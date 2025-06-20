rawpixel
Edit ImageCrop
Stockings (c. 1937) by Sylvia Dezon
Save
Edit Image
christmaschristmas public domainpatternartvintagedesignpublic domainillustration
Happy holidays Facebook post template, editable text and design, including original art illustration from William Morris
Happy holidays Facebook post template, editable text and design, including original art illustration from William Morris
https://www.rawpixel.com/image/22988913/image-flower-leaves-plantView license
Stockings (1935/1942) by Sylvia Dezon
Stockings (1935/1942) by Sylvia Dezon
https://www.rawpixel.com/image/10069701/stockings-19351942-sylvia-dezonFree Image from public domain license
Festive holidays market Enjoy holidays with family, food, and festive fun customizable design
Festive holidays market Enjoy holidays with family, food, and festive fun customizable design
https://www.rawpixel.com/image/22407352/image-christmas-tree-xmas-plantView license
Woman's Shoe (c. 1937) by Sylvia Dezon
Woman's Shoe (c. 1937) by Sylvia Dezon
https://www.rawpixel.com/image/10078227/womans-shoe-c-1937-sylvia-dezonFree Image from public domain license
Christmas dinner party with family. Join for a festive Christmas dinner customizable design
Christmas dinner party with family. Join for a festive Christmas dinner customizable design
https://www.rawpixel.com/image/22406939/image-christmas-arts-vintageView license
Baby's Cap (c. 1937) by Sylvia Dezon
Baby's Cap (c. 1937) by Sylvia Dezon
https://www.rawpixel.com/image/10072889/babys-cap-c-1937-sylvia-dezonFree Image from public domain license
Church at Christmas poster template, editable text and design, including original art illustration from William Morris
Church at Christmas poster template, editable text and design, including original art illustration from William Morris
https://www.rawpixel.com/image/23051693/image-flower-angel-leavesView license
Waist (c. 1936) by Sylvia Dezon
Waist (c. 1936) by Sylvia Dezon
https://www.rawpixel.com/image/10072344/waist-c-1936-sylvia-dezonFree Image from public domain license
Life reminder quote facebook post template, editable text design
Life reminder quote facebook post template, editable text design
https://www.rawpixel.com/image/22151197/life-reminder-quote-facebook-post-template-editable-text-designView license
Group of Hair Jewelry (c. 1937) by Sylvia Dezon
Group of Hair Jewelry (c. 1937) by Sylvia Dezon
https://www.rawpixel.com/image/10075085/group-hair-jewelry-c-1937-sylvia-dezonFree Image from public domain license
Elegant hotel branding Instagram post template, editable text and design, including original art illustration from William…
Elegant hotel branding Instagram post template, editable text and design, including original art illustration from William…
https://www.rawpixel.com/image/22979566/image-flower-animal-plantView license
Neckerchief (c. 1937) by Sylvia Dezon
Neckerchief (c. 1937) by Sylvia Dezon
https://www.rawpixel.com/image/10075941/neckerchief-c-1937-sylvia-dezonFree Image from public domain license
Love is love Facebook post template, editable text and design, including original art illustration from William Morris
Love is love Facebook post template, editable text and design, including original art illustration from William Morris
https://www.rawpixel.com/image/23055192/image-heart-flower-leavesView license
Box (c. 1936) by Sylvia Dezon
Box (c. 1936) by Sylvia Dezon
https://www.rawpixel.com/image/10069943/box-c-1936-sylvia-dezonFree Image from public domain license
Car carrying Christmas tree editable collage art. Remixed by rawpixel.
Car carrying Christmas tree editable collage art. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/9357480/car-carrying-christmas-tree-editable-collage-art-remixed-rawpixelView license
Baby's Cap (c. 1937) by Sylvia Dezon
Baby's Cap (c. 1937) by Sylvia Dezon
https://www.rawpixel.com/image/10072890/babys-cap-c-1937-sylvia-dezonFree Image from public domain license
Elegant hotel branding Facebook post template, editable text and design, including original art illustration from William…
Elegant hotel branding Facebook post template, editable text and design, including original art illustration from William…
https://www.rawpixel.com/image/22990783/image-texture-paper-flowerView license
Man's Miniature Shirt (c. 1936) by Sylvia Dezon
Man's Miniature Shirt (c. 1936) by Sylvia Dezon
https://www.rawpixel.com/image/10067033/mans-miniature-shirt-c-1936-sylvia-dezonFree Image from public domain license
Santa Christmas tree editable collage art. Remixed by rawpixel.
