.rawpixel.com/image/10066929/lamp-bracket-1936-marie-famularoFree Image from public domain license
3D Ghost, editable design element remix set
3D Ghost, editable design element remix set
https://www.rawpixel.com/image/15381486/ghost-editable-design-element-remix-setView license
Trinket Box (1939) by Marie Famularo
Trinket Box (1939) by Marie Famularo
https://www.rawpixel.com/image/10085004/trinket-box-1939-marie-famularoFree Image from public domain license
Wooden frame mockup, editable design
Wooden frame mockup, editable design
https://www.rawpixel.com/image/7398460/wooden-frame-mockup-editable-designView license
Lace Edging (c. 1938) by Marie Famularo
Lace Edging (c. 1938) by Marie Famularo
https://www.rawpixel.com/image/10080456/lace-edging-c-1938-marie-famularoFree Image from public domain license
Aesthetic mirror sky beige background
Aesthetic mirror sky beige background
https://www.rawpixel.com/image/8526066/aesthetic-mirror-sky-beige-backgroundView license
Mirror (c. 1937) by Arthur Johnson
Mirror (c. 1937) by Arthur Johnson
https://www.rawpixel.com/image/10075883/mirror-c-1937-arthur-johnsonFree Image from public domain license
Sale promotion, editable poster template design
Sale promotion, editable poster template design
https://www.rawpixel.com/image/22664360/sale-promotion-editable-customizable-designView license
Infant's Dress (c. 1938) by Marie Famularo
Infant's Dress (c. 1938) by Marie Famularo
https://www.rawpixel.com/image/10080312/infants-dress-c-1938-marie-famularoFree Image from public domain license
Merry X-Mas poster template
Merry X-Mas poster template
https://www.rawpixel.com/image/12776251/merry-x-mas-poster-templateView license
Colonial Mirror (c. 1937) by Alfred Walbeck
Colonial Mirror (c. 1937) by Alfred Walbeck
https://www.rawpixel.com/image/10073960/colonial-mirror-c-1937-alfred-walbeckFree Image from public domain license