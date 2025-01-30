rawpixel
Bookmark (c. 1938) by Fred Hassebrock
Black social media icon element, editable design set
Handwoven Coverlet (c. 1940) by Fred Hassebrock
Music festival poster template
Detail of Quilt - Tulip Pattern (c. 1939) by Fred Hassebrock
Easter Sunday concert poster template
Quilt - Tulip Pattern (c. 1939) by Fred Hassebrock
Easter party invitation poster template
Swatch from Patchwork Quilt (c. 1938) by A Zimet
Black social media icon element, editable design set
Textiles from Quilt (c. 1936) by Millia Davenport
Black social media icon element, editable design set
Eagle Coverlet (c. 1938) by George E Rhone
Black social media icon element, editable design set
Star and Flag Design Quilt (c. 1941) by Fred Hassebrock
Black social media icon element, editable design set
Linen Square (c. 1936) by Maud Schmid
Vintage hits Facebook post template
Hacking Axe (c. 1938) by Fred Hassebrock
Vintage hits Instagram post template, editable text
Baby Dress (c. 1939) by Fred Hassebrock
Angel investor Instagram post template, editable text
Sampler (c. 1938) by Alfred Walbeck
Easter egg hunt Instagram post template
Tea Kettle (c. 1940) by Fred Hassebrock
Cartoon characters, watercolors, children dressed according to their occupation. isolated element set
Materials from Quilt (c. 1937) by Dorothy Posten
Music & art festival poster template
Bit and Countersink (c. 1940) by Fred Hassebrock
Retro music playlist Instagram story template, editable text
Printed Delaines (c. 1936) by Millia Davenport
Poem book cover poster template, original art illustration from Julie de Graag, editable text and design
Printed Cotton (c. 1936) by Millia Davenport
Watercolor animal, editable design element set
Printed Cottons (c. 1936) by Millia Davenport
Limited edition label template, editable design
Historic Coverlet (c. 1936) by Ruth M Barnes
Christmas spirit music Instagram post template
Cotton Prints (c. 1940) by Erskine Carter
Music classes Instagram post template, editable text
Wrought Iron Pot Hooks (c. 1938) by Fred Hassebrock
