rawpixel
Edit ImageCrop
Negro Mammy Bank (c. 1937) by Robert Clark
Save
Edit Image
facepersonartwatercolourpublic domainportraitclothingpaintings
International playgroup Instagram post template, editable text
International playgroup Instagram post template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/12473191/international-playgroup-instagram-post-template-editable-textView license
Doll (c. 1937) by Bertha Semple
Doll (c. 1937) by Bertha Semple
https://www.rawpixel.com/image/10074352/doll-c-1937-bertha-sempleFree Image from public domain license
Watercolor woman at field, editable remix design
Watercolor woman at field, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10198891/watercolor-woman-field-editable-remix-designView license
Pioneer Doll (c. 1937) by Verna Tallman
Pioneer Doll (c. 1937) by Verna Tallman
https://www.rawpixel.com/image/10076411/pioneer-doll-c-1937-verna-tallmanFree Image from public domain license
Watercolor woman at field, editable remix design
Watercolor woman at field, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10414704/watercolor-woman-field-editable-remix-designView license
Boy Doll (c. 1937) by Eugene Croe
Boy Doll (c. 1937) by Eugene Croe
https://www.rawpixel.com/image/10073168/boy-doll-c-1937-eugene-croeFree Image from public domain license
Watercolor woman at field, editable remix design
Watercolor woman at field, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10247767/watercolor-woman-field-editable-remix-designView license
Doll of Bisque (c. 1937) by Edith Towner
Doll of Bisque (c. 1937) by Edith Towner
https://www.rawpixel.com/image/10074456/doll-bisque-c-1937-edith-townerFree Image from public domain license
Watercolor woman at field, editable remix design
Watercolor woman at field, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10416314/watercolor-woman-field-editable-remix-designView license
Toy Bank: Uncle Sam (c. 1937) by Kurt Melzer
Toy Bank: Uncle Sam (c. 1937) by Kurt Melzer
https://www.rawpixel.com/image/10077734/toy-bank-uncle-sam-c-1937-kurt-melzerFree Image from public domain license
Watercolor Victorian woman, editable remix design
Watercolor Victorian woman, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10659626/watercolor-victorian-woman-editable-remix-designView license
Carousel Drummer Girl (c. 1939) by Robert Pohle
Carousel Drummer Girl (c. 1939) by Robert Pohle
https://www.rawpixel.com/image/10082931/carousel-drummer-girl-c-1939-robert-pohleFree Image from public domain license
Editable watercolor Victorian woman & dog, desktop wallpaper design
Editable watercolor Victorian woman & dog, desktop wallpaper design
https://www.rawpixel.com/image/11450804/editable-watercolor-victorian-woman-dog-desktop-wallpaper-designView license
Cigar Store Indian (c. 1937) by Robert Pohle
Cigar Store Indian (c. 1937) by Robert Pohle
https://www.rawpixel.com/image/10073826/cigar-store-indian-c-1937-robert-pohleFree Image from public domain license
Watercolor Victorian woman & dog, editable remix design
Watercolor Victorian woman & dog, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10360723/watercolor-victorian-woman-dog-editable-remix-designView license
Hitching Post (c. 1937) by Richard Correll
Hitching Post (c. 1937) by Richard Correll
https://www.rawpixel.com/image/10075227/hitching-post-c-1937-richard-correllFree Image from public domain license
Watercolor Victorian woman, editable remix design
Watercolor Victorian woman, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10198793/watercolor-victorian-woman-editable-remix-designView license
Dolls (c. 1938) by Eugene Croe
Dolls (c. 1938) by Eugene Croe
https://www.rawpixel.com/image/10079669/dolls-c-1938-eugene-croeFree Image from public domain license
Watercolor boys at beach, editable remix design
Watercolor boys at beach, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10238443/watercolor-boys-beach-editable-remix-designView license
Cigar Store Indian (c. 1937) by Walter Hochstrasser
Cigar Store Indian (c. 1937) by Walter Hochstrasser
https://www.rawpixel.com/image/10073764/cigar-store-indian-c-1937-walter-hochstrasserFree Image from public domain license
Watercolor boys at beach, editable remix design
