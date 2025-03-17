Edit ImageCrop5SaveSaveEdit Imageribbon pinkvintage ribbonretrovintage pinkclassic ribbonpersonwatercolorvintageBonnet (c. 1938) by Gertrude LembergOriginal public domain image from National Gallery of ArtMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 947 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 3231 x 4096 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosTemplatesSimilarEditable hand drawn ribbon banner design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15209753/editable-hand-drawn-ribbon-banner-design-element-setView licenseWoman's Hood (c. 1939) by Gertrude Lemberghttps://www.rawpixel.com/image/10085262/womans-hood-c-1939-gertrude-lembergFree Image from public domain licenseEditable hand drawn ribbon banner design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15209758/editable-hand-drawn-ribbon-banner-design-element-setView licenseBonnet (c. 1938) by Francis Law Durandhttps://www.rawpixel.com/image/10078678/bonnet-c-1938-francis-law-durandFree Image from public domain licenseEditable black ribbon banner sethttps://www.rawpixel.com/image/14990348/editable-black-ribbon-banner-setView licenseBonnet (c. 1938) by Gertrude Lemberghttps://www.rawpixel.com/image/10078674/bonnet-c-1938-gertrude-lembergFree Image from public domain licenseCar club Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12460563/car-club-instagram-post-template-editable-textView licenseBonnet (c. 1939) by Ruth Bialostoskyhttps://www.rawpixel.com/image/10082743/bonnet-c-1939-ruth-bialostoskyFree Image from public domain licensePhotocopy Effecthttps://www.rawpixel.com/image/24092469/photocopy-effectView licenseChild's Cape (c. 1938) by Gertrude Lemberghttps://www.rawpixel.com/image/10079207/childs-cape-c-1938-gertrude-lembergFree Image from public domain licenseEditable coquette brown bow design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15894169/editable-coquette-brown-bow-design-element-setView licenseStraw Bonnet (c. 1938) by Frank Nelsonhttps://www.rawpixel.com/image/10081819/straw-bonnet-c-1938-frank-nelsonFree Image from public domain licenseEditable hand drawn pink ribbon banner design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15209783/editable-hand-drawn-pink-ribbon-banner-design-element-setView licenseBonnet (c. 1937) by Lillian Causeyhttps://www.rawpixel.com/image/10073056/bonnet-c-1937-lillian-causeyFree Image from public domain licenseKids looking at gift boxes, editable celebration collage. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9470010/kids-looking-gift-boxes-editable-celebration-collage-remixed-rawpixelView licenseHat (c. 1939) by Jean Peszelhttps://www.rawpixel.com/image/10083726/hat-c-1939-jean-peszelFree Image from public domain licenseEditable hand drawn pink ribbon banner design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15209967/editable-hand-drawn-pink-ribbon-banner-design-element-setView licenseSun Bonnet (c. 1938) by Wilford H Shurtliffhttps://www.rawpixel.com/image/10081856/sun-bonnet-c-1938-wilford-shurtliffFree Image from public domain licenseKids looking at gift boxes, editable celebration collage. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9467649/kids-looking-gift-boxes-editable-celebration-collage-remixed-rawpixelView licensePoke Bonnet (c. 1938) by Nancy Crimihttps://www.rawpixel.com/image/10081074/poke-bonnet-c-1938-nancy-crimiFree Image from public domain licenseRetro craft collage editable design, community remixhttps://www.rawpixel.com/image/12753921/retro-craft-collage-editable-design-community-remixView licenseBonnet (c. 1938) by Francis Law Durandhttps://www.rawpixel.com/image/10078681/bonnet-c-1938-francis-law-durandFree Image from public domain licenseEditable watercolor red coquette element sethttps://www.rawpixel.com/image/15145805/editable-watercolor-red-coquette-element-setView licenseCrepe Bonnet (c. 1938) by Francis Law Durandhttps://www.rawpixel.com/image/10079479/crepe-bonnet-c-1938-francis-law-durandFree Image from public domain licenseEditable hand drawn pink ribbon banner design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15209780/editable-hand-drawn-pink-ribbon-banner-design-element-setView licenseWoman's Bonnet (1935/1942) by Marie Famularohttps://www.rawpixel.com/image/10063863/womans-bonnet-19351942-marie-famularoFree Image from public domain licenseEditable watercolor girly style design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15164745/editable-watercolor-girly-style-design-element-setView licenseStraw Bonnet (c. 1938) by Francis Law Durandhttps://www.rawpixel.com/image/10081836/straw-bonnet-c-1938-francis-law-durandFree Image from public domain licenseEditable vintage frame design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15281791/editable-vintage-frame-design-element-setView licenseChild's Dress (c. 1937) by Gertrude Lemberghttps://www.rawpixel.com/image/10073690/childs-dress-c-1937-gertrude-lembergFree Image from public domain licenseEditable pink vintage car design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15270108/editable-pink-vintage-car-design-element-setView licenseLiquor Bottle (c. 1936) by Gertrude Lemberghttps://www.rawpixel.com/image/10066979/liquor-bottle-c-1936-gertrude-lembergFree Image from public domain licenseEditable pink vintage car design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15270196/editable-pink-vintage-car-design-element-setView licenseBonnet (c. 1937) by Dorothy Gernonhttps://www.rawpixel.com/image/10073079/bonnet-c-1937-dorothy-gernonFree Image from public domain licenseVintage bakery branding logo template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/22197915/vintage-bakery-branding-logo-template-editable-text-and-designView licenseCovered Mug (c. 1936) by Gertrude Lemberghttps://www.rawpixel.com/image/10070060/covered-mug-c-1936-gertrude-lembergFree Image from public domain licenseEditable pink vintage car design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15270327/editable-pink-vintage-car-design-element-setView licenseChild's Bonnet (c. 1938) by Dorothea Mierischhttps://www.rawpixel.com/image/10079208/childs-bonnet-c-1938-dorothea-mierischFree Image from public domain licenseKids looking at gift boxes, editable celebration collage. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9579976/kids-looking-gift-boxes-editable-celebration-collage-remixed-rawpixelView licenseHat (1936) by Marie Famularohttps://www.rawpixel.com/image/10066323/hat-1936-marie-famularoFree Image from public domain license