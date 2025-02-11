Edit ImageCropSaveSaveEdit Imagepersonartwatercolourpublic domainpaintingsskintattoophotoScrimshaw (c. 1937) by Paul WardOriginal public domain image from National Gallery of ArtMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 975 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 3329 x 4096 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosTemplatesSimilarArm tattoo mockup, editable jellyfish designhttps://www.rawpixel.com/image/9980305/arm-tattoo-mockup-editable-jellyfish-designView licensePitcher (c. 1937) by Paul Wardhttps://www.rawpixel.com/image/10076459/pitcher-c-1937-paul-wardFree Image from public domain licenseFlower tattoo editable mockup, woman's backhttps://www.rawpixel.com/image/10201578/flower-tattoo-editable-mockup-womans-backView licenseDesk (c. 1937) by Paul Wardhttps://www.rawpixel.com/image/10074302/desk-c-1937-paul-wardFree Image from public domain licenseWoman's back tattoo editable mockuphttps://www.rawpixel.com/image/11495374/womans-back-tattoo-editable-mockupView licensePie Plate (c. 1937) by Paul Wardhttps://www.rawpixel.com/image/10076396/pie-plate-c-1937-paul-wardFree Image from public domain licenseEditable tattoo mockup, skin beauty designhttps://www.rawpixel.com/image/9057237/editable-tattoo-mockup-skin-beauty-designView licenseSmall Vase (c. 1938) by Paul Wardhttps://www.rawpixel.com/image/10081678/small-vase-c-1938-paul-wardFree Image from public domain licenseEditable tattoo mockup, body paint designhttps://www.rawpixel.com/image/9058103/editable-tattoo-mockup-body-paint-designView licenseShaker Medicine Chest (c. 1937) by William Paul Childershttps://www.rawpixel.com/image/10076998/shaker-medicine-chest-c-1937-william-paul-childersFree Image from public domain licenseEditable tattoo mockup, woman's belly designhttps://www.rawpixel.com/image/9969086/editable-tattoo-mockup-womans-belly-designView licenseClock (probably 1937) by Paul Wardhttps://www.rawpixel.com/image/10073900/clock-probably-1937-paul-wardFree Image from public domain licenseWoman's tattoo mockup, editable belly part designhttps://www.rawpixel.com/image/9970029/womans-tattoo-mockup-editable-belly-part-designView licenseBeadwork Hanging Basket (c. 1937) by Frank Grayhttps://www.rawpixel.com/image/10072982/beadwork-hanging-basket-c-1937-frank-grayFree Image from public domain licenseEditable tattoo mockup, woman's back designhttps://www.rawpixel.com/image/9980448/editable-tattoo-mockup-womans-back-designView license"Fan Dancer" Marionette (c. 1937) by Elmer Weisehttps://www.rawpixel.com/image/10072799/fan-dancer-marionette-c-1937-elmer-weiseFree Image from public domain licenseMan's arm mockup, editable tattoo designhttps://www.rawpixel.com/image/9981222/mans-arm-mockup-editable-tattoo-designView licenseWhirligig: Hessian Soldier (c. 1937) by Mina Lowryhttps://www.rawpixel.com/image/10078180/whirligig-hessian-soldier-c-1937-mina-lowryFree Image from public domain licenseTattoo mockup, editable woman's thigh designhttps://www.rawpixel.com/image/9969532/tattoo-mockup-editable-womans-thigh-designView licensePen Wiper Doll (c. 1937) by Eugene C Millerhttps://www.rawpixel.com/image/10076294/pen-wiper-doll-c-1937-eugene-millerFree Image from public domain licenseWrist tattoo mockup, editable sparkle designhttps://www.rawpixel.com/image/9970295/wrist-tattoo-mockup-editable-sparkle-designView licensePair of Carved Wooden Arms (c. 1937) by John Davishttps://www.rawpixel.com/image/10076221/pair-carved-wooden-arms-c-1937-john-davisFree Image from public domain licenseEditable tattoo mockup, woman's back designhttps://www.rawpixel.com/image/9959563/editable-tattoo-mockup-womans-back-designView licenseJar (c. 1937) by John Tarantinohttps://www.rawpixel.com/image/10075457/jar-c-1937-john-tarantinoFree Image from public domain licenseFlower tattoo editable mockup, woman's backhttps://www.rawpixel.com/image/10201226/flower-tattoo-editable-mockup-womans-backView licensePunch's Head (c. 1937) by Edward Strzalkowskihttps://www.rawpixel.com/image/10076584/punchs-head-c-1937-edward-strzalkowskiFree Image from public domain licenseNeck rear-view tattoo mockup, editable rose designhttps://www.rawpixel.com/image/9969381/neck-rear-view-tattoo-mockup-editable-rose-designView licenseJoe, the Cannibal (c. 1937) by Edward Strzalkowskihttps://www.rawpixel.com/image/10075489/joe-the-cannibal-c-1937-edward-strzalkowskiFree Image from public domain licenseTattoo mockup png element, editable man's back designhttps://www.rawpixel.com/image/9981690/tattoo-mockup-png-element-editable-mans-back-designView licenseToy bank: Man in a Cabin (c. 1937) by Chris Makrenoshttps://www.rawpixel.com/image/10077729/toy-bank-man-cabin-c-1937-chris-makrenosFree Image from public domain licenseTattoo mockup, editable man's back designhttps://www.rawpixel.com/image/9981047/tattoo-mockup-editable-mans-back-designView licenseLamp (c. 1938) by Paul Wardhttps://www.rawpixel.com/image/10080486/lamp-c-1938-paul-wardFree Image from public domain licenseEditable wrist tattoo mockup, sparkle designhttps://www.rawpixel.com/image/10034373/editable-wrist-tattoo-mockup-sparkle-designView licenseBank (Dove) (c. 1937) by Elisabeth Fuldahttps://www.rawpixel.com/image/10072964/bank-dove-c-1937-elisabeth-fuldaFree Image from public domain licenseTattoo mockup, editable woman's back designhttps://www.rawpixel.com/image/9981754/tattoo-mockup-editable-womans-back-designView licenseSugar Bowl (c. 1937) by Janet Rizahttps://www.rawpixel.com/image/10077516/sugar-bowl-c-1937-janet-rizaFree Image from public domain licenseGold and black spiritual collage element set, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11791662/gold-and-black-spiritual-collage-element-set-editable-designView licenseJug (c. 1937) by Yolande Delasserhttps://www.rawpixel.com/image/10075552/jug-c-1937-yolande-delasserFree Image from public domain licensePoster editable mockup, tattooed man holding signhttps://www.rawpixel.com/image/10415530/poster-editable-mockup-tattooed-man-holding-signView licenseDoll (c. 1937) by Jacob Gielenshttps://www.rawpixel.com/image/10074371/doll-c-1937-jacob-gielensFree Image from public domain license