Santa Christmas tree editable collage art. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/9357958/santa-christmas-tree-editable-collage-art-remixed-rawpixelView license
Printed Textile (c. 1939) by Sylvia Dezon
Printed Textile (c. 1939) by Sylvia Dezon
https://www.rawpixel.com/image/10084345/printed-textile-c-1939-sylvia-dezonFree Image from public domain license
Dancing little girl, Christmas editable collage art. Remixed by rawpixel.
Dancing little girl, Christmas editable collage art. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/9357378/dancing-little-girl-christmas-editable-collage-art-remixed-rawpixelView license
Shoe Buckle (c. 1937) by Sylvia Dezon
Shoe Buckle (c. 1937) by Sylvia Dezon
https://www.rawpixel.com/image/10077071/shoe-buckle-c-1937-sylvia-dezonFree Image from public domain license
Summer collection Instagram post template, editable text and design, including original art illustration from William Morris
Summer collection Instagram post template, editable text and design, including original art illustration from William Morris
https://www.rawpixel.com/image/22978125/image-texture-flower-sunglassesView license
Star of Bethlehem Quilt (c. 1940) by Mina Lowry and Sylvia Dezon
Star of Bethlehem Quilt (c. 1940) by Mina Lowry and Sylvia Dezon
https://www.rawpixel.com/image/10086833/star-bethlehem-quilt-c-1940-mina-lowry-and-sylvia-dezonFree Image from public domain license
William Morris poster template, editable text and design, including original art illustration from William Morris
William Morris poster template, editable text and design, including original art illustration from William Morris
https://www.rawpixel.com/image/23070790/image-texture-flower-leavesView license
Boy's Coat (c. 1937) by Marie Mitchell
Boy's Coat (c. 1937) by Marie Mitchell
https://www.rawpixel.com/image/10073146/boys-coat-c-1937-marie-mitchellFree Image from public domain license
New collection Instagram post template, editable text and design, including original art illustration from William Morris
New collection Instagram post template, editable text and design, including original art illustration from William Morris
https://www.rawpixel.com/image/22979480/image-texture-flower-leavesView license
Stockings (c. 1936) by William High
Stockings (c. 1936) by William High
https://www.rawpixel.com/image/10071896/stockings-c-1936-william-highFree Image from public domain license
Christmas playlist, editable Instagram post template
Christmas playlist, editable Instagram post template
https://www.rawpixel.com/image/16519420/christmas-playlist-editable-instagram-post-templateView license
Baby's Cap (c. 1937) by Mary E Humes
Baby's Cap (c. 1937) by Mary E Humes
https://www.rawpixel.com/image/10072891/babys-cap-c-1937-mary-humesFree Image from public domain license
Slow down quote facebook post template, editable text design
Slow down quote facebook post template, editable text design
https://www.rawpixel.com/image/22151704/slow-down-quote-facebook-post-template-editable-text-designView license
Scarf (1935/1942) by Sylvia Dezon
Scarf (1935/1942) by Sylvia Dezon
https://www.rawpixel.com/image/10069544/scarf-19351942-sylvia-dezonFree Image from public domain license
Nature quote facebook post template, editable text design
Nature quote facebook post template, editable text design
https://www.rawpixel.com/image/22151127/nature-quote-facebook-post-template-editable-text-designView license
Corset (1935/1942) by Sylvia Dezon
Corset (1935/1942) by Sylvia Dezon
https://www.rawpixel.com/image/10059808/corset-19351942-sylvia-dezonFree Image from public domain license
Friendship quote facebook post template, editable text design
Friendship quote facebook post template, editable text design
https://www.rawpixel.com/image/22151191/friendship-quote-facebook-post-template-editable-text-designView license
Dress (c. 1936) by Sylvia Dezon
Dress (c. 1936) by Sylvia Dezon
https://www.rawpixel.com/image/10065783/dress-c-1936-sylvia-dezonFree Image from public domain license
Elegant Asian heritage Facebook post template, editable text and design
Elegant Asian heritage Facebook post template, editable text and design
https://www.rawpixel.com/image/21948302/elegant-asian-heritage-facebook-post-template-editable-text-and-designView license
Block Printed Handkerchief (c. 1937) by Dorothy Lacey
Block Printed Handkerchief (c. 1937) by Dorothy Lacey
https://www.rawpixel.com/image/10073031/block-printed-handkerchief-c-1937-dorothy-laceyFree Image from public domain license
Gratitude quote Instagram story template, editable text and design, including original art illustration from William Morris
Gratitude quote Instagram story template, editable text and design, including original art illustration from William Morris
https://www.rawpixel.com/image/23049812/image-butterfly-paper-flowerView license
Stockings (c. 1938) by H Langden Brown
Stockings (c. 1938) by H Langden Brown
https://www.rawpixel.com/image/10081793/stockings-c-1938-langden-brownFree Image from public domain license