rawpixel
Edit ImageCrop
Sewing Box (c. 1937) by Columbus Simpson
Save
Edit Image
antique sewingartwatercolourpublic domainpaintingsbagboxphoto
Summer vacation, animal watercolor editable remix
Summer vacation, animal watercolor editable remix
https://www.rawpixel.com/image/12669901/summer-vacation-animal-watercolor-editable-remixView license
Four Poster Bed (c. 1937) by Columbus Simpson
Four Poster Bed (c. 1937) by Columbus Simpson
https://www.rawpixel.com/image/10074940/four-poster-bed-c-1937-columbus-simpsonFree Image from public domain license
Santa Claus, festive watercolor editable remix
Santa Claus, festive watercolor editable remix
https://www.rawpixel.com/image/12721749/santa-claus-festive-watercolor-editable-remixView license
Opera Hood (c. 1937) by Columbus Simpson
Opera Hood (c. 1937) by Columbus Simpson
https://www.rawpixel.com/image/10076006/opera-hood-c-1937-columbus-simpsonFree Image from public domain license
Santa Claus, festive watercolor editable remix
Santa Claus, festive watercolor editable remix
https://www.rawpixel.com/image/12721774/santa-claus-festive-watercolor-editable-remixView license
Woman's Shoe (c. 1937) by Columbus Simpson
Woman's Shoe (c. 1937) by Columbus Simpson
https://www.rawpixel.com/image/10078222/womans-shoe-c-1937-columbus-simpsonFree Image from public domain license
Christmas party, animal watercolor editable remix
Christmas party, animal watercolor editable remix
https://www.rawpixel.com/image/12715443/christmas-party-animal-watercolor-editable-remixView license
Opera Hood (c. 1937) by Columbus Simpson
Opera Hood (c. 1937) by Columbus Simpson
https://www.rawpixel.com/image/10076007/opera-hood-c-1937-columbus-simpsonFree Image from public domain license
Meowy Christmas Instagram post template
Meowy Christmas Instagram post template
https://www.rawpixel.com/image/12722631/meowy-christmas-instagram-post-templateView license
Opera Hood (c. 1937) by Columbus Simpson
Opera Hood (c. 1937) by Columbus Simpson
https://www.rawpixel.com/image/10076010/opera-hood-c-1937-columbus-simpsonFree Image from public domain license
Editable watercolor black coquette design element set
Editable watercolor black coquette design element set
https://www.rawpixel.com/image/15331394/editable-watercolor-black-coquette-design-element-setView license
Sewing Bird (c. 1937) by Columbus Simpson
Sewing Bird (c. 1937) by Columbus Simpson
https://www.rawpixel.com/image/10076921/sewing-bird-c-1937-columbus-simpsonFree Image from public domain license
Fantasy cloud whale background, customizable aesthetic illustration remix
Fantasy cloud whale background, customizable aesthetic illustration remix
https://www.rawpixel.com/image/9123118/fantasy-cloud-whale-background-customizable-aesthetic-illustration-remixView license
Carriage Whip (c. 1936) by Columbus Simpson
Carriage Whip (c. 1936) by Columbus Simpson
https://www.rawpixel.com/image/10064641/carriage-whip-c-1936-columbus-simpsonFree Image from public domain license
Shopping gift card template
Shopping gift card template
https://www.rawpixel.com/image/12715534/shopping-gift-card-templateView license
Chest (1935/1942) by Columbus Simpson
Chest (1935/1942) by Columbus Simpson
https://www.rawpixel.com/image/10069174/chest-19351942-columbus-simpsonFree Image from public domain license
Editable Victorian object, vintage design set, remixed by rawpixel
Editable Victorian object, vintage design set, remixed by rawpixel
https://www.rawpixel.com/image/9067746/editable-victorian-object-vintage-design-set-remixed-rawpixelView license
Box (1935/1942) by Columbus Simpson
Box (1935/1942) by Columbus Simpson
https://www.rawpixel.com/image/10068992/box-19351942-columbus-simpsonFree Image from public domain license
Editable watercolor black coquette design element set
Editable watercolor black coquette design element set
https://www.rawpixel.com/image/15331051/editable-watercolor-black-coquette-design-element-setView license
Chest (1935/1942) by Columbus Simpson
Chest (1935/1942) by Columbus Simpson
