Edit ImageCropSaveSaveEdit Imagevest vintagewatercolorvintageshirtpublic domainillustrationclothingfashionWaistcoat (1937) by Louis MaldarelliOriginal public domain image from National Gallery of ArtMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 909 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 3102 x 4096 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosTemplatesSimilarBrown v-neck waistcoat mockup, editable product designhttps://www.rawpixel.com/image/14631293/brown-v-neck-waistcoat-mockup-editable-product-designView licenseWaistcoat (1937) by Louis Maldarellihttps://www.rawpixel.com/image/10077909/waistcoat-1937-louis-maldarelliFree Image from public domain licenseWoman fashion Instagram post template, editable girly designhttps://www.rawpixel.com/image/18804623/woman-fashion-instagram-post-template-editable-girly-designView licenseWaistcoat (c. 1937) by Jean Peszelhttps://www.rawpixel.com/image/10077880/waistcoat-c-1937-jean-peszelFree Image from public domain licenseTank crop top mockup, editable abstract designhttps://www.rawpixel.com/image/10202882/tank-crop-top-mockup-editable-abstract-designView licenseVest (1935/1942) by Louis Maldarellihttps://www.rawpixel.com/image/10063626/vest-19351942-louis-maldarelliFree Image from public domain licenseWomen's crop tank top mockup, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/14075141/womens-crop-tank-top-mockup-editable-designView licenseWaistcoat (c. 1937) by Catherine Fowlerhttps://www.rawpixel.com/image/10077886/waistcoat-c-1937-catherine-fowlerFree Image from public domain licenseFolded polo shirt editable mockup, casual fashionhttps://www.rawpixel.com/image/12165492/folded-polo-shirt-editable-mockup-casual-fashionView licenseWaistcoat (c. 1937) by Margaret Conchahttps://www.rawpixel.com/image/10077896/waistcoat-c-1937-margaret-conchaFree Image from public domain licenseV-neck waistcoat mockup, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/14714079/v-neck-waistcoat-mockup-editable-designView licenseWaistcoat (c. 1936) by Bessie Formanhttps://www.rawpixel.com/image/10072345/waistcoat-c-1936-bessie-formanFree Image from public domain licensePlus size women's long sleeve swim shirthttps://www.rawpixel.com/image/14537718/plus-size-womens-long-sleeve-swim-shirtView licenseWaistcoat (c. 1936) by Bessie Formanhttps://www.rawpixel.com/image/10072342/waistcoat-c-1936-bessie-formanFree Image from public domain licensePNG Folded polo shirt editable mockup element, casual fashionhttps://www.rawpixel.com/image/12165813/png-folded-polo-shirt-editable-mockup-element-casual-fashionView licenseWaistcoat (1935/1942) by Rosalia Lanehttps://www.rawpixel.com/image/10063632/waistcoat-19351942-rosalia-laneFree Image from public domain licenseHiring fashion designer Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/21545139/hiring-fashion-designer-instagram-post-template-editable-textView licenseBoy's Waistcoat (c. 1936) by Syrena Swansonhttps://www.rawpixel.com/image/10069981/boys-waistcoat-c-1936-syrena-swansonFree Image from public domain licenseFashion guide Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/21545130/fashion-guide-instagram-post-template-editable-textView licenseWaistcoat (c. 1937) by Jean Peszelhttps://www.rawpixel.com/image/10077901/waistcoat-c-1937-jean-peszelFree Image from public domain licenseBranding Facebook post template, original art illustration from Virginia Berge, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/23365765/image-art-watercolour-shirtView licenseMan's Waistcoat (c. 1942) by Ruggiero Pierottihttps://www.rawpixel.com/image/10088634/mans-waistcoat-c-1942-ruggiero-pierottiFree Image from public domain licenseEditable dress shirt mockup fashion clothing designhttps://www.rawpixel.com/image/12226419/editable-dress-shirt-mockup-fashion-clothing-designView licenseChild's Coat (c. 1937) by Margaret Conchahttps://www.rawpixel.com/image/10073645/childs-coat-c-1937-margaret-conchaFree Image from public domain licenseEditable dress shirt mockup fashion clothing designhttps://www.rawpixel.com/image/12226171/editable-dress-shirt-mockup-fashion-clothing-designView licenseWaistcoat (c. 1938) by Grace Halpinhttps://www.rawpixel.com/image/10082155/waistcoat-c-1938-grace-halpinFree Image from public domain licenseTank crop top mockup element, blue tie-dye, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/10210962/tank-crop-top-mockup-element-blue-tie-dye-editable-designView licenseWaistcoat (c. 1936) by Bessie Formanhttps://www.rawpixel.com/image/10072350/waistcoat-c-1936-bessie-formanFree Image from public domain licenseMen's activewear editable mockup, fashion designhttps://www.rawpixel.com/image/12602882/mens-activewear-editable-mockup-fashion-designView licenseVest (1935/1942) by Frank J Macehttps://www.rawpixel.com/image/10063613/vest-19351942-frank-maceFree Image from public domain licenseJacket label editable mockuphttps://www.rawpixel.com/image/12486421/jacket-label-editable-mockupView licenseVest (1935/1942) by Isabelle De Strangehttps://www.rawpixel.com/image/10063611/vest-19351942-isabelle-strangeFree Image from public domain licenseWomen's crop top mockup, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/10484562/womens-crop-top-mockup-editable-designView licenseBoy's Dress (c. 1937) by Nancy Crimihttps://www.rawpixel.com/image/10073147/boys-dress-c-1937-nancy-crimiFree Image from public domain licenseWomen's Summer apparel mockup, editable tank top & tee designhttps://www.rawpixel.com/image/10204829/womens-summer-apparel-mockup-editable-tank-top-tee-designView licenseWaistcoat (c. 1936) by Syrena Swansonhttps://www.rawpixel.com/image/10072352/waistcoat-c-1936-syrena-swansonFree Image from public domain licenseT-shirt editable mockup, striped designhttps://www.rawpixel.com/image/11526944/t-shirt-editable-mockup-striped-designView licenseVest (c. 1937) by Lillian Causeyhttps://www.rawpixel.com/image/10077867/vest-c-1937-lillian-causeyFree Image from public domain licenseWeather alerts poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/12597203/weather-alerts-poster-template-editable-text-and-designView licenseWaistcoat (c. 1937) by Sara Garfinkelhttps://www.rawpixel.com/image/10077906/waistcoat-c-1937-sara-garfinkelFree Image from public domain license