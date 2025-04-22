Edit ImageCropSaveSaveEdit Imagehorseanimalwoodartwatercolorpublic domainpaintingsphotoBarn Decoration (c. 1938) by Walter HochstrasserOriginal public domain image from National Gallery of ArtMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 1200 x 898 pxHigh Resolution (HD) 4096 x 3065 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosTemplatesSimilarAesthetic farm collage, editable agriculture collage. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9349871/aesthetic-farm-collage-editable-agriculture-collage-remixed-rawpixelView licenseCigar Store Indian (c. 1938) by Walter Hochstrasserhttps://www.rawpixel.com/image/10079292/cigar-store-indian-c-1938-walter-hochstrasserFree Image from public domain licenseWatercolor wild horse foal, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10485441/watercolor-wild-horse-foal-editable-remix-designView licenseTwo Oil Lamps (c. 1938) by Walter Hochstrasserhttps://www.rawpixel.com/image/10082119/two-oil-lamps-c-1938-walter-hochstrasserFree Image from public domain licenseWatercolor wild horse foal, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10252102/watercolor-wild-horse-foal-editable-remix-designView licenseOil Lamp (c. 1938) by Walter Hochstrasserhttps://www.rawpixel.com/image/10080675/oil-lamp-c-1938-walter-hochstrasserFree Image from public domain licenseWatercolor wild horse foal, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10203757/watercolor-wild-horse-foal-editable-remix-designView licenseCigar Store Indian (c. 1937) by Walter Hochstrasserhttps://www.rawpixel.com/image/10073857/cigar-store-indian-c-1937-walter-hochstrasserFree Image from public domain licenseWatercolor wild horse foal, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10489204/watercolor-wild-horse-foal-editable-remix-designView licenseCigar Store Indian (c. 1937) by Walter Hochstrasserhttps://www.rawpixel.com/image/10073824/cigar-store-indian-c-1937-walter-hochstrasserFree Image from public domain licenseHorse watercolor, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10203930/horse-watercolor-editable-remix-designView licenseCigar Store Indian (c. 1937) by Walter Hochstrasserhttps://www.rawpixel.com/image/10073767/cigar-store-indian-c-1937-walter-hochstrasserFree Image from public domain licenseHorse watercolor png element, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10801765/horse-watercolor-png-element-editable-remix-designView licensePewter Oil Lamp (c. 1938) by Walter Hochstrasserhttps://www.rawpixel.com/image/10080977/pewter-oil-lamp-c-1938-walter-hochstrasserFree Image from public domain licenseHorse watercolor, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10802264/horse-watercolor-editable-remix-designView licenseCigar Store Figure (c. 1937) by Walter Hochstrasserhttps://www.rawpixel.com/image/10073753/cigar-store-figure-c-1937-walter-hochstrasserFree Image from public domain licenseHorse watercolor, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10879630/horse-watercolor-editable-remix-designView licenseCigar Store Indian (c. 1937) by Walter Hochstrasserhttps://www.rawpixel.com/image/10073764/cigar-store-indian-c-1937-walter-hochstrasserFree Image from public domain licenseEditable watercolor wild horse foal, desktop wallpaper designhttps://www.rawpixel.com/image/11473022/editable-watercolor-wild-horse-foal-desktop-wallpaper-designView licenseCigar Store Indian (c. 1937) by Walter Hochstrasserhttps://www.rawpixel.com/image/10073763/cigar-store-indian-c-1937-walter-hochstrasserFree Image from public domain licenseHorse watercolor, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10879722/horse-watercolor-editable-remix-designView licensePa. German Chalkware Deer (c. 1938) by Mina Lowryhttps://www.rawpixel.com/image/10080737/pa-german-chalkware-deer-c-1938-mina-lowryFree Image from public domain licenseHorse watercolor mobile wallpaper, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10879669/horse-watercolor-mobile-wallpaper-editable-remix-designView licenseCigar Store Indian (c. 1937) by Walter Hochstrasserhttps://www.rawpixel.com/image/10073845/cigar-store-indian-c-1937-walter-hochstrasserFree Image from public domain licenseHorse watercolor mobile wallpaper, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10802064/horse-watercolor-mobile-wallpaper-editable-remix-designView licenseCigar Store Indian (c. 1937) by Walter Hochstrasserhttps://www.rawpixel.com/image/10073886/cigar-store-indian-c-1937-walter-hochstrasserFree Image from public domain licenseWatercolor wild horse foal, editable desktop wallpaper designhttps://www.rawpixel.com/image/11472998/watercolor-wild-horse-foal-editable-desktop-wallpaper-designView licenseToy Bank: Elephant (c. 1939) by Walter Hochstrasserhttps://www.rawpixel.com/image/10084943/toy-bank-elephant-c-1939-walter-hochstrasserFree Image from public domain licenseWatercolor horse foal, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10203886/watercolor-horse-foal-editable-remix-designView licenseCigar Store Indian (c. 1937) by Walter Hochstrasserhttps://www.rawpixel.com/image/10073751/cigar-store-indian-c-1937-walter-hochstrasserFree Image from public domain licenseWild horse foal mobile wallpaper, editable watercolor designhttps://www.rawpixel.com/image/10489233/wild-horse-foal-mobile-wallpaper-editable-watercolor-designView licenseCigar Store Turk (c. 1936) by Walter Hochstrasserhttps://www.rawpixel.com/image/10065112/cigar-store-turk-c-1936-walter-hochstrasserFree Image from public domain licenseWatercolor horse foal, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10203785/watercolor-horse-foal-editable-remix-designView licenseCigar Store Indian (c. 1937) by Walter Hochstrasserhttps://www.rawpixel.com/image/10073769/cigar-store-indian-c-1937-walter-hochstrasserFree Image from public domain licenseWatercolor horse foal, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10385332/watercolor-horse-foal-editable-remix-designView licenseCigar Store Indian (c. 1938) by Walter Hochstrasserhttps://www.rawpixel.com/image/10079305/cigar-store-indian-c-1938-walter-hochstrasserFree Image from public domain licenseWild horse foal mobile wallpaper, editable watercolor designhttps://www.rawpixel.com/image/10485454/wild-horse-foal-mobile-wallpaper-editable-watercolor-designView licenseLantern (c. 1938) by Walter Hochstrasserhttps://www.rawpixel.com/image/10080507/lantern-c-1938-walter-hochstrasserFree Image from public domain licenseWatercolor horse foal, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10387113/watercolor-horse-foal-editable-remix-designView licenseCandelabra (c. 1938) by Walter Hochstrasserhttps://www.rawpixel.com/image/10079012/candelabra-c-1938-walter-hochstrasserFree Image from public domain license