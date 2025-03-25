rawpixel
Edit ImageCrop
Waistcoat (1937) by Louis Maldarelli
Save
Edit Image
vest vintagewatercolorvintageshirtpublic domainillustrationclothingfashion
Brown v-neck waistcoat mockup, editable product design
Brown v-neck waistcoat mockup, editable product design
https://www.rawpixel.com/image/14631293/brown-v-neck-waistcoat-mockup-editable-product-designView license
Waistcoat (1937) by Louis Maldarelli
Waistcoat (1937) by Louis Maldarelli
https://www.rawpixel.com/image/10077909/waistcoat-1937-louis-maldarelliFree Image from public domain license
Woman fashion Instagram post template, editable girly design
Woman fashion Instagram post template, editable girly design
https://www.rawpixel.com/image/18804623/woman-fashion-instagram-post-template-editable-girly-designView license
Waistcoat (c. 1937) by Jean Peszel
Waistcoat (c. 1937) by Jean Peszel
https://www.rawpixel.com/image/10077880/waistcoat-c-1937-jean-peszelFree Image from public domain license
Tank crop top mockup, editable abstract design
Tank crop top mockup, editable abstract design
https://www.rawpixel.com/image/10202882/tank-crop-top-mockup-editable-abstract-designView license
Vest (1935/1942) by Louis Maldarelli
Vest (1935/1942) by Louis Maldarelli
https://www.rawpixel.com/image/10063626/vest-19351942-louis-maldarelliFree Image from public domain license
Women's crop tank top mockup, editable design
Women's crop tank top mockup, editable design
https://www.rawpixel.com/image/14075141/womens-crop-tank-top-mockup-editable-designView license
Waistcoat (c. 1937) by Catherine Fowler
Waistcoat (c. 1937) by Catherine Fowler
https://www.rawpixel.com/image/10077886/waistcoat-c-1937-catherine-fowlerFree Image from public domain license
Folded polo shirt editable mockup, casual fashion
Folded polo shirt editable mockup, casual fashion
https://www.rawpixel.com/image/12165492/folded-polo-shirt-editable-mockup-casual-fashionView license
Waistcoat (c. 1937) by Margaret Concha
Waistcoat (c. 1937) by Margaret Concha
https://www.rawpixel.com/image/10077896/waistcoat-c-1937-margaret-conchaFree Image from public domain license
V-neck waistcoat mockup, editable design
V-neck waistcoat mockup, editable design
https://www.rawpixel.com/image/14714079/v-neck-waistcoat-mockup-editable-designView license
Waistcoat (c. 1936) by Bessie Forman
Waistcoat (c. 1936) by Bessie Forman
https://www.rawpixel.com/image/10072345/waistcoat-c-1936-bessie-formanFree Image from public domain license
Plus size women's long sleeve swim shirt
Plus size women's long sleeve swim shirt
https://www.rawpixel.com/image/14537718/plus-size-womens-long-sleeve-swim-shirtView license
Waistcoat (c. 1936) by Bessie Forman
Waistcoat (c. 1936) by Bessie Forman
https://www.rawpixel.com/image/10072342/waistcoat-c-1936-bessie-formanFree Image from public domain license
PNG Folded polo shirt editable mockup element, casual fashion
PNG Folded polo shirt editable mockup element, casual fashion
https://www.rawpixel.com/image/12165813/png-folded-polo-shirt-editable-mockup-element-casual-fashionView license
Waistcoat (1935/1942) by Rosalia Lane
Waistcoat (1935/1942) by Rosalia Lane
https://www.rawpixel.com/image/10063632/waistcoat-19351942-rosalia-laneFree Image from public domain license
Hiring fashion designer Instagram post template, editable text
Hiring fashion designer Instagram post template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/21545139/hiring-fashion-designer-instagram-post-template-editable-textView license
Boy's Waistcoat (c. 1936) by Syrena Swanson
Boy's Waistcoat (c. 1936) by Syrena Swanson
https://www.rawpixel.com/image/10069981/boys-waistcoat-c-1936-syrena-swansonFree Image from public domain license
Fashion guide Instagram post template, editable text
Fashion guide Instagram post template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/21545130/fashion-guide-instagram-post-template-editable-textView license
Waistcoat (c. 1937) by Jean Peszel
