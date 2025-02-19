rawpixel
Wall Painting, Pineapple Motif (1937) by Ruth Buker
Editable watercolor dining table in room, desktop wallpaper design
Wall Painting, Pineapple (c. 1940) by Ruth Buker
Editable watercolor fruits & vegetables design element set
Purse (c. 1937) by Ruth Buker
Editable watercolor fruits & vegetables design element set
Wall Painting - Pineapple Motif (c. 1937) by W J Goodacre
Watercolor fruits, editable remix design
Needle Case (c. 1937) by Ruth Buker
Watercolor dining table, editable remix design
Locomotive Bell (c. 1937) by Ruth Buker
Editable watercolor fruits & vegetables design element set
Applique Quilt (Detail) (1935/1942) by Ruth Buker
Editable watercolor fruits & vegetables design element set
Lantern (1935/1942) by Ruth Buker
Paul Cézanne's Bottle and Fruits background, vintage illustration. Remixed by rawpixel.
Glass Celery Dish (c. 1937) by Beulah Bradleigh
Editable watercolor fruits & vegetables design element set
Wall Paper (c. 1937) by Lee Hager
Editable watercolor fruits & vegetables design element set
Chest with Two Drawers (c. 1937) by Isabella Ruth Doerfler
Paul Cézanne's Bottle and Fruits background, vintage illustration. Remixed by rawpixel.
Jug (1937) by John Fisk
Editable watercolor fruits & vegetables design element set
Small Decorated Box (side) (c. 1937) by Isabella Ruth Doerfler
Editable watercolor fruits & vegetables design element set
Stoneware Jug (c. 1937) by Arthur Mathews
Editable watercolor fruits & vegetables design element set
Stoneware Jar (c. 1937) by Annie B Johnston
Watercolor dining table, editable remix design
Skirt (c. 1937) by Lillian Causey
Editable watercolor fruits & vegetables design element set
Sampler (c. 1937) by Ruth M Barnes
Watercolor fruits, editable remix design
Brooch (c. 1937) by Isidore Steinberg
Watercolor fruits, editable remix design
Vase (c. 1937) by Robert Stewart
Watercolor fruits mobile wallpaper, editable remix design
Pa. German Chalkware Mantel Stop (c. 1937) by Mina Lowry
Watercolor fruits png element, editable remix design
Costume Accessory (Orange Blossoms) (c. 1937) by Ruth M Barnes
