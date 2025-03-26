rawpixel
Edit ImageCrop
Stoneware Jar (c. 1937) by Richard Barnett
Save
Edit Image
tapeartwatercolourpublic domainpaintingsphotovasejar
Pottery masterclass poster template
Pottery masterclass poster template
https://www.rawpixel.com/image/12879369/pottery-masterclass-poster-templateView license
Stoneware Jar (1937) by Richard Barnett
Stoneware Jar (1937) by Richard Barnett
https://www.rawpixel.com/image/10077470/stoneware-jar-1937-richard-barnettFree Image from public domain license
Watercolor flower vase png element, editable remix design
Watercolor flower vase png element, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10851672/watercolor-flower-vase-png-element-editable-remix-designView license
Stoneware Jar (c. 1937) by Richard Barnett
Stoneware Jar (c. 1937) by Richard Barnett
https://www.rawpixel.com/image/10077473/stoneware-jar-c-1937-richard-barnettFree Image from public domain license
Watercolor flower vase, editable remix design
Watercolor flower vase, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10852216/watercolor-flower-vase-editable-remix-designView license
Stoneware Pitcher (c. 1939) by Richard Barnett
Stoneware Pitcher (c. 1939) by Richard Barnett
https://www.rawpixel.com/image/10084796/stoneware-pitcher-c-1939-richard-barnettFree Image from public domain license
Watercolor flower vase, editable remix design
Watercolor flower vase, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10560755/watercolor-flower-vase-editable-remix-designView license
Five Gallon Churn (c. 1937) by Richard Barnett
Five Gallon Churn (c. 1937) by Richard Barnett
https://www.rawpixel.com/image/10074877/five-gallon-churn-c-1937-richard-barnettFree Image from public domain license
Watercolor flower vase, editable remix design
Watercolor flower vase, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10887212/watercolor-flower-vase-editable-remix-designView license
Cask (probably 1937) by Richard Barnett
Cask (probably 1937) by Richard Barnett
https://www.rawpixel.com/image/10073459/cask-probably-1937-richard-barnettFree Image from public domain license
Watercolor flower vase, editable remix design
Watercolor flower vase, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10887314/watercolor-flower-vase-editable-remix-designView license
Stoneware Jug (c. 1937) by Annie B Johnston
Stoneware Jug (c. 1937) by Annie B Johnston
https://www.rawpixel.com/image/10077467/stoneware-jug-c-1937-annie-johnstonFree Image from public domain license
Watercolor flower vase mobile wallpaper, editable remix design
Watercolor flower vase mobile wallpaper, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10887269/watercolor-flower-vase-mobile-wallpaper-editable-remix-designView license
Sugar Bowl (c. 1938) by Richard Barnett
Sugar Bowl (c. 1938) by Richard Barnett
https://www.rawpixel.com/image/10081833/sugar-bowl-c-1938-richard-barnettFree Image from public domain license
Watercolor flower vase mobile wallpaper, editable remix design
Watercolor flower vase mobile wallpaper, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10851945/watercolor-flower-vase-mobile-wallpaper-editable-remix-designView license
Stoneware Jar (c. 1937) by Annie B Johnston
Stoneware Jar (c. 1937) by Annie B Johnston
https://www.rawpixel.com/image/10077428/stoneware-jar-c-1937-annie-johnstonFree Image from public domain license
Pottery masterclass Instagram story template
Pottery masterclass Instagram story template
https://www.rawpixel.com/image/12879372/pottery-masterclass-instagram-story-templateView license
Stoneware Jar (c. 1937) by Annie B Johnston
Stoneware Jar (c. 1937) by Annie B Johnston
https://www.rawpixel.com/image/10077445/stoneware-jar-c-1937-annie-johnstonFree Image from public domain license
Pottery masterclass Facebook post template, editable design
Pottery masterclass Facebook post template, editable design
https://www.rawpixel.com/image/12680432/pottery-masterclass-facebook-post-template-editable-designView license
