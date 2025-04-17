Edit ImageCropSaveSaveEdit Imageartwatercolorfurniturepublic domainpaintingsboxbankphoto"Safe" Bank (c. 1938) by William O FletcherOriginal public domain image from National Gallery of ArtMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 1200 x 896 pxHigh Resolution (HD) 4096 x 3057 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosTemplatesSimilarChristmas winter, animal watercolor editable remixhttps://www.rawpixel.com/image/12722146/christmas-winter-animal-watercolor-editable-remixView license"City Bank" Toy Bank (c. 1938) by William O Fletcherhttps://www.rawpixel.com/image/10078425/city-bank-toy-bank-c-1938-william-fletcherFree Image from public domain license3D dog & cat in winter character illustration editable designhttps://www.rawpixel.com/image/12232386/dog-cat-winter-character-illustration-editable-designView licenseSafe Bank (c. 1940) by William O Fletcherhttps://www.rawpixel.com/image/10086671/safe-bank-c-1940-william-fletcherFree Image from public domain licenseSecret Santa party poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/12683010/secret-santa-party-poster-template-editable-text-and-designView licenseBank of Industry (c. 1938) by William O Fletcherhttps://www.rawpixel.com/image/10078572/bank-industry-c-1938-william-fletcherFree Image from public domain licenseCartoon Autumn sale watercolor animal character illustration, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/12617267/cartoon-autumn-sale-watercolor-animal-character-illustration-editable-designView licenseSoldier in Khaki Coin Bank (c. 1938) by William O Fletcherhttps://www.rawpixel.com/image/10081710/soldier-khaki-coin-bank-c-1938-william-fletcherFree Image from public domain licenseVan Gogh's sunflowers, vintage illustration. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12730554/van-goghs-sunflowers-vintage-illustration-remixed-rawpixelView licenseIndian Chief Coin Bank (c. 1938) by William O Fletcherhttps://www.rawpixel.com/image/10080298/indian-chief-coin-bank-c-1938-william-fletcherFree Image from public domain licenseVan Gogh's sunflowers, vintage illustration. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12715614/van-goghs-sunflowers-vintage-illustration-remixed-rawpixelView license"The Globe" Coin Bank (c. 1938) by William O Fletcherhttps://www.rawpixel.com/image/10078451/the-globe-coin-bank-c-1938-william-fletcherFree Image from public domain licenseHoliday gifts blog banner template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12596837/holiday-gifts-blog-banner-template-editable-textView licenseToy Bank: "Waste Not - Want Not" (c. 1938) by William O Fletcherhttps://www.rawpixel.com/image/10082045/toy-bank-waste-not-want-not-c-1938-william-fletcherFree Image from public domain licenseChristmas market poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/12683106/christmas-market-poster-template-editable-text-and-designView licenseHorse on Barrel Bank (c. 1938) by William O Fletcherhttps://www.rawpixel.com/image/10080256/horse-barrel-bank-c-1938-william-fletcherFree Image from public domain licenseChristmas & Santa Claus post templatehttps://www.rawpixel.com/image/12750584/christmas-santa-claus-post-templateView licenseToy Bank: Frog (c. 1938) by William O Fletcherhttps://www.rawpixel.com/image/10082050/toy-bank-frog-c-1938-william-fletcherFree Image from public domain licenseGift ideas blog banner template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12596884/gift-ideas-blog-banner-template-editable-textView license"Shell Out" Bank (c. 1938) by William O Fletcherhttps://www.rawpixel.com/image/10078432/shell-out-bank-c-1938-william-fletcherFree Image from public domain licenseVisit Greece Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12467021/visit-greece-instagram-post-template-editable-textView licenseByzantine Dome Coin Bank (c. 1938) by William O Fletcherhttps://www.rawpixel.com/image/10078996/byzantine-dome-coin-bank-c-1938-william-fletcherFree Image from public domain licenseEditable Victorian object, vintage design set, remixed by rawpixelhttps://www.rawpixel.com/image/9067746/editable-victorian-object-vintage-design-set-remixed-rawpixelView licenseToy Bank: Building and Revolving Dog (c. 1938) by William O Fletcherhttps://www.rawpixel.com/image/10082048/toy-bank-building-and-revolving-dog-c-1938-william-fletcherFree Image from public domain licensePlay time Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12507714/play-time-instagram-post-template-editable-textView licenseIron Bank (c. 1936) by Vincent P Roselhttps://www.rawpixel.com/image/10066539/iron-bank-c-1936-vincent-roselFree Image from public domain licenseMom & kid special offer Facebook story templatehttps://www.rawpixel.com/image/14534124/mom-kid-special-offer-facebook-story-templateView licenseSafe (c. 1938) by Joseph L Boydhttps://www.rawpixel.com/image/10081322/safe-c-1938-joseph-boydFree Image from public domain licenseMom & kid special offer poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/14534123/mom-kid-special-offer-poster-templateView licenseRed School House Bank (c. 1937) by William O Fletcherhttps://www.rawpixel.com/image/10076744/red-school-house-bank-c-1937-william-fletcherFree Image from public domain licenseMom & kid special offer Facebook post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14063761/mom-kid-special-offer-facebook-post-templateView licenseTammany Toy Bank (c. 1937) by William O Fletcherhttps://www.rawpixel.com/image/10077580/tammany-toy-bank-c-1937-william-fletcherFree Image from public domain licenseOlive house Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12466938/olive-house-instagram-post-template-editable-textView licenseOwl on Log Bank (c. 1937) by William O Fletcherhttps://www.rawpixel.com/image/10076026/owl-log-bank-c-1937-william-fletcherFree Image from public domain licenseParty celebration, animal watercolor editable remixhttps://www.rawpixel.com/image/12731610/party-celebration-animal-watercolor-editable-remixView licenseBaseball Player Coin Bank (c. 1938) by William O Fletcherhttps://www.rawpixel.com/image/10078571/baseball-player-coin-bank-c-1938-william-fletcherFree Image from public domain licenseParty celebration, animal watercolor editable remixhttps://www.rawpixel.com/image/12731632/party-celebration-animal-watercolor-editable-remixView licenseToy Bank: Frog (1935/1942) by William O Fletcherhttps://www.rawpixel.com/image/10063593/toy-bank-frog-19351942-william-fletcherFree Image from public domain licenseCharity Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12596810/charity-instagram-post-template-editable-textView licenseHorse's Head Bank (c. 1938) by Alf Brusethhttps://www.rawpixel.com/image/10080260/horses-head-bank-c-1938-alf-brusethFree Image from public domain license