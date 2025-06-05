Edit ImageCropSaveSaveEdit Imagefacepersonartwatercolourpublic domainportraitclothingpaintingsNegro Mammy Bank (c. 1937) by Robert ClarkOriginal public domain image from National Gallery of ArtMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 848 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 2896 x 4096 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosTemplatesSimilarInternational playgroup Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12473191/international-playgroup-instagram-post-template-editable-textView licenseDoll (c. 1937) by Bertha Semplehttps://www.rawpixel.com/image/10074352/doll-c-1937-bertha-sempleFree Image from public domain licenseWatercolor woman at field, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10198891/watercolor-woman-field-editable-remix-designView licensePioneer Doll (c. 1937) by Verna Tallmanhttps://www.rawpixel.com/image/10076411/pioneer-doll-c-1937-verna-tallmanFree Image from public domain licenseWatercolor woman at field, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10414704/watercolor-woman-field-editable-remix-designView licenseBoy Doll (c. 1937) by Eugene Croehttps://www.rawpixel.com/image/10073168/boy-doll-c-1937-eugene-croeFree Image from public domain licenseWatercolor woman at field, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10247767/watercolor-woman-field-editable-remix-designView licenseDoll of Bisque (c. 1937) by Edith Townerhttps://www.rawpixel.com/image/10074456/doll-bisque-c-1937-edith-townerFree Image from public domain licenseWatercolor woman at field, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10416314/watercolor-woman-field-editable-remix-designView licenseToy Bank: Uncle Sam (c. 1937) by Kurt Melzerhttps://www.rawpixel.com/image/10077734/toy-bank-uncle-sam-c-1937-kurt-melzerFree Image from public domain licenseWatercolor Victorian woman, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10659626/watercolor-victorian-woman-editable-remix-designView licenseCarousel Drummer Girl (c. 1939) by Robert Pohlehttps://www.rawpixel.com/image/10082931/carousel-drummer-girl-c-1939-robert-pohleFree Image from public domain licenseEditable watercolor Victorian woman & dog, desktop wallpaper designhttps://www.rawpixel.com/image/11450804/editable-watercolor-victorian-woman-dog-desktop-wallpaper-designView licenseCigar Store Indian (c. 1937) by Robert Pohlehttps://www.rawpixel.com/image/10073826/cigar-store-indian-c-1937-robert-pohleFree Image from public domain licenseWatercolor Victorian woman & dog, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10360723/watercolor-victorian-woman-dog-editable-remix-designView licenseHitching Post (c. 1937) by Richard Correllhttps://www.rawpixel.com/image/10075227/hitching-post-c-1937-richard-correllFree Image from public domain licenseWatercolor Victorian woman, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10198793/watercolor-victorian-woman-editable-remix-designView licenseDolls (c. 1938) by Eugene Croehttps://www.rawpixel.com/image/10079669/dolls-c-1938-eugene-croeFree Image from public domain licenseWatercolor boys at beach, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10238443/watercolor-boys-beach-editable-remix-designView licenseCigar Store Indian (c. 1937) by Walter Hochstrasserhttps://www.rawpixel.com/image/10073764/cigar-store-indian-c-1937-walter-hochstrasserFree Image from public domain licenseWatercolor boys at beach, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10710160/watercolor-boys-beach-editable-remix-designView licenseMinstrel Hand Puppet (c. 1936) by Beverly Chichesterhttps://www.rawpixel.com/image/10067154/minstrel-hand-puppet-c-1936-beverly-chichesterFree Image from public domain licenseWatercolor Victorian woman in Autumn, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10657977/watercolor-victorian-woman-autumn-editable-remix-designView licenseMale Tea Shop Figure (1937/1941) by David Ramagehttps://www.rawpixel.com/image/10075750/male-tea-shop-figure-19371941-david-ramageFree Image from public domain licenseWatercolor boys at beach, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10381749/watercolor-boys-beach-editable-remix-designView licenseJerry the Policeman (c. 1937) by Dorothy Harrishttps://www.rawpixel.com/image/10075470/jerry-the-policeman-c-1937-dorothy-harrisFree Image from public domain licenseWatercolor boys at beach, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10710163/watercolor-boys-beach-editable-remix-designView licenseCigar Store Indian (c. 1937) by Chris Makrenoshttps://www.rawpixel.com/image/10073789/cigar-store-indian-c-1937-chris-makrenosFree Image from public domain licenseEditable watercolor woman at field, desktop wallpaper designhttps://www.rawpixel.com/image/11461202/editable-watercolor-woman-field-desktop-wallpaper-designView licenseCopper-toed Child's Shoe (c. 1937) by Majel G Claflinhttps://www.rawpixel.com/image/10073988/copper-toed-childs-shoe-c-1937-majel-claflinFree Image from public domain licenseEditable watercolor woman& dog in park, desktop wallpaper designhttps://www.rawpixel.com/image/11462383/editable-watercolor-womanand-dog-park-desktop-wallpaper-designView licenseCigar Store Indian (1935/1942) by Alton K Skillinhttps://www.rawpixel.com/image/10059606/cigar-store-indian-19351942-alton-skillinFree Image from public domain licenseEditable watercolor woman at field, desktop wallpaper designhttps://www.rawpixel.com/image/11461235/editable-watercolor-woman-field-desktop-wallpaper-designView licenseChild's Shoe (c. 1937) by Mae Szilvasyhttps://www.rawpixel.com/image/10073702/childs-shoe-c-1937-mae-szilvasyFree Image from public domain licenseEditable watercolor Victorian woman in Autumn, desktop wallpaper designhttps://www.rawpixel.com/image/11450788/editable-watercolor-victorian-woman-autumn-desktop-wallpaper-designView licensePaper Doll (c. 1937) by Beverly Chichesterhttps://www.rawpixel.com/image/10076222/paper-doll-c-1937-beverly-chichesterFree Image from public domain licenseWatercolor woman in park, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10199067/watercolor-woman-park-editable-remix-designView licenseChild's Shoe (c. 1937) by Frances Cohenhttps://www.rawpixel.com/image/10073698/childs-shoe-c-1937-frances-cohenFree Image from public domain licenseWatercolor woman, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10465708/watercolor-woman-editable-remix-designView licenseCigar Store Indian (c. 1937) by Charles Bowmanhttps://www.rawpixel.com/image/10073822/cigar-store-indian-c-1937-charles-bowmanFree Image from public domain license