Quilt (c. 1937) by Lillian Causey
Watercolor girls in a park, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10389017/watercolor-girls-park-editable-remix-designView license
Quilt (c. 1937) by Lillian Causey
https://www.rawpixel.com/image/10076645/quilt-c-1937-lillian-causeyFree Image from public domain license
Watercolor girls in a park, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10195839/watercolor-girls-park-editable-remix-designView license
Jacket (c. 1937) by Lillian Causey
https://www.rawpixel.com/image/10075392/jacket-c-1937-lillian-causeyFree Image from public domain license
Watercolor girls picnic in a park, editable desktop wallpaper design
https://www.rawpixel.com/image/11455937/watercolor-girls-picnic-park-editable-desktop-wallpaper-designView license
Quaker Baby Shirt (c. 1937) by Lillian Causey
https://www.rawpixel.com/image/10076616/quaker-baby-shirt-c-1937-lillian-causeyFree Image from public domain license
Girls picnic in a park mobile wallpaper, editable watercolor design
https://www.rawpixel.com/image/10389025/girls-picnic-park-mobile-wallpaper-editable-watercolor-designView license
Curtains (c. 1937) by Lillian Causey
https://www.rawpixel.com/image/10074268/curtains-c-1937-lillian-causeyFree Image from public domain license
Watercolor Autumn apparel design element set, editable design
https://www.rawpixel.com/image/16239292/watercolor-autumn-apparel-design-element-set-editable-designView license
Blanket (c. 1936) by Lillian Causey
https://www.rawpixel.com/image/10064347/blanket-c-1936-lillian-causeyFree Image from public domain license
Watercolor Autumn apparel design element set, editable design
https://www.rawpixel.com/image/16239285/watercolor-autumn-apparel-design-element-set-editable-designView license
Quaker Dress (c. 1937) by Lillian Causey
https://www.rawpixel.com/image/10076619/quaker-dress-c-1937-lillian-causeyFree Image from public domain license
Support us poster template
https://www.rawpixel.com/image/12969132/support-poster-templateView license
Quilt (c. 1936) by Lillian Causey
https://www.rawpixel.com/image/10068148/quilt-c-1936-lillian-causeyFree Image from public domain license
Animal shelter poster template, editable text and design
https://www.rawpixel.com/image/12696171/animal-shelter-poster-template-editable-text-and-designView license
Rain Bonnet (c. 1937) by Lillian Causey
https://www.rawpixel.com/image/10076728/rain-bonnet-c-1937-lillian-causeyFree Image from public domain license
Support us Facebook story template
https://www.rawpixel.com/image/12969109/support-facebook-story-templateView license
Quaker Bonnet (c. 1937) by Lillian Causey
https://www.rawpixel.com/image/10076617/quaker-bonnet-c-1937-lillian-causeyFree Image from public domain license
Support us post template, editable social media design
https://www.rawpixel.com/image/12653647/support-post-template-editable-social-media-designView license
Bag (c. 1937) by Lillian Causey
https://www.rawpixel.com/image/10072912/bag-c-1937-lillian-causeyFree Image from public domain license
Pet store Instagram post template, editable social media design
https://www.rawpixel.com/image/12650781/pet-store-instagram-post-template-editable-social-media-designView license
Quaker Dress (c. 1937) by Lillian Causey
https://www.rawpixel.com/image/10076620/quaker-dress-c-1937-lillian-causeyFree Image from public domain license
Support us blog banner template
https://www.rawpixel.com/image/12969158/support-blog-banner-templateView license
Doll Bed (c. 1937) by Lillian Causey
https://www.rawpixel.com/image/10074437/doll-bed-c-1937-lillian-causeyFree Image from public domain license
Animal shelter Instagram story template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/12696172/animal-shelter-instagram-story-template-editable-textView license
Vest (c. 1937) by Lillian Causey
https://www.rawpixel.com/image/10077867/vest-c-1937-lillian-causeyFree Image from public domain license
Animal shelter Instagram post template, editable social media design
https://www.rawpixel.com/image/12650722/animal-shelter-instagram-post-template-editable-social-media-designView license
Petticoat (c. 1936) by Lillian Causey
https://www.rawpixel.com/image/10067603/petticoat-c-1936-lillian-causeyFree Image from public domain license
Watercolor armchair design element set, editable design
https://www.rawpixel.com/image/16239359/watercolor-armchair-design-element-set-editable-designView license
Chair (painted) (c. 1937) by Lillian Causey
https://www.rawpixel.com/image/10073550/chair-painted-c-1937-lillian-causeyFree Image from public domain license
Family getaway poster template
https://www.rawpixel.com/image/13084039/family-getaway-poster-templateView license
Baby Costume (c. 1936) by Lillian Causey
https://www.rawpixel.com/image/10064179/baby-costume-c-1936-lillian-causeyFree Image from public domain license
Watercolor armchair design element set, editable design
https://www.rawpixel.com/image/16239362/watercolor-armchair-design-element-set-editable-designView license
Doll (c. 1936) by Lillian Causey
https://www.rawpixel.com/image/10065505/doll-c-1936-lillian-causeyFree Image from public domain license
Vet clinic post template, editable social media design
https://www.rawpixel.com/image/12653648/vet-clinic-post-template-editable-social-media-designView license
Bonnet (c. 1937) by Lillian Causey
https://www.rawpixel.com/image/10073055/bonnet-c-1937-lillian-causeyFree Image from public domain license
Family getaway post template, editable social media design
https://www.rawpixel.com/image/12621285/family-getaway-post-template-editable-social-media-designView license
Glass (c. 1937) by Lillian Causey
https://www.rawpixel.com/image/10075009/glass-c-1937-lillian-causeyFree Image from public domain license
Family vacation post template, editable social media design
https://www.rawpixel.com/image/12622798/family-vacation-post-template-editable-social-media-designView license
Glass (c. 1937) by Lillian Causey
https://www.rawpixel.com/image/10075006/glass-c-1937-lillian-causeyFree Image from public domain license