https://www.rawpixel.com/image/10069155/chest-19351942-columbus-simpsonFree Image from public domain license
Minimal living room interior mockup, editable design
Minimal living room interior mockup, editable design
https://www.rawpixel.com/image/12670681/minimal-living-room-interior-mockup-editable-designView license
Chest (1935/1942) by Columbus Simpson
Chest (1935/1942) by Columbus Simpson
https://www.rawpixel.com/image/10069160/chest-19351942-columbus-simpsonFree Image from public domain license
Charity Instagram post template, editable text
Charity Instagram post template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/12596810/charity-instagram-post-template-editable-textView license
Beaded Bag (c. 1937) by Frank C Barks
Beaded Bag (c. 1937) by Frank C Barks
https://www.rawpixel.com/image/10072984/beaded-bag-c-1937-frank-barksFree Image from public domain license
Embroidery kits poster template, editable text and design
Embroidery kits poster template, editable text and design
https://www.rawpixel.com/image/17704472/embroidery-kits-poster-template-editable-text-and-designView license
Sewing Box (c. 1936) by Albert Levone
Sewing Box (c. 1936) by Albert Levone
https://www.rawpixel.com/image/10070790/sewing-box-c-1936-albert-levoneFree Image from public domain license
Sewing Instagram post template, editable text
Sewing Instagram post template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/11724150/sewing-instagram-post-template-editable-textView license
Hooked Rug (c. 1937) by H Langden Brown
Hooked Rug (c. 1937) by H Langden Brown
https://www.rawpixel.com/image/10075264/hooked-rug-c-1937-langden-brownFree Image from public domain license
Merry Christmas Instagram post template
Merry Christmas Instagram post template
https://www.rawpixel.com/image/12722637/merry-christmas-instagram-post-templateView license
Sewing Basket (c. 1938) by Regina Henderer
Sewing Basket (c. 1938) by Regina Henderer
https://www.rawpixel.com/image/10081412/sewing-basket-c-1938-regina-hendererFree Image from public domain license
Flea market poster template, editable text and design
Flea market poster template, editable text and design
https://www.rawpixel.com/image/12498650/flea-market-poster-template-editable-text-and-designView license
Mitts (c. 1937) by Francis Law Durand
Mitts (c. 1937) by Francis Law Durand
https://www.rawpixel.com/image/10075905/mitts-c-1937-francis-law-durandFree Image from public domain license
Giveaway Instagram post template
Giveaway Instagram post template
https://www.rawpixel.com/image/12725212/giveaway-instagram-post-templateView license
Hand Drawn Guadalupe in Tin Form (c. 1937) by Majel G Claflin
Hand Drawn Guadalupe in Tin Form (c. 1937) by Majel G Claflin
https://www.rawpixel.com/image/10075134/hand-drawn-guadalupe-tin-form-c-1937-majel-claflinFree Image from public domain license
Christmas gift Instagram post template
Christmas gift Instagram post template
https://www.rawpixel.com/image/12725206/christmas-gift-instagram-post-templateView license
Bandbox (c. 1939) by Joseph Rothenberg
Bandbox (c. 1939) by Joseph Rothenberg
https://www.rawpixel.com/image/10082569/bandbox-c-1939-joseph-rothenbergFree Image from public domain license
Cherub treasure chest collage illustration editable design
Cherub treasure chest collage illustration editable design
https://www.rawpixel.com/image/12623085/cherub-treasure-chest-collage-illustration-editable-designView license
Lining of Baby's Hood (c. 1937) by Florence Earl
Lining of Baby's Hood (c. 1937) by Florence Earl
https://www.rawpixel.com/image/10075704/lining-babys-hood-c-1937-florence-earlFree Image from public domain license
Party celebration, animal watercolor editable remix
Party celebration, animal watercolor editable remix
https://www.rawpixel.com/image/12731610/party-celebration-animal-watercolor-editable-remixView license
Coverlet - Pine Tree Border (c. 1937) by Eva Wilson
Coverlet - Pine Tree Border (c. 1937) by Eva Wilson
https://www.rawpixel.com/image/10074097/coverlet-pine-tree-border-c-1937-eva-wilsonFree Image from public domain license