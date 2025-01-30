rawpixel
Edit ImageCrop
Roundabout Chair (1937) by Arsen Maralian
Save
Edit Image
artwatercolourfurniturepublic domainpaintingschairphotoantique
Vintage chair collage illustration editable design
Vintage chair collage illustration editable design
https://www.rawpixel.com/image/12623131/vintage-chair-collage-illustration-editable-designView license
Chair (1937) by Arsen Maralian
Chair (1937) by Arsen Maralian
https://www.rawpixel.com/image/10073512/chair-1937-arsen-maralianFree Image from public domain license
Victorian furniture, editable home decor design set, remixed by rawpixel
Victorian furniture, editable home decor design set, remixed by rawpixel
https://www.rawpixel.com/image/9059564/victorian-furniture-editable-home-decor-design-set-remixed-rawpixelView license
Chair (1937) by Arsen Maralian
Chair (1937) by Arsen Maralian
https://www.rawpixel.com/image/10073508/chair-1937-arsen-maralianFree Image from public domain license
Flea market Instagram story template, editable text
Flea market Instagram story template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/11758528/flea-market-instagram-story-template-editable-textView license
Highboy (1937) by Arsen Maralian
Highboy (1937) by Arsen Maralian
https://www.rawpixel.com/image/10075205/highboy-1937-arsen-maralianFree Image from public domain license
Grand opening Instagram post template, editable text and design, including original art illustration from William Morris
Grand opening Instagram post template, editable text and design, including original art illustration from William Morris
https://www.rawpixel.com/image/22987991/image-border-leaves-treeView license
Chest of Drawers (1938) by Arsen Maralian and Frank Wenger
Chest of Drawers (1938) by Arsen Maralian and Frank Wenger
https://www.rawpixel.com/image/10079200/chest-drawers-1938-arsen-maralian-and-frank-wengerFree Image from public domain license
Editable watercolor dining table in room, desktop wallpaper design
Editable watercolor dining table in room, desktop wallpaper design
https://www.rawpixel.com/image/11458796/editable-watercolor-dining-table-room-desktop-wallpaper-designView license
Pa. German Squirrel Figure (1935/1942) by Arsen Maralian
Pa. German Squirrel Figure (1935/1942) by Arsen Maralian
https://www.rawpixel.com/image/10061521/pa-german-squirrel-figure-19351942-arsen-maralianFree Image from public domain license
Minimal living room interior mockup, editable design
Minimal living room interior mockup, editable design
https://www.rawpixel.com/image/12670681/minimal-living-room-interior-mockup-editable-designView license
Roundabout Chair (c. 1940) by Harry Eisman
Roundabout Chair (c. 1940) by Harry Eisman
https://www.rawpixel.com/image/10086637/roundabout-chair-c-1940-harry-eismanFree Image from public domain license
Flea market Instagram post template, editable text
Flea market Instagram post template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/11496071/flea-market-instagram-post-template-editable-textView license
Bandbox (c. 1936) by Arsen Maralian
Bandbox (c. 1936) by Arsen Maralian
https://www.rawpixel.com/image/10064205/bandbox-c-1936-arsen-maralianFree Image from public domain license
Baroque armchair
Baroque armchair
https://www.rawpixel.com/image/14996509/baroque-armchairView license
Toy Horse (1935/1942) by Arsen Maralian
Toy Horse (1935/1942) by Arsen Maralian
https://www.rawpixel.com/image/10069796/toy-horse-19351942-arsen-maralianFree Image from public domain license
Activated Summer Instagram post template
Activated Summer Instagram post template
https://www.rawpixel.com/image/14571793/activated-summer-instagram-post-templateView license
Pa. German Rooster Figurine (c. 1939) by Arsen Maralian
Pa. German Rooster Figurine (c. 1939) by Arsen Maralian
https://www.rawpixel.com/image/10084147/pa-german-rooster-figurine-c-1939-arsen-maralianFree Image from public domain license
Antique furniture auction Instagram post template, editable text
