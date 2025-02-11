rawpixel
Scrimshaw (c. 1937) by Paul Ward
personartwatercolourpublic domainpaintingsskintattoophoto
Arm tattoo mockup, editable jellyfish design
Pitcher (c. 1937) by Paul Ward
Flower tattoo editable mockup, woman's back
Desk (c. 1937) by Paul Ward
Woman's back tattoo editable mockup
Pie Plate (c. 1937) by Paul Ward
Editable tattoo mockup, skin beauty design
Small Vase (c. 1938) by Paul Ward
Editable tattoo mockup, body paint design
Shaker Medicine Chest (c. 1937) by William Paul Childers
Editable tattoo mockup, woman's belly design
Clock (probably 1937) by Paul Ward
Woman's tattoo mockup, editable belly part design
Beadwork Hanging Basket (c. 1937) by Frank Gray
Editable tattoo mockup, woman's back design
"Fan Dancer" Marionette (c. 1937) by Elmer Weise
Man's arm mockup, editable tattoo design
Whirligig: Hessian Soldier (c. 1937) by Mina Lowry
Tattoo mockup, editable woman's thigh design
Pen Wiper Doll (c. 1937) by Eugene C Miller
Wrist tattoo mockup, editable sparkle design
Pair of Carved Wooden Arms (c. 1937) by John Davis
Editable tattoo mockup, woman's back design
Jar (c. 1937) by John Tarantino
Flower tattoo editable mockup, woman's back
Punch's Head (c. 1937) by Edward Strzalkowski
Neck rear-view tattoo mockup, editable rose design
Joe, the Cannibal (c. 1937) by Edward Strzalkowski
Tattoo mockup png element, editable man's back design
Toy bank: Man in a Cabin (c. 1937) by Chris Makrenos
Tattoo mockup, editable man's back design
Lamp (c. 1938) by Paul Ward
Editable wrist tattoo mockup, sparkle design
Bank (Dove) (c. 1937) by Elisabeth Fulda
Tattoo mockup, editable woman's back design
Sugar Bowl (c. 1937) by Janet Riza
Gold and black spiritual collage element set, editable design
Jug (c. 1937) by Yolande Delasser
Poster editable mockup, tattooed man holding sign
Doll (c. 1937) by Jacob Gielens
