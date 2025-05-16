rawpixel
Edit ImageCrop
Pincushion (c. 1937) by Ruth M Barnes
Save
Edit Image
patternpersonartwatercolorpublic domainpaintingsornamentjewelry
100k followers poster template, editable text and design
100k followers poster template, editable text and design
https://www.rawpixel.com/image/12499348/100k-followers-poster-template-editable-text-and-designView license
Costume Accessory (Orange Blossoms) (c. 1937) by Ruth M Barnes
Costume Accessory (Orange Blossoms) (c. 1937) by Ruth M Barnes
https://www.rawpixel.com/image/10074025/costume-accessory-orange-blossoms-c-1937-ruth-barnesFree Image from public domain license
Victorian woman, vintage illustration by George Barbier. Remixed by rawpixel.
Victorian woman, vintage illustration by George Barbier. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/12563645/victorian-woman-vintage-illustration-george-barbier-remixed-rawpixelView license
Sampler (c. 1937) by Ruth M Barnes
Sampler (c. 1937) by Ruth M Barnes
https://www.rawpixel.com/image/10076844/sampler-c-1937-ruth-barnesFree Image from public domain license
Watercolor woman at balcony, editable remix design
Watercolor woman at balcony, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10308505/watercolor-woman-balcony-editable-remix-designView license
Coverlet (c. 1936) by Ruth M Barnes
Coverlet (c. 1936) by Ruth M Barnes
https://www.rawpixel.com/image/10070112/coverlet-c-1936-ruth-barnesFree Image from public domain license
Watercolor Victorian woman at balcony, editable remix design
Watercolor Victorian woman at balcony, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10195203/watercolor-victorian-woman-balcony-editable-remix-designView license
Slipper (c. 1937) by Ruth M Barnes
Slipper (c. 1937) by Ruth M Barnes
https://www.rawpixel.com/image/10077279/slipper-c-1937-ruth-barnesFree Image from public domain license
Watercolor woman at balcony, editable desktop wallpaper design
Watercolor woman at balcony, editable desktop wallpaper design
https://www.rawpixel.com/image/11441899/watercolor-woman-balcony-editable-desktop-wallpaper-designView license
Coin Purse (c. 1940) by Ruth M Barnes
Coin Purse (c. 1940) by Ruth M Barnes
https://www.rawpixel.com/image/10089181/coin-purse-c-1940-ruth-barnesFree Image from public domain license
Diwali poster template, editable text and design
Diwali poster template, editable text and design
https://www.rawpixel.com/image/12618472/diwali-poster-template-editable-text-and-designView license
Table Scarf (c. 1937) by Ruth M Barnes
Table Scarf (c. 1937) by Ruth M Barnes
https://www.rawpixel.com/image/10077571/table-scarf-c-1937-ruth-barnesFree Image from public domain license
Victorian woman, vintage illustration by George Barbier. Remixed by rawpixel.
Victorian woman, vintage illustration by George Barbier. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/12520241/victorian-woman-vintage-illustration-george-barbier-remixed-rawpixelView license
Coverlet (c. 1937) by Ruth M Barnes
Coverlet (c. 1937) by Ruth M Barnes
https://www.rawpixel.com/image/10074058/coverlet-c-1937-ruth-barnesFree Image from public domain license
Victorian woman, vintage illustration by George Barbier. Remixed by rawpixel.
Victorian woman, vintage illustration by George Barbier. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/12563646/victorian-woman-vintage-illustration-george-barbier-remixed-rawpixelView license
Mitts (c. 1937) by Ruth M Barnes
Mitts (c. 1937) by Ruth M Barnes
https://www.rawpixel.com/image/10075906/mitts-c-1937-ruth-barnesFree Image from public domain license
Victorian woman, vintage illustration by George Barbier. Remixed by rawpixel.