Jar (c. 1937) by Annie B Johnston
Jar (c. 1937) by Annie B Johnston
https://www.rawpixel.com/image/10075433/jar-c-1937-annie-johnstonFree Image from public domain license
Pottery masterclass blog banner template
Pottery masterclass blog banner template
https://www.rawpixel.com/image/12879364/pottery-masterclass-blog-banner-templateView license
Stoneware Jar (c. 1937) by Annie B Johnston
Stoneware Jar (c. 1937) by Annie B Johnston
https://www.rawpixel.com/image/10077430/stoneware-jar-c-1937-annie-johnstonFree Image from public domain license
Flower shop Instagram post template
Flower shop Instagram post template
https://www.rawpixel.com/image/12721860/flower-shop-instagram-post-templateView license
Jug (c. 1937) by Yolande Delasser
Jug (c. 1937) by Yolande Delasser
https://www.rawpixel.com/image/10075567/jug-c-1937-yolande-delasserFree Image from public domain license
Aesthetic crafts studio Facebook post template, editable design
Aesthetic crafts studio Facebook post template, editable design
https://www.rawpixel.com/image/12682612/aesthetic-crafts-studio-facebook-post-template-editable-designView license
Stoneware Jar (c. 1937) by Annie B Johnston
Stoneware Jar (c. 1937) by Annie B Johnston
https://www.rawpixel.com/image/10077452/stoneware-jar-c-1937-annie-johnstonFree Image from public domain license
Earth tone bauhaus wall editable mockup
Earth tone bauhaus wall editable mockup
https://www.rawpixel.com/image/12497717/earth-tone-bauhaus-wall-editable-mockupView license
Stoneware Jar (c. 1937) by Annie B Johnston
Stoneware Jar (c. 1937) by Annie B Johnston
https://www.rawpixel.com/image/10077458/stoneware-jar-c-1937-annie-johnstonFree Image from public domain license
Watercolor fruits, editable remix design
Watercolor fruits, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10892674/watercolor-fruits-editable-remix-designView license
Stoneware Jar (c. 1937) by Annie B Johnston
Stoneware Jar (c. 1937) by Annie B Johnston
https://www.rawpixel.com/image/10077431/stoneware-jar-c-1937-annie-johnstonFree Image from public domain license
Colorful washi tapes editable mockup, stationery
Colorful washi tapes editable mockup, stationery
https://www.rawpixel.com/image/12685078/colorful-washi-tapes-editable-mockup-stationeryView license
Stoneware Jar (c. 1937) by Annie B Johnston
Stoneware Jar (c. 1937) by Annie B Johnston
https://www.rawpixel.com/image/10077447/stoneware-jar-c-1937-annie-johnstonFree Image from public domain license
Watercolor floral balcony, editable remix design
Watercolor floral balcony, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10197376/watercolor-floral-balcony-editable-remix-designView license
Stoneware Churn (c. 1937) by Annie B Johnston
Stoneware Churn (c. 1937) by Annie B Johnston
https://www.rawpixel.com/image/10077419/stoneware-churn-c-1937-annie-johnstonFree Image from public domain license
Watercolor floral balcony, editable remix design
Watercolor floral balcony, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10340718/watercolor-floral-balcony-editable-remix-designView license
Stoneware Jar (c. 1937) by Annie B Johnston
Stoneware Jar (c. 1937) by Annie B Johnston
https://www.rawpixel.com/image/10077449/stoneware-jar-c-1937-annie-johnstonFree Image from public domain license
Editable watercolor dining table in room, desktop wallpaper design
Editable watercolor dining table in room, desktop wallpaper design
https://www.rawpixel.com/image/11458796/editable-watercolor-dining-table-room-desktop-wallpaper-designView license
Stoneware Jar (c. 1937) by Annie B Johnston
Stoneware Jar (c. 1937) by Annie B Johnston
https://www.rawpixel.com/image/10077451/stoneware-jar-c-1937-annie-johnstonFree Image from public domain license
Customizable aesthetic grid photo collage
Customizable aesthetic grid photo collage
https://www.rawpixel.com/image/12456665/customizable-aesthetic-grid-photo-collageView license
Stoneware Jar (c. 1937) by Annie B Johnston
Stoneware Jar (c. 1937) by Annie B Johnston
https://www.rawpixel.com/image/10077448/stoneware-jar-c-1937-annie-johnstonFree Image from public domain license