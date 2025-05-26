Edit ImageCropSaveSaveEdit Imagefacepersonartpublic domaindrawingsphotohumanantiquePa. German Flat-iron Holder (1937) by Herman BaderOriginal public domain image from National Gallery of ArtMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 1200 x 938 pxHigh Resolution (HD) 4096 x 3202 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosTemplatesSimilarCherub treasure chest collage illustration editable designhttps://www.rawpixel.com/image/12623085/cherub-treasure-chest-collage-illustration-editable-designView licenseGerman Flat-iron Holder (c. 1938) by Herman Baderhttps://www.rawpixel.com/image/10080033/german-flat-iron-holder-c-1938-herman-baderFree Image from public domain licenseFlower lady ephemera sticker, customizable design elementshttps://www.rawpixel.com/image/8064824/flower-lady-ephemera-sticker-customizable-design-elementsView licenseFlat Iron Holder (c. 1936) by Herman Baderhttps://www.rawpixel.com/image/10066026/flat-iron-holder-c-1936-herman-baderFree Image from public domain licenseTorn Paper Effecthttps://www.rawpixel.com/image/24156396/torn-paper-effectView licenseIron Holder (c. 1937) by Herman Baderhttps://www.rawpixel.com/image/10075358/iron-holder-c-1937-herman-baderFree Image from public domain licenseVictorian woman, vintage illustration by George Barbier. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12520241/victorian-woman-vintage-illustration-george-barbier-remixed-rawpixelView licensePa. German Flat-iron Holder (c. 1938) by Herman Baderhttps://www.rawpixel.com/image/10080787/pa-german-flat-iron-holder-c-1938-herman-baderFree Image from public domain licenseVintage woman pink frame, editable art deco designhttps://www.rawpixel.com/image/11710217/vintage-woman-pink-frame-editable-art-deco-designView licenseCandlestick Holder (c. 1937) by Herman Baderhttps://www.rawpixel.com/image/10073392/candlestick-holder-c-1937-herman-baderFree Image from public domain licensePink gold frame background, editable vintage woman art deco designhttps://www.rawpixel.com/image/11513491/pink-gold-frame-background-editable-vintage-woman-art-deco-designView licensePa. German Flat-iron Holder (c. 1937) by Philip Johnsonhttps://www.rawpixel.com/image/10076106/pa-german-flat-iron-holder-c-1937-philip-johnsonFree Image from public domain licensePink gold frame background, editable vintage woman art deco designhttps://www.rawpixel.com/image/11710230/pink-gold-frame-background-editable-vintage-woman-art-deco-designView licenseFlat Iron Holder (c. 1937) by Mildred Fordhttps://www.rawpixel.com/image/10074889/flat-iron-holder-c-1937-mildred-fordFree Image from public domain licenseVintage woman yellow frame background, editable art deco designhttps://www.rawpixel.com/image/11708032/vintage-woman-yellow-frame-background-editable-art-deco-designView licensePa. German Flat-iron Holder (c. 1938) by Gordon Sanbornhttps://www.rawpixel.com/image/10080786/pa-german-flat-iron-holder-c-1938-gordon-sanbornFree Image from public domain licenseVictorian woman, vintage illustration by George Barbier. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12563645/victorian-woman-vintage-illustration-george-barbier-remixed-rawpixelView licenseFlat Iron Holder (c. 1937) by Holger Hansenhttps://www.rawpixel.com/image/10074892/flat-iron-holder-c-1937-holger-hansenFree Image from public domain licenseVictorian woman, vintage illustration by George Barbier. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12563646/victorian-woman-vintage-illustration-george-barbier-remixed-rawpixelView licenseBootjack (c. 1936) by Herman Baderhttps://www.rawpixel.com/image/10064424/bootjack-c-1936-herman-baderFree Image from public domain licenseVictorian woman, vintage illustration by George Barbier. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12560684/victorian-woman-vintage-illustration-george-barbier-remixed-rawpixelView licenseAndiron (one of pair) (c. 1938) by Herman Baderhttps://www.rawpixel.com/image/10078478/andiron-one-pair-c-1938-herman-baderFree Image from public domain licenseVintage businessman logo template, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11783981/vintage-businessman-logo-template-editable-designView licenseWeather Vane (c. 1937) by Herman Baderhttps://www.rawpixel.com/image/10078085/weather-vane-c-1937-herman-baderFree Image from public domain licenseVintage businessman logo template, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11779305/vintage-businessman-logo-template-editable-designView licenseFiremark (c. 1937) by Herman Baderhttps://www.rawpixel.com/image/10074839/firemark-c-1937-herman-baderFree Image from public domain licenseArt gallery exhibition editable poster template in black and white toneshttps://www.rawpixel.com/image/18097365/art-gallery-exhibition-editable-poster-template-black-and-white-tonesView licenseOstrich Weather Vane (c. 1937) by Herman Baderhttps://www.rawpixel.com/image/10076011/ostrich-weather-vane-c-1937-herman-baderFree Image from public domain licenseMiss you Instagram story template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12007187/miss-you-instagram-story-template-editable-textView licenseOil Lamp (c. 1936) by Herman Baderhttps://www.rawpixel.com/image/10067267/oil-lamp-c-1936-herman-baderFree Image from public domain licenseVintage woman yellow desktop wallpaper, editable art deco designhttps://www.rawpixel.com/image/11708147/vintage-woman-yellow-desktop-wallpaper-editable-art-deco-designView licenseCandlestick (c. 1937) by Herman Baderhttps://www.rawpixel.com/image/10073362/candlestick-c-1937-herman-baderFree Image from public domain licenseHouse searching, editable woman holding magnifying glass. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9419604/house-searching-editable-woman-holding-magnifying-glass-remixed-rawpixelView licenseAndiron (one of pair) (c. 1938) by Herman Baderhttps://www.rawpixel.com/image/10078465/andiron-one-pair-c-1938-herman-baderFree Image from public domain licensePink gold frame desktop wallpaper, editable vintage woman art deco designhttps://www.rawpixel.com/image/11710247/pink-gold-frame-desktop-wallpaper-editable-vintage-woman-art-deco-designView licenseFlat-iron Holder (c. 1937) by Jack Staloffhttps://www.rawpixel.com/image/10074908/flat-iron-holder-c-1937-jack-staloffFree Image from public domain licenseVictorian woman, vintage illustration by George Barbier. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12563649/victorian-woman-vintage-illustration-george-barbier-remixed-rawpixelView licensePa. German Flat-iron Holder (c. 1938) by Jack Staloffhttps://www.rawpixel.com/image/10080793/pa-german-flat-iron-holder-c-1938-jack-staloffFree Image from public domain licenseVictorian woman, vintage illustration by George Barbier. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12560688/victorian-woman-vintage-illustration-george-barbier-remixed-rawpixelView licenseCast Iron Toy: Artillery Bank (c. 1937) by Lew Towerhttps://www.rawpixel.com/image/10073479/cast-iron-toy-artillery-bank-c-1937-lew-towerFree Image from public domain license