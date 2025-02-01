rawpixel
Red School House Bank (c. 1937) by William O Fletcher
victorianartwatercolorhousebuildingpublic domainpaintingsred
Watercolor Victorian woman in room, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10199000/watercolor-victorian-woman-room-editable-remix-designView license
State Bank #2 (c. 1939) by Clementine Fossek
https://www.rawpixel.com/image/10084746/state-bank-c-1939-clementine-fossekFree Image from public domain license
Watercolor vintage coach mobile wallpaper, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10888184/watercolor-vintage-coach-mobile-wallpaper-editable-remix-designView license
Home Savings bank (c. 1940) by William O Fletcher
https://www.rawpixel.com/image/10086081/home-savings-bank-c-1940-william-fletcherFree Image from public domain license
Editable watercolor dining table in room, desktop wallpaper design
https://www.rawpixel.com/image/11458796/editable-watercolor-dining-table-room-desktop-wallpaper-designView license
Toy Bank: "Waste Not - Want Not" (c. 1938) by William O Fletcher
https://www.rawpixel.com/image/10082045/toy-bank-waste-not-want-not-c-1938-william-fletcherFree Image from public domain license
Watercolor Victorian woman in Autumn, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10657977/watercolor-victorian-woman-autumn-editable-remix-designView license
Tammany Toy Bank (c. 1937) by William O Fletcher
https://www.rawpixel.com/image/10077580/tammany-toy-bank-c-1937-william-fletcherFree Image from public domain license
Watercolor Victorian woman, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10418663/watercolor-victorian-woman-editable-remix-designView license
Owl on Log Bank (c. 1937) by William O Fletcher
https://www.rawpixel.com/image/10076026/owl-log-bank-c-1937-william-fletcherFree Image from public domain license
Watercolor Victorian woman, editable desktop wallpaper design
https://www.rawpixel.com/image/11462393/watercolor-victorian-woman-editable-desktop-wallpaper-designView license
"City Bank" Toy Bank (c. 1938) by William O Fletcher
https://www.rawpixel.com/image/10078425/city-bank-toy-bank-c-1938-william-fletcherFree Image from public domain license
Watercolor Victorian woman, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10659626/watercolor-victorian-woman-editable-remix-designView license
Toy Bank (c. 1937) by Chris Makrenos
https://www.rawpixel.com/image/10077721/toy-bank-c-1937-chris-makrenosFree Image from public domain license
Editable watercolor Victorian woman & dog, desktop wallpaper design
https://www.rawpixel.com/image/11450804/editable-watercolor-victorian-woman-dog-desktop-wallpaper-designView license
Safe Bank (c. 1940) by William O Fletcher
https://www.rawpixel.com/image/10086671/safe-bank-c-1940-william-fletcherFree Image from public domain license
Watercolor Victorian woman & dog, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10360723/watercolor-victorian-woman-dog-editable-remix-designView license
Cast Iron Window Lintel (c. 1937) by William Kerby
https://www.rawpixel.com/image/10073491/cast-iron-window-lintel-c-1937-william-kerbyFree Image from public domain license
Watercolor Victorian woman, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10198793/watercolor-victorian-woman-editable-remix-designView license
"Safe" Bank (c. 1938) by William O Fletcher
https://www.rawpixel.com/image/10078431/safe-bank-c-1938-william-fletcherFree Image from public domain license
Editable watercolor Victorian woman in Autumn, desktop wallpaper design
https://www.rawpixel.com/image/11450788/editable-watercolor-victorian-woman-autumn-desktop-wallpaper-designView license
Bank of Industry (c. 1938) by William O Fletcher
https://www.rawpixel.com/image/10078572/bank-industry-c-1938-william-fletcherFree Image from public domain license
3D female teacher in class editable remixed by rawpixel
https://www.rawpixel.com/image/13087986/female-teacher-class-editable-remixed-rawpixelView license
Blue and White Homespun (c. 1937) by William O Fletcher
https://www.rawpixel.com/image/10073043/blue-and-white-homespun-c-1937-william-fletcherFree Image from public domain license
Aesthetic farm collage, editable agriculture collage. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/9349871/aesthetic-farm-collage-editable-agriculture-collage-remixed-rawpixelView license
Soldier in Khaki Coin Bank (c. 1938) by William O Fletcher
https://www.rawpixel.com/image/10081710/soldier-khaki-coin-bank-c-1938-william-fletcherFree Image from public domain license
Victorian woman mobile wallpaper, editable watercolor design
https://www.rawpixel.com/image/10360747/victorian-woman-mobile-wallpaper-editable-watercolor-designView license
Horse on Barrel Bank (c. 1938) by William O Fletcher
https://www.rawpixel.com/image/10080256/horse-barrel-bank-c-1938-william-fletcherFree Image from public domain license
Victorian woman mobile wallpaper, editable watercolor design
https://www.rawpixel.com/image/10659656/victorian-woman-mobile-wallpaper-editable-watercolor-designView license
Indian Chief Coin Bank (c. 1938) by William O Fletcher
https://www.rawpixel.com/image/10080298/indian-chief-coin-bank-c-1938-william-fletcherFree Image from public domain license
Victorian woman mobile wallpaper, editable watercolor design
https://www.rawpixel.com/image/10418669/victorian-woman-mobile-wallpaper-editable-watercolor-designView license
Toy Bank (c. 1937) by Florian Rokita
https://www.rawpixel.com/image/10077717/toy-bank-c-1937-florian-rokitaFree Image from public domain license
Watercolor dining table, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10199751/watercolor-dining-table-editable-remix-designView license
"The Globe" Coin Bank (c. 1938) by William O Fletcher
https://www.rawpixel.com/image/10078451/the-globe-coin-bank-c-1938-william-fletcherFree Image from public domain license
Watercolor dining table, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10382371/watercolor-dining-table-editable-remix-designView license
"Shell Out" Bank (c. 1938) by William O Fletcher
https://www.rawpixel.com/image/10078432/shell-out-bank-c-1938-william-fletcherFree Image from public domain license
Editable house with lawn design element set
https://www.rawpixel.com/image/15175537/editable-house-with-lawn-design-element-setView license
Foot Warmer (c. 1937) by William Paul Childers
https://www.rawpixel.com/image/10074948/foot-warmer-c-1937-william-paul-childersFree Image from public domain license
Editable colorful watercolor house design element set
https://www.rawpixel.com/image/15339085/editable-colorful-watercolor-house-design-element-setView license
Toleware Ink Stand (c. 1937) by H Langden Brown
https://www.rawpixel.com/image/10077685/toleware-ink-stand-c-1937-langden-brownFree Image from public domain license