Victorian woman, vintage illustration by George Barbier. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/12560684/victorian-woman-vintage-illustration-george-barbier-remixed-rawpixelView license
Coverlet Detail "Farmer's Fancy" (c. 1937) by Ruth M Barnes
Coverlet Detail "Farmer's Fancy" (c. 1937) by Ruth M Barnes
https://www.rawpixel.com/image/10074096/coverlet-detail-farmers-fancy-c-1937-ruth-barnesFree Image from public domain license
William Morris
William Morris
https://www.rawpixel.com/image/14817517/william-morrisView license
Applique Quilt (c. 1936) by Ruth M Barnes
Applique Quilt (c. 1936) by Ruth M Barnes
https://www.rawpixel.com/image/10064124/applique-quilt-c-1936-ruth-barnesFree Image from public domain license
Gratitude quote Instagram story template, editable text and design, including original art illustration from William Morris
Gratitude quote Instagram story template, editable text and design, including original art illustration from William Morris
https://www.rawpixel.com/image/23049812/image-butterfly-paper-flowerView license
Hooked Rug (c. 1936) by Ruth M Barnes
Hooked Rug (c. 1936) by Ruth M Barnes
https://www.rawpixel.com/image/10066425/hooked-rug-c-1936-ruth-barnesFree Image from public domain license
Victorian woman, vintage illustration by George Barbier. Remixed by rawpixel.
Victorian woman, vintage illustration by George Barbier. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/12560688/victorian-woman-vintage-illustration-george-barbier-remixed-rawpixelView license
Coverlet (c. 1936) by Ruth M Barnes
Coverlet (c. 1936) by Ruth M Barnes
https://www.rawpixel.com/image/10070115/coverlet-c-1936-ruth-barnesFree Image from public domain license
Victorian woman, vintage illustration by George Barbier. Remixed by rawpixel.
Victorian woman, vintage illustration by George Barbier. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/12563649/victorian-woman-vintage-illustration-george-barbier-remixed-rawpixelView license
Historic Coverlet (c. 1936) by Ruth M Barnes
Historic Coverlet (c. 1936) by Ruth M Barnes
https://www.rawpixel.com/image/10066382/historic-coverlet-c-1936-ruth-barnesFree Image from public domain license
Sandro Botticelli's woman. Remixed by rawpixel.
Sandro Botticelli's woman. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/12715504/sandro-botticellis-woman-remixed-rawpixelView license
Coverlet (c. 1937) by Ruth M Barnes
Coverlet (c. 1937) by Ruth M Barnes
https://www.rawpixel.com/image/10074042/coverlet-c-1937-ruth-barnesFree Image from public domain license
Watercolor Victorian woman at balcony, editable remix design
Watercolor Victorian woman at balcony, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10347196/watercolor-victorian-woman-balcony-editable-remix-designView license
Hooked Rug (c. 1936) by Ruth M Barnes
Hooked Rug (c. 1936) by Ruth M Barnes
https://www.rawpixel.com/image/10066439/hooked-rug-c-1936-ruth-barnesFree Image from public domain license
Watercolor woman at balcony, editable remix design
Watercolor woman at balcony, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10202883/watercolor-woman-balcony-editable-remix-designView license
Hat (c. 1937) by Ruth M Barnes
Hat (c. 1937) by Ruth M Barnes
https://www.rawpixel.com/image/10075166/hat-c-1937-ruth-barnesFree Image from public domain license
Editable watercolor woman& dog in park, desktop wallpaper design
Editable watercolor woman& dog in park, desktop wallpaper design
https://www.rawpixel.com/image/11462383/editable-watercolor-womanand-dog-park-desktop-wallpaper-designView license
Purse (c. 1937) by Ruth Buker
Purse (c. 1937) by Ruth Buker
https://www.rawpixel.com/image/10076600/purse-c-1937-ruth-bukerFree Image from public domain license
Watercolor woman in park, editable remix design
Watercolor woman in park, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10199067/watercolor-woman-park-editable-remix-designView license
Hooked Rug - Center Design (c. 1936) by Ruth M Barnes
Hooked Rug - Center Design (c. 1936) by Ruth M Barnes
https://www.rawpixel.com/image/10066441/hooked-rug-center-design-c-1936-ruth-barnesFree Image from public domain license
Watercolor woman, editable remix design
Watercolor woman, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10465708/watercolor-woman-editable-remix-designView license
Quilt (c. 1936) by Ruth M Barnes
Quilt (c. 1936) by Ruth M Barnes
https://www.rawpixel.com/image/10068147/quilt-c-1936-ruth-barnesFree Image from public domain license
Woman at balcony mobile wallpaper, editable watercolor design
Woman at balcony mobile wallpaper, editable watercolor design
https://www.rawpixel.com/image/10309017/woman-balcony-mobile-wallpaper-editable-watercolor-designView license
Block from Bedspread (c. 1937) by Ruth M Barnes
Block from Bedspread (c. 1937) by Ruth M Barnes
https://www.rawpixel.com/image/10073022/block-from-bedspread-c-1937-ruth-barnesFree Image from public domain license