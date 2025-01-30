Edit ImageCrop1SaveSaveEdit Imageartwatercolourfurniturepublic domainpaintingschairphotoantiqueRoundabout Chair (1937) by Arsen MaralianOriginal public domain image from National Gallery of ArtMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 977 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 3281 x 4029 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosTemplatesSimilarVintage chair collage illustration editable designhttps://www.rawpixel.com/image/12623131/vintage-chair-collage-illustration-editable-designView licenseChair (1937) by Arsen Maralianhttps://www.rawpixel.com/image/10073512/chair-1937-arsen-maralianFree Image from public domain licenseVictorian furniture, editable home decor design set, remixed by rawpixelhttps://www.rawpixel.com/image/9059564/victorian-furniture-editable-home-decor-design-set-remixed-rawpixelView licenseChair (1937) by Arsen Maralianhttps://www.rawpixel.com/image/10073508/chair-1937-arsen-maralianFree Image from public domain licenseFlea market Instagram story template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11758528/flea-market-instagram-story-template-editable-textView licenseHighboy (1937) by Arsen Maralianhttps://www.rawpixel.com/image/10075205/highboy-1937-arsen-maralianFree Image from public domain licenseGrand opening Instagram post template, editable text and design, including original art illustration from William Morrishttps://www.rawpixel.com/image/22987991/image-border-leaves-treeView licenseChest of Drawers (1938) by Arsen Maralian and Frank Wengerhttps://www.rawpixel.com/image/10079200/chest-drawers-1938-arsen-maralian-and-frank-wengerFree Image from public domain licenseEditable watercolor dining table in room, desktop wallpaper designhttps://www.rawpixel.com/image/11458796/editable-watercolor-dining-table-room-desktop-wallpaper-designView licensePa. German Squirrel Figure (1935/1942) by Arsen Maralianhttps://www.rawpixel.com/image/10061521/pa-german-squirrel-figure-19351942-arsen-maralianFree Image from public domain licenseMinimal living room interior mockup, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/12670681/minimal-living-room-interior-mockup-editable-designView licenseRoundabout Chair (c. 1940) by Harry Eismanhttps://www.rawpixel.com/image/10086637/roundabout-chair-c-1940-harry-eismanFree Image from public domain licenseFlea market Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11496071/flea-market-instagram-post-template-editable-textView licenseBandbox (c. 1936) by Arsen Maralianhttps://www.rawpixel.com/image/10064205/bandbox-c-1936-arsen-maralianFree Image from public domain licenseBaroque armchairhttps://www.rawpixel.com/image/14996509/baroque-armchairView licenseToy Horse (1935/1942) by Arsen Maralianhttps://www.rawpixel.com/image/10069796/toy-horse-19351942-arsen-maralianFree Image from public domain licenseActivated Summer Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14571793/activated-summer-instagram-post-templateView licensePa. German Rooster Figurine (c. 1939) by Arsen Maralianhttps://www.rawpixel.com/image/10084147/pa-german-rooster-figurine-c-1939-arsen-maralianFree Image from public domain licenseAntique furniture auction Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12614776/antique-furniture-auction-instagram-post-template-editable-textView licenseSecretary (1936) by Arsen Maralianhttps://www.rawpixel.com/image/10070724/secretary-1936-arsen-maralianFree Image from public domain licenseAntique furniture auction Instagram post template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/18589486/antique-furniture-auction-instagram-post-template-editable-text-and-designView licenseBandbox (c. 1939) by Arsen Maralianhttps://www.rawpixel.com/image/10082586/bandbox-c-1939-arsen-maralianFree Image from public domain licenseVintage leather armchair element, editable design sethttps://www.rawpixel.com/image/14990203/vintage-leather-armchair-element-editable-design-setView licenseSide Chair (1937) by Arthur Johnsonhttps://www.rawpixel.com/image/10077114/side-chair-1937-arthur-johnsonFree Image from public domain licenseRelax Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14571816/relax-instagram-post-templateView licenseChair (c. 1937) by Frederick Jacksonhttps://www.rawpixel.com/image/10073559/chair-c-1937-frederick-jacksonFree Image from public domain licenseBaroque armchair element, editable design sethttps://www.rawpixel.com/image/14990205/baroque-armchair-element-editable-design-setView licenseChair (c. 1937) by John Sullivanhttps://www.rawpixel.com/image/10073540/chair-c-1937-john-sullivanFree Image from public domain licenseBaroque armchair element, editable design sethttps://www.rawpixel.com/image/14990206/baroque-armchair-element-editable-design-setView licenseChair (c. 1937) by George Fairbankshttps://www.rawpixel.com/image/10073533/chair-c-1937-george-fairbanksFree Image from public domain licenseWatercolor armchair design element set, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/16239359/watercolor-armchair-design-element-set-editable-designView licensePa. German Toy Birds (c. 1939) by Arsen Maralianhttps://www.rawpixel.com/image/10084165/pa-german-toy-birds-c-1939-arsen-maralianFree Image from public domain licenseBaroque armchair element, editable design sethttps://www.rawpixel.com/image/14994504/baroque-armchair-element-editable-design-setView licenseChair (1937) by John Sullivanhttps://www.rawpixel.com/image/10073528/chair-1937-john-sullivanFree Image from public domain licenseVintage leather armchair element, editable design sethttps://www.rawpixel.com/image/14989178/vintage-leather-armchair-element-editable-design-setView licenseCarved Side Chair (c. 1937) by Robert Stewarthttps://www.rawpixel.com/image/10073432/carved-side-chair-c-1937-robert-stewartFree Image from public domain licenseBaroque armchair element, editable design sethttps://www.rawpixel.com/image/14989181/baroque-armchair-element-editable-design-setView licenseSide Chair (c. 1937) by Ernest Busenbarkhttps://www.rawpixel.com/image/10077118/side-chair-c-1937-ernest-busenbarkFree Image from public domain licenseBaroque armchair element, editable design sethttps://www.rawpixel.com/image/14994520/baroque-armchair-element-editable-design-setView licenseArmchair (c. 1937) by Arthur Johnsonhttps://www.rawpixel.com/image/10072875/armchair-c-1937-arthur-johnsonFree Image from public domain license