Edit ImageCropSaveSaveEdit Imagevintage officetablestoragecabinethome deskantique furniturewoodenvintageShaker Desk (c. 1937) by John W KelleherOriginal public domain image from National Gallery of ArtMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 1042 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 3223 x 3710 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosTemplatesSimilarHome interior element set, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/15001106/home-interior-element-set-editable-designView licenseShaker Secretary Desk (c. 1937) by John W Kelleherhttps://www.rawpixel.com/image/10077009/shaker-secretary-desk-c-1937-john-kelleherFree Image from public domain licenseMinimal living room interior mockup, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/12670389/minimal-living-room-interior-mockup-editable-designView licenseShaker Bookcase (c. 1937) by John W Kelleherhttps://www.rawpixel.com/image/10076940/shaker-bookcase-c-1937-john-kelleherFree Image from public domain licenseGray chest of drawers mockup element, customizable designhttps://www.rawpixel.com/image/8631564/gray-chest-drawers-mockup-element-customizable-designView licenseShaker Desk (c. 1937) by John W Kelleherhttps://www.rawpixel.com/image/10076972/shaker-desk-c-1937-john-kelleherFree Image from public domain licenseBeige chest of drawers mockup, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/8631579/beige-chest-drawers-mockup-editable-designView licenseShaker Secretary Desk (c. 1937) by John W Kelleherhttps://www.rawpixel.com/image/10076993/shaker-secretary-desk-c-1937-john-kelleherFree Image from public domain licenseGray sideboard mockup element, customizable designhttps://www.rawpixel.com/image/8681839/gray-sideboard-mockup-element-customizable-designView licenseShaker Cabinet (1937) by John W Kelleherhttps://www.rawpixel.com/image/10076936/shaker-cabinet-1937-john-kelleherFree Image from public domain licenseHome interior mockup, editable wall designhttps://www.rawpixel.com/image/10647528/home-interior-mockup-editable-wall-designView licenseShaker Cabinet (c. 1937) by John W Kelleherhttps://www.rawpixel.com/image/10076944/shaker-cabinet-c-1937-john-kelleherFree Image from public domain licenseBrown wooden sideboard mockup, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/8635719/brown-wooden-sideboard-mockup-editable-designView licenseShaker Chest of Drawers (c. 1937) by John W Kelleherhttps://www.rawpixel.com/image/10076955/shaker-chest-drawers-c-1937-john-kelleherFree Image from public domain licenseFeels like home Instagram post template, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/14770110/feels-like-home-instagram-post-template-editable-designView licenseShaker Bookcase (c. 1937) by John W Kelleherhttps://www.rawpixel.com/image/10076938/shaker-bookcase-c-1937-john-kelleherFree Image from public domain licensePre-orders open Instagram post template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/21111878/pre-orders-open-instagram-post-template-editable-text-and-designView licenseShaker Cupboard with Drawers (c. 1936) by Howard Weldhttps://www.rawpixel.com/image/10070813/shaker-cupboard-with-drawers-c-1936-howard-weldFree Image from public domain licenseWooden photo frame editable mockup, vintage design with Tennis at Hertingfordbury painting. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9822697/png-art-artwork-beigeView licenseDesk (c. 1936) by Alfred H Smithhttps://www.rawpixel.com/image/10065452/desk-c-1936-alfred-smithFree Image from public domain licenseMinimal living room interior mockup, editable wooden furniturehttps://www.rawpixel.com/image/9825695/minimal-living-room-interior-mockup-editable-wooden-furnitureView licenseShaker Cabinet (c. 1938) by John W Kelleherhttps://www.rawpixel.com/image/10081424/shaker-cabinet-c-1938-john-kelleherFree Image from public domain licenseHome business poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/13050136/home-business-poster-templateView licenseShaker Chest of Drawers (c. 1938) by John W Kelleherhttps://www.rawpixel.com/image/10081444/shaker-chest-drawers-c-1938-john-kelleherFree Image from public domain licenseHome furniture element, editable design sethttps://www.rawpixel.com/image/14994476/home-furniture-element-editable-design-setView licenseShaker Desk (c. 1937) by John W Kelleherhttps://www.rawpixel.com/image/10076974/shaker-desk-c-1937-john-kelleherFree Image from public domain licenseBeige home decor interior mockup, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/12670858/beige-home-decor-interior-mockup-editable-designView licensePNG Secretary desk wood furniture drawers.https://www.rawpixel.com/image/16728225/png-secretary-desk-wood-furniture-drawersView licenseMinimal home decor interior mockup, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/12670536/minimal-home-decor-interior-mockup-editable-designView licenseSecretary desk wood furniture drawers.https://www.rawpixel.com/image/16701258/secretary-desk-wood-furniture-drawersView licenseBaby furniture set, editable design elementhttps://www.rawpixel.com/image/15130062/baby-furniture-set-editable-design-elementView licenseSecretary (1937) by Irving I Smithhttps://www.rawpixel.com/image/10076894/secretary-1937-irving-smithFree Image from public domain licensework from home poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/13050298/work-from-home-poster-templateView licenseCloset and Drawers (c. 1938) by Winslow Rich and John W Kelleherhttps://www.rawpixel.com/image/10079352/closet-and-drawers-c-1938-winslow-rich-and-john-kelleherFree Image from public domain licensePicture frame room decor mockup, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/12670931/picture-frame-room-decor-mockup-editable-designView licensePNG Secretary desk wood furniture drawers.https://www.rawpixel.com/image/16729982/png-secretary-desk-wood-furniture-drawersView licenseHome furniture element, editable design sethttps://www.rawpixel.com/image/14994256/home-furniture-element-editable-design-setView licenseSecretary desk wood furniture drawers.https://www.rawpixel.com/image/16701259/secretary-desk-wood-furniture-drawersView licenseHome furniture element, editable design sethttps://www.rawpixel.com/image/14994948/home-furniture-element-editable-design-setView licenseCabinet-top Desk Secretary (1937) by Ferdinand Cartierhttps://www.rawpixel.com/image/10073283/cabinet-top-desk-secretary-1937-ferdinand-cartierFree Image from public domain license