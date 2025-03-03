Edit ImageCrop1SaveSaveEdit Imagehorseanimalpersonartwatercolorpublic domainpaintingssignStage Office Sign (c. 1937) by Francis Law DurandOriginal public domain image from National Gallery of ArtMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 933 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 3184 x 4096 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosTemplatesSimilarWatercolor vintage city, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10487502/watercolor-vintage-city-editable-remix-designView licenseStage Office Sign (c. 1937) by Francis Law Durandhttps://www.rawpixel.com/image/10077364/stage-office-sign-c-1937-francis-law-durandFree Image from public domain licenseWatercolor vintage city, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10782744/watercolor-vintage-city-editable-remix-designView licenseCandy Container (c. 1937) by Francis Law Durandhttps://www.rawpixel.com/image/10073382/candy-container-c-1937-francis-law-durandFree Image from public domain licenseWatercolor vintage city, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10783486/watercolor-vintage-city-editable-remix-designView licenseCast Iron Dog (c. 1937) by Francis Law Durandhttps://www.rawpixel.com/image/10073450/cast-iron-dog-c-1937-francis-law-durandFree Image from public domain licenseWatercolor vintage city, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10202358/watercolor-vintage-city-editable-remix-designView licenseQuilt Patches (c. 1937) by Francis Law Durandhttps://www.rawpixel.com/image/10076690/quilt-patches-c-1937-francis-law-durandFree Image from public domain licenseEditable watercolor vintage city with horseback riding, desktop wallpaper designhttps://www.rawpixel.com/image/11473171/png-activity-adult-aestheticView licenseWoven Quilt Details (c. 1937) by Francis Law Durandhttps://www.rawpixel.com/image/10078349/woven-quilt-details-c-1937-francis-law-durandFree Image from public domain licenseEditable watercolor vintage city with horseback riding, desktop wallpaper designhttps://www.rawpixel.com/image/11473189/png-activity-adult-aestheticView licenseChild's Sled (c. 1937) by Francis Law Durandhttps://www.rawpixel.com/image/10073710/childs-sled-c-1937-francis-law-durandFree Image from public domain licenseVintage city mobile wallpaper, editable watercolor designhttps://www.rawpixel.com/image/10487507/vintage-city-mobile-wallpaper-editable-watercolor-designView licenseChair (c. 1937) by Francis Law Durandhttps://www.rawpixel.com/image/10073511/chair-c-1937-francis-law-durandFree Image from public domain licenseVintage city mobile wallpaper, editable watercolor designhttps://www.rawpixel.com/image/10783932/vintage-city-mobile-wallpaper-editable-watercolor-designView licenseQuilt (Detail) (c. 1936) by Francis Law Durandhttps://www.rawpixel.com/image/10068171/quilt-detail-c-1936-francis-law-durandFree Image from public domain licenseWatercolor vintage coach mobile wallpaper, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10888184/watercolor-vintage-coach-mobile-wallpaper-editable-remix-designView licenseTable (Occassional) (c. 1936) by Francis Law Durandhttps://www.rawpixel.com/image/10072015/table-occassional-c-1936-francis-law-durandFree Image from public domain licenseHorse farm animal vintage art remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12670435/horse-farm-animal-vintage-art-remixed-rawpixelView licenseMantel Clock (c. 1937) by Francis Law Durandhttps://www.rawpixel.com/image/10075784/mantel-clock-c-1937-francis-law-durandFree Image from public domain licenseWildlife day poster template, editable watercolor designhttps://www.rawpixel.com/image/18278462/wildlife-day-poster-template-editable-watercolor-designView licenseSpice Grinder (c. 1937) by Francis Law Durandhttps://www.rawpixel.com/image/10077358/spice-grinder-c-1937-francis-law-durandFree Image from public domain licenseSanta Claus, festive watercolor editable remixhttps://www.rawpixel.com/image/12721402/santa-claus-festive-watercolor-editable-remixView licenseLatch Plate (c. 1936) by Francis Law Durandhttps://www.rawpixel.com/image/10066939/latch-plate-c-1936-francis-law-durandFree Image from public domain licenseAesthetic farm collage, editable agriculture collage. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9349871/aesthetic-farm-collage-editable-agriculture-collage-remixed-rawpixelView licenseCorner Cupboard (Used for Storing China) (1939) by Francis Law Durandhttps://www.rawpixel.com/image/10083192/corner-cupboard-used-for-storing-china-1939-francis-law-durandFree Image from public domain licenseHorse farm animal vintage art remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12670068/horse-farm-animal-vintage-art-remixed-rawpixelView licenseChair (c. 1936) by Francis Law Durandhttps://www.rawpixel.com/image/10064850/chair-c-1936-francis-law-durandFree Image from public domain licenseOld manor background, vintage illustration. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12740496/old-manor-background-vintage-illustration-remixed-rawpixelView licenseChild's (living room) Chair (c. 1937) by Francis Law Durandhttps://www.rawpixel.com/image/10073635/childs-living-room-chair-c-1937-francis-law-durandFree Image from public domain licenseWatercolor wild horse foal, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10485441/watercolor-wild-horse-foal-editable-remix-designView licenseShaker Chair (c. 1936) by Francis Law Durandhttps://www.rawpixel.com/image/10070821/shaker-chair-c-1936-francis-law-durandFree Image from public domain licenseWatercolor wild horse foal, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10203757/watercolor-wild-horse-foal-editable-remix-designView licenseGame Box (For Poker Chips) (c. 1939) by Francis Law Durandhttps://www.rawpixel.com/image/10083613/game-box-for-poker-chips-c-1939-francis-law-durandFree Image from public domain licenseWatercolor wild horse foal, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10252102/watercolor-wild-horse-foal-editable-remix-designView licenseMitts (c. 1937) by Francis Law Durandhttps://www.rawpixel.com/image/10075905/mitts-c-1937-francis-law-durandFree Image from public domain licenseHorse watercolor png element, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10801765/horse-watercolor-png-element-editable-remix-designView licensePitcher (c. 1937) by Francis Law Durandhttps://www.rawpixel.com/image/10076461/pitcher-c-1937-francis-law-durandFree Image from public domain licenseHorse watercolor, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10203930/horse-watercolor-editable-remix-designView licenseCandlestick (c. 1937) by Francis Law Durandhttps://www.rawpixel.com/image/10073367/candlestick-c-1937-francis-law-durandFree Image from public domain license