Watercolor boys at beach, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10710160/watercolor-boys-beach-editable-remix-designView license
Minstrel Hand Puppet (c. 1936) by Beverly Chichester
Minstrel Hand Puppet (c. 1936) by Beverly Chichester
https://www.rawpixel.com/image/10067154/minstrel-hand-puppet-c-1936-beverly-chichesterFree Image from public domain license
Watercolor Victorian woman in Autumn, editable remix design
Watercolor Victorian woman in Autumn, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10657977/watercolor-victorian-woman-autumn-editable-remix-designView license
Male Tea Shop Figure (1937/1941) by David Ramage
Male Tea Shop Figure (1937/1941) by David Ramage
https://www.rawpixel.com/image/10075750/male-tea-shop-figure-19371941-david-ramageFree Image from public domain license
Watercolor boys at beach, editable remix design
Watercolor boys at beach, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10381749/watercolor-boys-beach-editable-remix-designView license
Jerry the Policeman (c. 1937) by Dorothy Harris
Jerry the Policeman (c. 1937) by Dorothy Harris
https://www.rawpixel.com/image/10075470/jerry-the-policeman-c-1937-dorothy-harrisFree Image from public domain license
Watercolor boys at beach, editable remix design
Watercolor boys at beach, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10710163/watercolor-boys-beach-editable-remix-designView license
Cigar Store Indian (c. 1937) by Chris Makrenos
Cigar Store Indian (c. 1937) by Chris Makrenos
https://www.rawpixel.com/image/10073789/cigar-store-indian-c-1937-chris-makrenosFree Image from public domain license
Editable watercolor woman at field, desktop wallpaper design
Editable watercolor woman at field, desktop wallpaper design
https://www.rawpixel.com/image/11461202/editable-watercolor-woman-field-desktop-wallpaper-designView license
Copper-toed Child's Shoe (c. 1937) by Majel G Claflin
Copper-toed Child's Shoe (c. 1937) by Majel G Claflin
https://www.rawpixel.com/image/10073988/copper-toed-childs-shoe-c-1937-majel-claflinFree Image from public domain license
Editable watercolor woman& dog in park, desktop wallpaper design
Editable watercolor woman& dog in park, desktop wallpaper design
https://www.rawpixel.com/image/11462383/editable-watercolor-womanand-dog-park-desktop-wallpaper-designView license
Cigar Store Indian (1935/1942) by Alton K Skillin
Cigar Store Indian (1935/1942) by Alton K Skillin
https://www.rawpixel.com/image/10059606/cigar-store-indian-19351942-alton-skillinFree Image from public domain license
Editable watercolor woman at field, desktop wallpaper design
Editable watercolor woman at field, desktop wallpaper design
https://www.rawpixel.com/image/11461235/editable-watercolor-woman-field-desktop-wallpaper-designView license
Child's Shoe (c. 1937) by Mae Szilvasy
Child's Shoe (c. 1937) by Mae Szilvasy
https://www.rawpixel.com/image/10073702/childs-shoe-c-1937-mae-szilvasyFree Image from public domain license
Editable watercolor Victorian woman in Autumn, desktop wallpaper design
Editable watercolor Victorian woman in Autumn, desktop wallpaper design
https://www.rawpixel.com/image/11450788/editable-watercolor-victorian-woman-autumn-desktop-wallpaper-designView license
Paper Doll (c. 1937) by Beverly Chichester
Paper Doll (c. 1937) by Beverly Chichester
https://www.rawpixel.com/image/10076222/paper-doll-c-1937-beverly-chichesterFree Image from public domain license
Watercolor woman in park, editable remix design
Watercolor woman in park, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10199067/watercolor-woman-park-editable-remix-designView license
Child's Shoe (c. 1937) by Frances Cohen
Child's Shoe (c. 1937) by Frances Cohen
https://www.rawpixel.com/image/10073698/childs-shoe-c-1937-frances-cohenFree Image from public domain license
Watercolor woman, editable remix design
Watercolor woman, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10465708/watercolor-woman-editable-remix-designView license
Cigar Store Indian (c. 1937) by Charles Bowman
Cigar Store Indian (c. 1937) by Charles Bowman
https://www.rawpixel.com/image/10073822/cigar-store-indian-c-1937-charles-bowmanFree Image from public domain license