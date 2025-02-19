Edit ImageCropSaveSaveEdit Imageplantfruitartwatercolourwallpublic domainfoodpaintingsWall Painting, Pineapple Motif (1937) by Ruth BukerOriginal public domain image from National Gallery of ArtMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 849 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 2898 x 4096 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosTemplatesSimilarEditable watercolor dining table in room, desktop wallpaper designhttps://www.rawpixel.com/image/11458796/editable-watercolor-dining-table-room-desktop-wallpaper-designView licenseWall Painting, Pineapple (c. 1940) by Ruth Bukerhttps://www.rawpixel.com/image/10087094/wall-painting-pineapple-c-1940-ruth-bukerFree Image from public domain licenseEditable watercolor fruits & vegetables design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15264987/editable-watercolor-fruits-vegetables-design-element-setView licensePurse (c. 1937) by Ruth Bukerhttps://www.rawpixel.com/image/10076600/purse-c-1937-ruth-bukerFree Image from public domain licenseEditable watercolor fruits & vegetables design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15265215/editable-watercolor-fruits-vegetables-design-element-setView licenseWall Painting - Pineapple Motif (c. 1937) by W J Goodacrehttps://www.rawpixel.com/image/10077919/wall-painting-pineapple-motif-c-1937-goodacreFree Image from public domain licenseWatercolor fruits, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10892674/watercolor-fruits-editable-remix-designView licenseNeedle Case (c. 1937) by Ruth Bukerhttps://www.rawpixel.com/image/10075959/needle-case-c-1937-ruth-bukerFree Image from public domain licenseWatercolor dining table, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10199751/watercolor-dining-table-editable-remix-designView licenseLocomotive Bell (c. 1937) by Ruth Bukerhttps://www.rawpixel.com/image/10075737/locomotive-bell-c-1937-ruth-bukerFree Image from public domain licenseEditable watercolor fruits & vegetables design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15265580/editable-watercolor-fruits-vegetables-design-element-setView licenseApplique Quilt (Detail) (1935/1942) by Ruth Bukerhttps://www.rawpixel.com/image/10058842/applique-quilt-detail-19351942-ruth-bukerFree Image from public domain licenseEditable watercolor fruits & vegetables design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15265567/editable-watercolor-fruits-vegetables-design-element-setView licenseLantern (1935/1942) by Ruth Bukerhttps://www.rawpixel.com/image/10069245/lantern-19351942-ruth-bukerFree Image from public domain licensePaul Cézanne's Bottle and Fruits background, vintage illustration. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12740096/png-architecture-art-cartoonView licenseGlass Celery Dish (c. 1937) by Beulah Bradleighhttps://www.rawpixel.com/image/10075024/glass-celery-dish-c-1937-beulah-bradleighFree Image from public domain licenseEditable watercolor fruits & vegetables design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15265217/editable-watercolor-fruits-vegetables-design-element-setView licenseWall Paper (c. 1937) by Lee Hagerhttps://www.rawpixel.com/image/10077944/wall-paper-c-1937-lee-hagerFree Image from public domain licenseEditable watercolor fruits & vegetables design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15264963/editable-watercolor-fruits-vegetables-design-element-setView licenseChest with Two Drawers (c. 1937) by Isabella Ruth Doerflerhttps://www.rawpixel.com/image/10073638/chest-with-two-drawers-c-1937-isabella-ruth-doerflerFree Image from public domain licensePaul Cézanne's Bottle and Fruits background, vintage illustration. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12739868/png-adult-architecture-artView licenseJug (1937) by John Fiskhttps://www.rawpixel.com/image/10075550/jug-1937-john-fiskFree Image from public domain licenseEditable watercolor fruits & vegetables design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15265345/editable-watercolor-fruits-vegetables-design-element-setView licenseSmall Decorated Box (side) (c. 1937) by Isabella Ruth Doerflerhttps://www.rawpixel.com/image/10077288/small-decorated-box-side-c-1937-isabella-ruth-doerflerFree Image from public domain licenseEditable watercolor fruits & vegetables design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15264985/editable-watercolor-fruits-vegetables-design-element-setView licenseStoneware Jug (c. 1937) by Arthur Mathewshttps://www.rawpixel.com/image/10077484/stoneware-jug-c-1937-arthur-mathewsFree Image from public domain licenseEditable watercolor fruits & vegetables design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15265344/editable-watercolor-fruits-vegetables-design-element-setView licenseStoneware Jar (c. 1937) by Annie B Johnstonhttps://www.rawpixel.com/image/10077453/stoneware-jar-c-1937-annie-johnstonFree Image from public domain licenseWatercolor dining table, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10382371/watercolor-dining-table-editable-remix-designView licenseSkirt (c. 1937) by Lillian Causeyhttps://www.rawpixel.com/image/10077262/skirt-c-1937-lillian-causeyFree Image from public domain licenseEditable watercolor fruits & vegetables design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15264970/editable-watercolor-fruits-vegetables-design-element-setView licenseSampler (c. 1937) by Ruth M Barneshttps://www.rawpixel.com/image/10076844/sampler-c-1937-ruth-barnesFree Image from public domain licenseWatercolor fruits, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10884651/watercolor-fruits-editable-remix-designView licenseBrooch (c. 1937) by Isidore Steinberghttps://www.rawpixel.com/image/10073202/brooch-c-1937-isidore-steinbergFree Image from public domain licenseWatercolor fruits, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10804490/watercolor-fruits-editable-remix-designView licenseVase (c. 1937) by Robert Stewarthttps://www.rawpixel.com/image/10077838/vase-c-1937-robert-stewartFree Image from public domain licenseWatercolor fruits mobile wallpaper, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10884652/watercolor-fruits-mobile-wallpaper-editable-remix-designView licensePa. German Chalkware Mantel Stop (c. 1937) by Mina Lowryhttps://www.rawpixel.com/image/10076068/pa-german-chalkware-mantel-stop-c-1937-mina-lowryFree Image from public domain licenseWatercolor fruits png element, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10804056/watercolor-fruits-png-element-editable-remix-designView licenseCostume Accessory (Orange Blossoms) (c. 1937) by Ruth M Barneshttps://www.rawpixel.com/image/10074025/costume-accessory-orange-blossoms-c-1937-ruth-barnesFree Image from public domain license