Antique furniture auction Instagram post template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/12614776/antique-furniture-auction-instagram-post-template-editable-textView license
Secretary (1936) by Arsen Maralian
Secretary (1936) by Arsen Maralian
https://www.rawpixel.com/image/10070724/secretary-1936-arsen-maralianFree Image from public domain license
Antique furniture auction Instagram post template, editable text and design
Antique furniture auction Instagram post template, editable text and design
https://www.rawpixel.com/image/18589486/antique-furniture-auction-instagram-post-template-editable-text-and-designView license
Bandbox (c. 1939) by Arsen Maralian
Bandbox (c. 1939) by Arsen Maralian
https://www.rawpixel.com/image/10082586/bandbox-c-1939-arsen-maralianFree Image from public domain license
Vintage leather armchair element, editable design set
Vintage leather armchair element, editable design set
https://www.rawpixel.com/image/14990203/vintage-leather-armchair-element-editable-design-setView license
Side Chair (1937) by Arthur Johnson
Side Chair (1937) by Arthur Johnson
https://www.rawpixel.com/image/10077114/side-chair-1937-arthur-johnsonFree Image from public domain license
Relax Instagram post template
Relax Instagram post template
https://www.rawpixel.com/image/14571816/relax-instagram-post-templateView license
Chair (c. 1937) by Frederick Jackson
Chair (c. 1937) by Frederick Jackson
https://www.rawpixel.com/image/10073559/chair-c-1937-frederick-jacksonFree Image from public domain license
Baroque armchair element, editable design set
Baroque armchair element, editable design set
https://www.rawpixel.com/image/14990205/baroque-armchair-element-editable-design-setView license
Chair (c. 1937) by John Sullivan
Chair (c. 1937) by John Sullivan
https://www.rawpixel.com/image/10073540/chair-c-1937-john-sullivanFree Image from public domain license
Baroque armchair element, editable design set
Baroque armchair element, editable design set
https://www.rawpixel.com/image/14990206/baroque-armchair-element-editable-design-setView license
Chair (c. 1937) by George Fairbanks
Chair (c. 1937) by George Fairbanks
https://www.rawpixel.com/image/10073533/chair-c-1937-george-fairbanksFree Image from public domain license
Watercolor armchair design element set, editable design
Watercolor armchair design element set, editable design
https://www.rawpixel.com/image/16239359/watercolor-armchair-design-element-set-editable-designView license
Pa. German Toy Birds (c. 1939) by Arsen Maralian
Pa. German Toy Birds (c. 1939) by Arsen Maralian
https://www.rawpixel.com/image/10084165/pa-german-toy-birds-c-1939-arsen-maralianFree Image from public domain license
Baroque armchair element, editable design set
Baroque armchair element, editable design set
https://www.rawpixel.com/image/14994504/baroque-armchair-element-editable-design-setView license
Chair (1937) by John Sullivan
Chair (1937) by John Sullivan
https://www.rawpixel.com/image/10073528/chair-1937-john-sullivanFree Image from public domain license
Vintage leather armchair element, editable design set
Vintage leather armchair element, editable design set
https://www.rawpixel.com/image/14989178/vintage-leather-armchair-element-editable-design-setView license
Carved Side Chair (c. 1937) by Robert Stewart
Carved Side Chair (c. 1937) by Robert Stewart
https://www.rawpixel.com/image/10073432/carved-side-chair-c-1937-robert-stewartFree Image from public domain license
Baroque armchair element, editable design set
Baroque armchair element, editable design set
https://www.rawpixel.com/image/14989181/baroque-armchair-element-editable-design-setView license
Side Chair (c. 1937) by Ernest Busenbark
Side Chair (c. 1937) by Ernest Busenbark
https://www.rawpixel.com/image/10077118/side-chair-c-1937-ernest-busenbarkFree Image from public domain license
Baroque armchair element, editable design set
Baroque armchair element, editable design set
https://www.rawpixel.com/image/14994520/baroque-armchair-element-editable-design-setView license
Armchair (c. 1937) by Arthur Johnson
Armchair (c. 1937) by Arthur Johnson
https://www.rawpixel.com/image/10072875/armchair-c-1937-arthur-johnsonFree Image from public domain license