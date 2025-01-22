Edit ImageCropSaveSaveEdit Imageartwatercolourpublic domainpaintingsglassmugphotovaseTumbler (c. 1937) by Giacinto CapelliOriginal public domain image from National Gallery of ArtMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 926 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 3160 x 4096 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosTemplatesSimilarWatercolor dining table, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10277469/watercolor-dining-table-editable-remix-designView licenseJar (c. 1937) by Giacinto Capellihttps://www.rawpixel.com/image/10075413/jar-c-1937-giacinto-capelliFree Image from public domain licenseWatercolor dining table, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10595979/watercolor-dining-table-editable-remix-designView licenseJar (c. 1937) by Giacinto Capellihttps://www.rawpixel.com/image/10075411/jar-c-1937-giacinto-capelliFree Image from public domain licenseEditable watercolor dining table at balcony, desktop wallpaper designhttps://www.rawpixel.com/image/11458781/editable-watercolor-dining-table-balcony-desktop-wallpaper-designView licenseJar (c. 1937) by Giacinto Capellihttps://www.rawpixel.com/image/10075415/jar-c-1937-giacinto-capelliFree Image from public domain licenseEditable watercolor dining table in room, desktop wallpaper designhttps://www.rawpixel.com/image/11458796/editable-watercolor-dining-table-room-desktop-wallpaper-designView licenseSugar Bowl (c. 1937) by Giacinto Capellihttps://www.rawpixel.com/image/10077513/sugar-bowl-c-1937-giacinto-capelliFree Image from public domain licenseWatercolor flower vase png element, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10851672/watercolor-flower-vase-png-element-editable-remix-designView licenseVase (c. 1937) by Giacinto Capellihttps://www.rawpixel.com/image/10077852/vase-c-1937-giacinto-capelliFree Image from public domain licenseWatercolor flower vase, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10852216/watercolor-flower-vase-editable-remix-designView licenseVase (c. 1940) by Giacinto Capellihttps://www.rawpixel.com/image/10087081/vase-c-1940-giacinto-capelliFree Image from public domain licenseWatercolor flower vase, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10887212/watercolor-flower-vase-editable-remix-designView licenseCrock (c. 1940) by Giacinto Capellihttps://www.rawpixel.com/image/10089359/crock-c-1940-giacinto-capelliFree Image from public domain licenseWatercolor flower vase, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10887314/watercolor-flower-vase-editable-remix-designView licenseRing Bottle (c. 1940) by Giacinto Capellihttps://www.rawpixel.com/image/10086618/ring-bottle-c-1940-giacinto-capelliFree Image from public domain licenseWatercolor flower vase, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10560755/watercolor-flower-vase-editable-remix-designView licenseJar (c. 1941) by Giacinto Capellihttps://www.rawpixel.com/image/10087876/jar-c-1941-giacinto-capelliFree Image from public domain licenseWatercolor flower vase mobile wallpaper, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10887269/watercolor-flower-vase-mobile-wallpaper-editable-remix-designView licenseJar (c. 1940) by Giacinto Capellihttps://www.rawpixel.com/image/10086169/jar-c-1940-giacinto-capelliFree Image from public domain licenseWatercolor flower vase mobile wallpaper, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10851945/watercolor-flower-vase-mobile-wallpaper-editable-remix-designView licenseCreamer (c. 1937) by Giacinto Capellihttps://www.rawpixel.com/image/10074139/creamer-c-1937-giacinto-capelliFree Image from public domain licenseDining table at balcony mobile wallpaper, editable watercolor designhttps://www.rawpixel.com/image/10662950/dining-table-balcony-mobile-wallpaper-editable-watercolor-designView licenseCreamer (c. 1937) by Giacinto Capellihttps://www.rawpixel.com/image/10074142/creamer-c-1937-giacinto-capelliFree Image from public domain licenseWatercolor dining table, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10199751/watercolor-dining-table-editable-remix-designView licensePitcher (probably 1937/1938) by Giacinto Capellihttps://www.rawpixel.com/image/10076443/pitcher-probably-19371938-giacinto-capelliFree Image from public domain licensePicture frame mockup, flower photo, home decorhttps://www.rawpixel.com/image/7763638/picture-frame-mockup-flower-photo-home-decorView licenseBowl (1938) by Giacinto Capellihttps://www.rawpixel.com/image/10078703/bowl-1938-giacinto-capelliFree Image from public domain licenseWatercolor dining table, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10382371/watercolor-dining-table-editable-remix-designView licensePitcher (c. 1939) by Giacinto Capellihttps://www.rawpixel.com/image/10084240/pitcher-c-1939-giacinto-capelliFree Image from public domain licenseFamous fruit painting, editable artwork design, remixed by rawpixelhttps://www.rawpixel.com/image/9059578/famous-fruit-painting-editable-artwork-design-remixed-rawpixelView licenseVase (c. 1938) by Giacinto Capellihttps://www.rawpixel.com/image/10082136/vase-c-1938-giacinto-capelliFree Image from public domain licenseHome decor sale Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/12828367/home-decor-sale-instagram-post-templateView licensePa. German Jardiniere (c. 1939) by Giacinto Capellihttps://www.rawpixel.com/image/10084135/pa-german-jardiniere-c-1939-giacinto-capelliFree Image from public domain licenseEditable vintage glassware set, remixed by rawpixelhttps://www.rawpixel.com/image/9071050/editable-vintage-glassware-set-remixed-rawpixelView licenseSalt Cellar (c. 1937) by Giacinto Capellihttps://www.rawpixel.com/image/10076812/salt-cellar-c-1937-giacinto-capelliFree Image from public domain licenseVintage beige computer wallpaper, editable famous painting border design, remixed by rawpixelhttps://www.rawpixel.com/image/9080567/png-1900s-anemones-anemonesView licenseJug (c. 1940) by Giacinto Capellihttps://www.rawpixel.com/image/10086200/jug-c-1940-giacinto-capelliFree Image from public domain licenseFamous flower painting background, editable artwork design, remixed by rawpixelhttps://www.rawpixel.com/image/9080564/famous-flower-painting-background-editable-artwork-design-remixed-rawpixelView licenseChristmas Light (1938) by Giacinto Capellihttps://www.rawpixel.com/image/10079262/christmas-light-1938-giacinto-capelliFree Image from public domain license