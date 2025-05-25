rawpixel
Edit ImageCrop
Section of Cast Iron Balcony (c. 1937) by Austin L Davison
Save
Edit Image
artfurniturepublic domaindrawingspaintingbalconyphotoantique
Flea market Instagram story template, editable text
Flea market Instagram story template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/11758528/flea-market-instagram-story-template-editable-textView license
Cast Iron Urn (c. 1937) by Austin L Davison
Cast Iron Urn (c. 1937) by Austin L Davison
https://www.rawpixel.com/image/10073499/cast-iron-urn-c-1937-austin-davisonFree Image from public domain license
Grand opening Instagram post template, editable text and design, including original art illustration from William Morris
Grand opening Instagram post template, editable text and design, including original art illustration from William Morris
https://www.rawpixel.com/image/22987991/image-border-leaves-treeView license
Cast Iron Eagle (c. 1937) by Austin L Davison
Cast Iron Eagle (c. 1937) by Austin L Davison
https://www.rawpixel.com/image/10073456/cast-iron-eagle-c-1937-austin-davisonFree Image from public domain license
Vintage chair collage illustration editable design
Vintage chair collage illustration editable design
https://www.rawpixel.com/image/12623131/vintage-chair-collage-illustration-editable-designView license
Cast Iron Foot Scraper (1937) by Austin L Davison
Cast Iron Foot Scraper (1937) by Austin L Davison
https://www.rawpixel.com/image/10073477/cast-iron-foot-scraper-1937-austin-davisonFree Image from public domain license
I miss you mobile wallpaper template, editable pastel design
I miss you mobile wallpaper template, editable pastel design
https://www.rawpixel.com/image/18403647/miss-you-mobile-wallpaper-template-editable-pastel-designView license
Cast Iron Window Grille (1937) by Austin L Davison
Cast Iron Window Grille (1937) by Austin L Davison
https://www.rawpixel.com/image/10073492/cast-iron-window-grille-1937-austin-davisonFree Image from public domain license
Victorian furniture, editable home decor design set, remixed by rawpixel
Victorian furniture, editable home decor design set, remixed by rawpixel
https://www.rawpixel.com/image/9059564/victorian-furniture-editable-home-decor-design-set-remixed-rawpixelView license
Foot Scraper (1937) by Austin L Davison
Foot Scraper (1937) by Austin L Davison
https://www.rawpixel.com/image/10074918/foot-scraper-1937-austin-davisonFree Image from public domain license
Christmas dinner party with family. Join for a festive Christmas dinner customizable design
Christmas dinner party with family. Join for a festive Christmas dinner customizable design
https://www.rawpixel.com/image/22406939/image-christmas-arts-vintageView license
Bootjack (1937) by Austin L Davison
Bootjack (1937) by Austin L Davison
https://www.rawpixel.com/image/10073106/bootjack-1937-austin-davisonFree Image from public domain license
Watercolor dining table, editable remix design
Watercolor dining table, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10277469/watercolor-dining-table-editable-remix-designView license
Cast Iron Match Holder (1938) by Austin L Davison
Cast Iron Match Holder (1938) by Austin L Davison
https://www.rawpixel.com/image/10079139/cast-iron-match-holder-1938-austin-davisonFree Image from public domain license
Watercolor dining table, editable remix design
Watercolor dining table, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10595979/watercolor-dining-table-editable-remix-designView license
Standard from Iron Fence (1937) by Austin L Davison
Standard from Iron Fence (1937) by Austin L Davison
https://www.rawpixel.com/image/10077385/standard-from-iron-fence-1937-austin-davisonFree Image from public domain license
Endless love poster template, editable text and design
Endless love poster template, editable text and design
https://www.rawpixel.com/image/12683066/endless-love-poster-template-editable-text-and-designView license
Gate (1937) by Austin L Davison
Gate (1937) by Austin L Davison
https://www.rawpixel.com/image/10074980/gate-1937-austin-davisonFree Image from public domain license
Flea market poster template, editable text and design
Flea market poster template, editable text and design
https://www.rawpixel.com/image/11758489/flea-market-poster-template-editable-text-and-designView license
Gate for Cemetary Plot (1937) by Austin L Davison
Gate for Cemetary Plot (1937) by Austin L Davison
https://www.rawpixel.com/image/10074990/gate-for-cemetary-plot-1937-austin-davisonFree Image from public domain license
Vintage furniture collection poster template, editable text and design
Vintage furniture collection poster template, editable text and design
https://www.rawpixel.com/image/11912791/vintage-furniture-collection-poster-template-editable-text-and-designView license
Cast Iron Stand (c. 1939) by Austin L Davison
Cast Iron Stand (c. 1939) by Austin L Davison
https://www.rawpixel.com/image/10082980/cast-iron-stand-c-1939-austin-davisonFree Image from public domain license
Antique home decor sticker, editable design. Famous art remixed by rawpixel.
