Edit ImageCropSaveSaveEdit Imagecatanimalbirdartwatercolorpublic domainpaintingsowlOwl on Log Bank (c. 1937) by William O FletcherOriginal public domain image from National Gallery of ArtMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 1200 x 881 pxHigh Resolution (HD) 4096 x 3006 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosTemplatesSimilarEditable watercolor animals in Autumn element sethttps://www.rawpixel.com/image/15148638/editable-watercolor-animals-autumn-element-setView licenseHorse on Barrel Bank (c. 1938) by William O Fletcherhttps://www.rawpixel.com/image/10080256/horse-barrel-bank-c-1938-william-fletcherFree Image from public domain licenseBookstore poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/12597487/bookstore-poster-template-editable-text-and-designView licenseToy: Speaking Dog Bank (c. 1937) by Chris Makrenoshttps://www.rawpixel.com/image/10077714/toy-speaking-dog-bank-c-1937-chris-makrenosFree Image from public domain licenseReading list poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/12597474/reading-list-poster-template-editable-text-and-designView licenseToy Bank (c. 1937) by Alf Brusethhttps://www.rawpixel.com/image/10077706/toy-bank-c-1937-alf-brusethFree Image from public domain licenseEditable watercolor animals in Autumn element sethttps://www.rawpixel.com/image/15148606/editable-watercolor-animals-autumn-element-setView licenseTammany Toy Bank (c. 1937) by William O Fletcherhttps://www.rawpixel.com/image/10077580/tammany-toy-bank-c-1937-william-fletcherFree Image from public domain licenseEditable watercolor animals in Autumn element sethttps://www.rawpixel.com/image/15148553/editable-watercolor-animals-autumn-element-setView licenseToy Bank (c. 1940) by William O Fletcherhttps://www.rawpixel.com/image/10086997/toy-bank-c-1940-william-fletcherFree Image from public domain licenseEditable watercolor animals in Autumn element sethttps://www.rawpixel.com/image/15148699/editable-watercolor-animals-autumn-element-setView licenseIndian Chief Coin Bank (c. 1938) by William O Fletcherhttps://www.rawpixel.com/image/10080298/indian-chief-coin-bank-c-1938-william-fletcherFree Image from public domain licenseEditable watercolor animals in Autumn element sethttps://www.rawpixel.com/image/15148564/editable-watercolor-animals-autumn-element-setView licenseCat and Ball Coin Bank (c. 1939) by William O Fletcherhttps://www.rawpixel.com/image/10082978/cat-and-ball-coin-bank-c-1939-william-fletcherFree Image from public domain licenseGraduate owl reading a book, watercolor illustration, editable remixhttps://www.rawpixel.com/image/12519509/graduate-owl-reading-book-watercolor-illustration-editable-remixView licensePa. German Chalkware Cat (c. 1937) by Mina Lowryhttps://www.rawpixel.com/image/10076047/pa-german-chalkware-cat-c-1937-mina-lowryFree Image from public domain licenseEditable watercolor animals in Autumn element sethttps://www.rawpixel.com/image/15148852/editable-watercolor-animals-autumn-element-setView licenseSafe Bank (c. 1940) by William O Fletcherhttps://www.rawpixel.com/image/10086671/safe-bank-c-1940-william-fletcherFree Image from public domain licenseGraduate owl reading a book, watercolor illustration, editable remixhttps://www.rawpixel.com/image/12519433/graduate-owl-reading-book-watercolor-illustration-editable-remixView licenseToy Bank: Speaking Dog and Figure (1935/1942) by American 20th Centuryhttps://www.rawpixel.com/image/10063599/toy-bank-speaking-dog-and-figure-19351942-american-20th-centuryFree Image from public domain licenseEditable watercolor animals in Autumn element sethttps://www.rawpixel.com/image/15149129/editable-watercolor-animals-autumn-element-setView license"City Bank" Toy Bank (c. 1938) by William O Fletcherhttps://www.rawpixel.com/image/10078425/city-bank-toy-bank-c-1938-william-fletcherFree Image from public domain licenseGraduate owl reading a book png, watercolor illustration, editable remixhttps://www.rawpixel.com/image/12519171/graduate-owl-reading-book-png-watercolor-illustration-editable-remixView licenseCigar Store Indian (c. 1937) by Walter Hochstrasserhttps://www.rawpixel.com/image/10073763/cigar-store-indian-c-1937-walter-hochstrasserFree Image from public domain licenseColorful forest and wild animals paper craft editable remixhttps://www.rawpixel.com/image/12633238/colorful-forest-and-wild-animals-paper-craft-editable-remixView licensePoodle (c. 1937) by Mina Lowryhttps://www.rawpixel.com/image/10076509/poodle-c-1937-mina-lowryFree Image from public domain licenseEditable watercolor animals in Autumn element sethttps://www.rawpixel.com/image/15149055/editable-watercolor-animals-autumn-element-setView licenseRed School House Bank (c. 1937) by William O Fletcherhttps://www.rawpixel.com/image/10076744/red-school-house-bank-c-1937-william-fletcherFree Image from public domain licenseWildlife editable design, community remixhttps://www.rawpixel.com/image/12761265/wildlife-editable-design-community-remixView licenseSoldier in Khaki Coin Bank (c. 1938) by William O Fletcherhttps://www.rawpixel.com/image/10081710/soldier-khaki-coin-bank-c-1938-william-fletcherFree Image from public domain licenseLife quote blog banner template, original art illustration from Julie de Graag, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/23209885/image-cat-cartoon-flowerView licensePa. German Chalkware Shepherd Boy (c. 1937) by Mina Lowryhttps://www.rawpixel.com/image/10076064/pa-german-chalkware-shepherd-boy-c-1937-mina-lowryFree Image from public domain licenseEditable watercolor animals in Autumn element sethttps://www.rawpixel.com/image/15148828/editable-watercolor-animals-autumn-element-setView licenseToy Bank: "Waste Not - Want Not" (c. 1938) by William O Fletcherhttps://www.rawpixel.com/image/10082045/toy-bank-waste-not-want-not-c-1938-william-fletcherFree Image from public domain licenseWatercolor animal, editable design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15418193/watercolor-animal-editable-design-element-setView licenseNutcracker (c. 1937) by Frank McEnteehttps://www.rawpixel.com/image/10075999/nutcracker-c-1937-frank-mcenteeFree Image from public domain licenseEditable watercolor animals in Autumn element sethttps://www.rawpixel.com/image/15148697/editable-watercolor-animals-autumn-element-setView licenseFat Clown Coin Bank (c. 1938) by Alf Brusethhttps://www.rawpixel.com/image/10079850/fat-clown-coin-bank-c-1938-alf-brusethFree Image from public domain licenseInto the wild poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/12856787/into-the-wild-poster-templateView licenseBull Dog Bank (c. 1937) by George Filehttps://www.rawpixel.com/image/10073229/bull-dog-bank-c-1937-george-fileFree Image from public domain license