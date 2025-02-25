rawpixel
Wallpaper Used as Bandbox Covering (c. 1937) by Albert Levone
Watercolor girls picnic in a park, editable desktop wallpaper design
Bandbox (c. 1937) by Harold Merriam
Editable watercolor woman& dog in park, desktop wallpaper design
Pa. German Plate (c. 1937) by Albert Levone
Watercolor Victorian woman, editable desktop wallpaper design
Patch Boxes of Kentucky Rifles (c. 1937) by Albert Levone
Editable watercolor Victorian woman & dog, desktop wallpaper design
Wood Blocks (c. 1937) by Albert Levone
Girls picnic in a park mobile wallpaper, editable watercolor design
Pa. German Book Marker (c. 1937) by Albert Levone
Watercolor woman at balcony, editable desktop wallpaper design
Manuscript and Miniature (c. 1937) by Albert Levone
Editable watercolor Victorian woman in Autumn, desktop wallpaper design
Pa. German Bandbox (c. 1937) by Elmer G Anderson
Aesthetic woman line art iPhone wallpaper
Pa. German Death Certificate (c. 1937) by Albert Levone
Editable watercolor woman at field, desktop wallpaper design
Fractur (c. 1937) by Albert Levone
Victorian woman mobile wallpaper, editable watercolor design
Wallpaper from Bandbox Cover (1937) by Charlotte Angus
Opera show poster template, editable vintage design remastered and made editable by rawpixel
Bandbox (c. 1937) by Joseph Rothenberg
Editable watercolor woman at field, desktop wallpaper design
Sewing Box (c. 1936) by Albert Levone
Watercolor bride at balcony, editable desktop wallpaper design
Pennsylvania German Dish (c. 1936) by Albert Levone
Victorian woman mobile wallpaper, editable watercolor design
Bandbox (c. 1937) by John Tarantino
Victorian woman mobile wallpaper, editable watercolor design
Patch Boxes of Kentucky Rifles (c. 1937) by Albert Levone
Vintage woman yellow desktop wallpaper, editable art deco design
Bandbox Design (c. 1937) by Martin Partyka
Spiritual vintage illustration, brown desktop wallpaper, editable design
Bandbox (c. 1937) by Alfonso Umana
Pink gold frame desktop wallpaper, editable vintage woman art deco design
Bandbox Paper (c. 1937) by Martin Partyka
Woman in park mobile wallpaper, editable watercolor design
Pa. German Pie Plate (c. 1936) by Albert Levone
Editable watercolor Victorian woman at balcony, desktop wallpaper design
Wallpaper from Bandbox (c. 1937) by Charlotte Angus