Antique home decor sticker, editable design. Famous art remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/9082123/antique-home-decor-sticker-editable-design-famous-art-remixed-rawpixelView license
Doll Settee (c. 1938) by Austin L Davison
Doll Settee (c. 1938) by Austin L Davison
https://www.rawpixel.com/image/10079665/doll-settee-c-1938-austin-davisonFree Image from public domain license
Gardening in spring Instagram post template, editable text
Gardening in spring Instagram post template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/17004045/gardening-spring-instagram-post-template-editable-textView license
Cemetary Gate (1937) by Austin L Davison
Cemetary Gate (1937) by Austin L Davison
https://www.rawpixel.com/image/10073509/cemetary-gate-1937-austin-davisonFree Image from public domain license
Visit Greece Instagram post template, editable text
Visit Greece Instagram post template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/12467021/visit-greece-instagram-post-template-editable-textView license
Tavern Table (Top Missing) (1938) by Austin L Davison
Tavern Table (Top Missing) (1938) by Austin L Davison
https://www.rawpixel.com/image/10081907/tavern-table-top-missing-1938-austin-davisonFree Image from public domain license
Gardening in spring Instagram post template, editable text
Gardening in spring Instagram post template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/12606850/gardening-spring-instagram-post-template-editable-textView license
Window Grille (1937) by Austin L Davison
Window Grille (1937) by Austin L Davison
https://www.rawpixel.com/image/10078192/window-grille-1937-austin-davisonFree Image from public domain license
Editable watercolor dining table at balcony, desktop wallpaper design
Editable watercolor dining table at balcony, desktop wallpaper design
https://www.rawpixel.com/image/11458781/editable-watercolor-dining-table-balcony-desktop-wallpaper-designView license
Pa. German Spice Box (1938) by Austin L Davison
Pa. German Spice Box (1938) by Austin L Davison
https://www.rawpixel.com/image/10080838/pa-german-spice-box-1938-austin-davisonFree Image from public domain license
Antique shop poster template, editable text and design
Antique shop poster template, editable text and design
https://www.rawpixel.com/image/11825933/antique-shop-poster-template-editable-text-and-designView license
Refectory Table (1938) by Austin L Davison
Refectory Table (1938) by Austin L Davison
https://www.rawpixel.com/image/10081242/refectory-table-1938-austin-davisonFree Image from public domain license
Flea market Instagram post template, editable text
Flea market Instagram post template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/11496071/flea-market-instagram-post-template-editable-textView license
Fragment of Fence (1937) by Austin L Davison
Fragment of Fence (1937) by Austin L Davison
https://www.rawpixel.com/image/10074950/fragment-fence-1937-austin-davisonFree Image from public domain license
Endless love Instagram post template, editable text
Endless love Instagram post template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/12606921/endless-love-instagram-post-template-editable-textView license
Plaster Cast Figurine (c. 1940) by Austin L Davison
Plaster Cast Figurine (c. 1940) by Austin L Davison
https://www.rawpixel.com/image/10086488/plaster-cast-figurine-c-1940-austin-davisonFree Image from public domain license
Watercolor tiger on balcony, editable remix design
Watercolor tiger on balcony, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10712344/watercolor-tiger-balcony-editable-remix-designView license
Cast Iron Ornament (c. 1940) by Austin L Davison
Cast Iron Ornament (c. 1940) by Austin L Davison
https://www.rawpixel.com/image/10085532/cast-iron-ornament-c-1940-austin-davisonFree Image from public domain license