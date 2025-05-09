Edit ImageCropSaveSaveEdit Imagefacepersonartwatercolourpublic domainportraitpaintingsphotoBulto (c. 1938) by Majel G ClaflinOriginal public domain image from National Gallery of ArtMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 952 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 3248 x 4096 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosTemplatesSimilarInternational playgroup Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12473191/international-playgroup-instagram-post-template-editable-textView licenseSanta Rita - (Bulto) (c. 1938) by Majel G Claflinhttps://www.rawpixel.com/image/10081351/santa-rita-bulto-c-1938-majel-claflinFree Image from public domain licenseEditable watercolor woman& dog in park, desktop wallpaper designhttps://www.rawpixel.com/image/11462383/editable-watercolor-womanand-dog-park-desktop-wallpaper-designView licenseBulto - Santa Rita (c. 1938) by Majel G Claflinhttps://www.rawpixel.com/image/10078796/bulto-santa-rita-c-1938-majel-claflinFree Image from public domain licenseWatercolor woman in park, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10199067/watercolor-woman-park-editable-remix-designView licenseBulto (Santa Rita) (c. 1939) by Majel G Claflinhttps://www.rawpixel.com/image/10082831/bulto-santa-rita-c-1939-majel-claflinFree Image from public domain licenseWatercolor woman, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10465708/watercolor-woman-editable-remix-designView licenseRetablo-Our Lady of Sorrows "Nuestra Senora de los Siete Dolores (c. 1938) by Majel G Claflinhttps://www.rawpixel.com/image/10081269/image-face-person-artFree Image from public domain licensePink cloud head png, mental health remix, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/9808181/pink-cloud-head-png-mental-health-remix-editable-designView licenseHead of Guadalupe (c. 1938) by Majel G Claflinhttps://www.rawpixel.com/image/10080205/head-guadalupe-c-1938-majel-claflinFree Image from public domain licenseWatercolor woman, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10199299/watercolor-woman-editable-remix-designView licenseBulto (Virgin) (c. 1939) by Majel G Claflinhttps://www.rawpixel.com/image/10082834/bulto-virgin-c-1939-majel-claflinFree Image from public domain licenseWatercolor woman, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10889884/watercolor-woman-editable-remix-designView licenseSaint George & the Dragon, Carved Out of Section of Plank - Painted (c. 1938) by Majel G Claflinhttps://www.rawpixel.com/image/10081332/image-dragon-animal-faceFree Image from public domain licenseWatercolor woman, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10867322/watercolor-woman-editable-remix-designView licenseHead of San Jose (c. 1939) by Majel G Claflinhttps://www.rawpixel.com/image/10083734/head-san-jose-c-1939-majel-claflinFree Image from public domain licenseWatercolor woman png element, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10867102/watercolor-woman-png-element-editable-remix-designView licenseUnnamed Bulto (1935/1942) by Majel G Claflinhttps://www.rawpixel.com/image/10069907/unnamed-bulto-19351942-majel-claflinFree Image from public domain licenseWatercolor woman, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10889924/watercolor-woman-editable-remix-designView licenseArchangel "Bulto" (c. 1937) by Majel G Claflinhttps://www.rawpixel.com/image/10072866/archangel-bulto-c-1937-majel-claflinFree Image from public domain licenseWatercolor Victorian woman, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10659626/watercolor-victorian-woman-editable-remix-designView licenseBulto, Santa Rita (c. 1937) by Majel G Claflinhttps://www.rawpixel.com/image/10073234/bulto-santa-rita-c-1937-majel-claflinFree Image from public domain licenseWatercolor woman at field, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10198891/watercolor-woman-field-editable-remix-designView licenseFigure of Death "Muerto" (c. 1937) by Majel G Claflinhttps://www.rawpixel.com/image/10074773/figure-death-muerto-c-1937-majel-claflinFree Image from public domain licenseWatercolor Victorian woman & dog, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10360723/watercolor-victorian-woman-dog-editable-remix-designView licenseBulto, Crucifix (c. 1937) by Majel G Claflinhttps://www.rawpixel.com/image/10073239/bulto-crucifix-c-1937-majel-claflinFree Image from public domain licenseWatercolor Victorian woman, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10198793/watercolor-victorian-woman-editable-remix-designView licenseChair (c. 1938) by Majel G Claflinhttps://www.rawpixel.com/image/10079158/chair-c-1938-majel-claflinFree Image from public domain licenseWatercolor woman at field, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10414704/watercolor-woman-field-editable-remix-designView licensePainted Wooden Crucifix (c. 1939) by Majel G Claflinhttps://www.rawpixel.com/image/10084180/painted-wooden-crucifix-c-1939-majel-claflinFree Image from public domain licenseWatercolor woman at field, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10247767/watercolor-woman-field-editable-remix-designView licenseBulto, St. Francis (c. 1936) by Majel G Claflinhttps://www.rawpixel.com/image/10070050/bulto-st-francis-c-1936-majel-claflinFree Image from public domain licenseEditable watercolor Victorian woman & dog, desktop wallpaper designhttps://www.rawpixel.com/image/11450804/editable-watercolor-victorian-woman-dog-desktop-wallpaper-designView licensePainting of St. Liberata (c. 1939) by Majel G Claflinhttps://www.rawpixel.com/image/10084188/painting-st-liberata-c-1939-majel-claflinFree Image from public domain licenseWatercolor woman at field, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10416314/watercolor-woman-field-editable-remix-designView licenseLarge Painted Wooden Saint-Virgin Mary (c. 1937) by Majel G Claflinhttps://www.rawpixel.com/image/10075691/large-painted-wooden-saint-virgin-mary-c-1937-majel-claflinFree Image from public domain licenseWatercolor woman mobile wallpaper, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10889909/watercolor-woman-mobile-wallpaper-editable-remix-designView licensePenetente Death Cart & Death Figure (c. 1937) by Majel G Claflinhttps://www.rawpixel.com/image/10076301/penetente-death-cart-death-figure-c-1937-majel-claflinFree Image from public domain licenseWatercolor woman mobile wallpaper, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10867225/watercolor-woman-mobile-wallpaper-editable-remix-designView license"El Muerto" Death Figure and Cart (c. 1937) by Majel G Claflinhttps://www.rawpixel.com/image/10072806/el-muerto-death-figure-and-cart-c-1937-majel-claflinFree Image from public domain license