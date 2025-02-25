Edit ImageCropSaveSaveEdit Imagefacepersonartpublic domainpaintingsphotohumanjarBootjack (c. 1938) by Hardin WalshOriginal public domain image from National Gallery of ArtMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 941 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 3211 x 4096 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosTemplatesSimilarCream jar label mockup, editable cosmetic branding designhttps://www.rawpixel.com/image/11494383/cream-jar-label-mockup-editable-cosmetic-branding-designView licenseCigar Store Figure (c. 1938) by Hardin Walshhttps://www.rawpixel.com/image/10079279/cigar-store-figure-c-1938-hardin-walshFree Image from public domain licenseCream jar label mockup, editable cosmetic branding designhttps://www.rawpixel.com/image/11518135/cream-jar-label-mockup-editable-cosmetic-branding-designView licenseSilver Sugar Urn (c. 1938) by Hardin Walshhttps://www.rawpixel.com/image/10081620/silver-sugar-urn-c-1938-hardin-walshFree Image from public domain licenseFilm frame png mockup element, Raphael's Bindo Altoviti. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9189602/film-frame-png-mockup-element-raphaels-bindo-altoviti-remixed-rawpixelView licenseBrass Bootjack (c. 1938) by Henry Rasmusenhttps://www.rawpixel.com/image/10078744/brass-bootjack-c-1938-henry-rasmusenFree Image from public domain licensePottery masterclass Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12479029/pottery-masterclass-instagram-post-template-editable-textView licenseFragment of Comforter (1938) by Hardin Walshhttps://www.rawpixel.com/image/10079991/fragment-comforter-1938-hardin-walshFree Image from public domain licenseWatercolor bride at balcony, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10197654/watercolor-bride-balcony-editable-remix-designView licenseBishop Hill: Coffee Pot (c. 1938) by Hardin Walshhttps://www.rawpixel.com/image/10078637/bishop-hill-coffee-pot-c-1938-hardin-walshFree Image from public domain licenseWatercolor bride at balcony, editable desktop wallpaper designhttps://www.rawpixel.com/image/11445504/watercolor-bride-balcony-editable-desktop-wallpaper-designView licenseOrnamental Oil Lamp (c. 1940) by Joseph L Boydhttps://www.rawpixel.com/image/10086439/ornamental-oil-lamp-c-1940-joseph-boydFree Image from public domain licenseVictorian woman, vintage illustration by George Barbier. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12520241/victorian-woman-vintage-illustration-george-barbier-remixed-rawpixelView licenseBishop Hill: Fire Extinguisher (c. 1938) by Hardin Walshhttps://www.rawpixel.com/image/10078644/bishop-hill-fire-extinguisher-c-1938-hardin-walshFree Image from public domain licenseWatercolor bride at balcony, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10640113/watercolor-bride-balcony-editable-remix-designView licenseByzantine Dome Coin Bank (c. 1938) by William O Fletcherhttps://www.rawpixel.com/image/10078996/byzantine-dome-coin-bank-c-1938-william-fletcherFree Image from public domain licenseWatercolor bride at balcony, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10640089/watercolor-bride-balcony-editable-remix-designView licensePorcelain Vase (c. 1938) by Herbert Gallagerhttps://www.rawpixel.com/image/10081084/porcelain-vase-c-1938-herbert-gallagerFree Image from public domain licenseWatercolor bride at balcony, editable desktop wallpaper designhttps://www.rawpixel.com/image/11445506/watercolor-bride-balcony-editable-desktop-wallpaper-designView licenseGeorge Washington on Horseback (c. 1938) by Wilbur M Ricehttps://www.rawpixel.com/image/10080025/george-washington-horseback-c-1938-wilbur-riceFree Image from public domain licenseWatercolor bride at balcony, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10354711/watercolor-bride-balcony-editable-remix-designView licenseFat Clown Coin Bank (c. 1938) by Alf Brusethhttps://www.rawpixel.com/image/10079850/fat-clown-coin-bank-c-1938-alf-brusethFree Image from public domain licenseVictorian woman, vintage illustration by George Barbier. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12563645/victorian-woman-vintage-illustration-george-barbier-remixed-rawpixelView licenseSoldier in Khaki Coin Bank (c. 1938) by William O Fletcherhttps://www.rawpixel.com/image/10081710/soldier-khaki-coin-bank-c-1938-william-fletcherFree Image from public domain licenseVictorian woman, vintage illustration by George Barbier. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12563646/victorian-woman-vintage-illustration-george-barbier-remixed-rawpixelView licenseCentaur Weather Vane (c. 1938) by James McLellanhttps://www.rawpixel.com/image/10079156/centaur-weather-vane-c-1938-james-mclellanFree Image from public domain licenseVictorian woman, vintage illustration by George Barbier. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12560684/victorian-woman-vintage-illustration-george-barbier-remixed-rawpixelView licenseIndian Chief Coin Bank (c. 1938) by William O Fletcherhttps://www.rawpixel.com/image/10080298/indian-chief-coin-bank-c-1938-william-fletcherFree Image from public domain licenseCosmetics jar editable mockup, product packaginghttps://www.rawpixel.com/image/12638719/cosmetics-jar-editable-mockup-product-packagingView licenseJar (c. 1938) by George Loughridgehttps://www.rawpixel.com/image/10080353/jar-c-1938-george-loughridgeFree Image from public domain licenseHouse searching, editable woman holding magnifying glass. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9419604/house-searching-editable-woman-holding-magnifying-glass-remixed-rawpixelView licenseCigar Store Indian (c. 1938) by Walter Hochstrasserhttps://www.rawpixel.com/image/10079292/cigar-store-indian-c-1938-walter-hochstrasserFree Image from public domain licenseCosmetic jar editable mockuphttps://www.rawpixel.com/image/12495669/cosmetic-jar-editable-mockupView licenseDouble Faced Negro Head Bank (c. 1938) by Clementine Fossekhttps://www.rawpixel.com/image/10079682/double-faced-negro-head-bank-c-1938-clementine-fossekFree Image from public domain licenseVictorian woman, vintage illustration by George Barbier. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12563649/victorian-woman-vintage-illustration-george-barbier-remixed-rawpixelView licenseLamp (c. 1938) by Fritz Boehmerhttps://www.rawpixel.com/image/10080481/lamp-c-1938-fritz-boehmerFree Image from public domain licenseWatercolor Victorian woman mobile wallpaper, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10877587/watercolor-victorian-woman-mobile-wallpaper-editable-remix-designView licenseToy Bank (c. 1938) by Clementine Fossekhttps://www.rawpixel.com/image/10082030/toy-bank-c-1938-clementine-fossekFree Image from public domain licenseWatercolor Victorian woman png element, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10792624/watercolor-victorian-woman-png-element-editable-remix-designView licenseJar (c. 1938) by John Tarantinohttps://www.rawpixel.com/image/10080375/jar-c-1938-john-tarantinoFree Image from public domain license