Waistcoat (c. 1937) by Jean Peszel
https://www.rawpixel.com/image/10077901/waistcoat-c-1937-jean-peszelFree Image from public domain license
Branding Facebook post template, original art illustration from Virginia Berge, editable text and design
Branding Facebook post template, original art illustration from Virginia Berge, editable text and design
https://www.rawpixel.com/image/23365765/image-art-watercolour-shirtView license
Man's Waistcoat (c. 1942) by Ruggiero Pierotti
Man's Waistcoat (c. 1942) by Ruggiero Pierotti
https://www.rawpixel.com/image/10088634/mans-waistcoat-c-1942-ruggiero-pierottiFree Image from public domain license
Editable dress shirt mockup fashion clothing design
Editable dress shirt mockup fashion clothing design
https://www.rawpixel.com/image/12226419/editable-dress-shirt-mockup-fashion-clothing-designView license
Child's Coat (c. 1937) by Margaret Concha
Child's Coat (c. 1937) by Margaret Concha
https://www.rawpixel.com/image/10073645/childs-coat-c-1937-margaret-conchaFree Image from public domain license
Editable dress shirt mockup fashion clothing design
Editable dress shirt mockup fashion clothing design
https://www.rawpixel.com/image/12226171/editable-dress-shirt-mockup-fashion-clothing-designView license
Waistcoat (c. 1938) by Grace Halpin
Waistcoat (c. 1938) by Grace Halpin
https://www.rawpixel.com/image/10082155/waistcoat-c-1938-grace-halpinFree Image from public domain license
Tank crop top mockup element, blue tie-dye, editable design
Tank crop top mockup element, blue tie-dye, editable design
https://www.rawpixel.com/image/10210962/tank-crop-top-mockup-element-blue-tie-dye-editable-designView license
Waistcoat (c. 1936) by Bessie Forman
Waistcoat (c. 1936) by Bessie Forman
https://www.rawpixel.com/image/10072350/waistcoat-c-1936-bessie-formanFree Image from public domain license
Men's activewear editable mockup, fashion design
Men's activewear editable mockup, fashion design
https://www.rawpixel.com/image/12602882/mens-activewear-editable-mockup-fashion-designView license
Vest (1935/1942) by Frank J Mace
Vest (1935/1942) by Frank J Mace
https://www.rawpixel.com/image/10063613/vest-19351942-frank-maceFree Image from public domain license
Jacket label editable mockup
Jacket label editable mockup
https://www.rawpixel.com/image/12486421/jacket-label-editable-mockupView license
Vest (1935/1942) by Isabelle De Strange
Vest (1935/1942) by Isabelle De Strange
https://www.rawpixel.com/image/10063611/vest-19351942-isabelle-strangeFree Image from public domain license
Women's crop top mockup, editable design
Women's crop top mockup, editable design
https://www.rawpixel.com/image/10484562/womens-crop-top-mockup-editable-designView license
Boy's Dress (c. 1937) by Nancy Crimi
Boy's Dress (c. 1937) by Nancy Crimi
https://www.rawpixel.com/image/10073147/boys-dress-c-1937-nancy-crimiFree Image from public domain license
Women's Summer apparel mockup, editable tank top & tee design
Women's Summer apparel mockup, editable tank top & tee design
https://www.rawpixel.com/image/10204829/womens-summer-apparel-mockup-editable-tank-top-tee-designView license
Waistcoat (c. 1936) by Syrena Swanson
Waistcoat (c. 1936) by Syrena Swanson
https://www.rawpixel.com/image/10072352/waistcoat-c-1936-syrena-swansonFree Image from public domain license
T-shirt editable mockup, striped design
T-shirt editable mockup, striped design
https://www.rawpixel.com/image/11526944/t-shirt-editable-mockup-striped-designView license
Vest (c. 1937) by Lillian Causey
Vest (c. 1937) by Lillian Causey
https://www.rawpixel.com/image/10077867/vest-c-1937-lillian-causeyFree Image from public domain license
Weather alerts poster template, editable text and design
Weather alerts poster template, editable text and design
https://www.rawpixel.com/image/12597203/weather-alerts-poster-template-editable-text-and-designView license
Waistcoat (c. 1937) by Sara Garfinkel
Waistcoat (c. 1937) by Sara Garfinkel
https://www.rawpixel.com/image/10077906/waistcoat-c-1937-sara-garfinkelFree Image from public domain license