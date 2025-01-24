Edit ImageCropSaveSaveEdit Imagewoodartwatercolourpublic domainpaintingsbutterphotospoonButter Paddle (c. 1938) by Florian RokitaOriginal public domain image from National Gallery of ArtMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 1200 x 865 pxHigh Resolution (HD) 4096 x 2954 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosTemplatesSimilarIndian art & culture Facebook post template, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/12538746/indian-art-culture-facebook-post-template-editable-designView licenseHorn Cup (c. 1937) by Florian Rokitahttps://www.rawpixel.com/image/10075275/horn-cup-c-1937-florian-rokitaFree Image from public domain licenseEditable baking ingredient design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15166775/editable-baking-ingredient-design-element-setView licenseTongs (1938) by Stanley Mazurhttps://www.rawpixel.com/image/10082015/tongs-1938-stanley-mazurFree Image from public domain licenseSignature menu template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/12555276/signature-menu-template-editable-text-and-designView licenseShoe Last (1938) by Michael Fallonhttps://www.rawpixel.com/image/10081532/shoe-last-1938-michael-fallonFree Image from public domain licenseEditable baking ingredient design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15166773/editable-baking-ingredient-design-element-setView licenseCigar Store Indian (c. 1937) by Florian Rokitahttps://www.rawpixel.com/image/10073884/cigar-store-indian-c-1937-florian-rokitaFree Image from public domain licenseBaking ingredients & tool illustration, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11954480/baking-ingredients-tool-illustration-editable-designView licenseScent Bottle (c. 1938) by Paul Wardhttps://www.rawpixel.com/image/10081377/scent-bottle-c-1938-paul-wardFree Image from public domain licenseEditable baking ingredient design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15166700/editable-baking-ingredient-design-element-setView licenseStove Lid Lifter (c. 1937) by Adelaide Dyballhttps://www.rawpixel.com/image/10077479/stove-lid-lifter-c-1937-adelaide-dyballFree Image from public domain licenseBaking ingredients & tool illustration, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11949973/baking-ingredients-tool-illustration-editable-designView licenseLace Collar (c. 1938) by Walter W Jenningshttps://www.rawpixel.com/image/10080453/lace-collar-c-1938-walter-jenningsFree Image from public domain licenseBaking ingredients & tool png illustration, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11962352/baking-ingredients-tool-png-illustration-editable-designView licenseCandle Holder (c. 1937) by Howard Lumbardhttps://www.rawpixel.com/image/10073299/candle-holder-c-1937-howard-lumbardFree Image from public domain licenseBaking ingredients & tool illustration, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11949913/baking-ingredients-tool-illustration-editable-designView licenseToy Bank: Trick pony (c. 1937) by Florian Rokitahttps://www.rawpixel.com/image/10077732/toy-bank-trick-pony-c-1937-florian-rokitaFree Image from public domain licenseBaking ingredients & tool illustration, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11951857/baking-ingredients-tool-illustration-editable-designView licenseToy Bank (c. 1937) by Florian Rokitahttps://www.rawpixel.com/image/10077717/toy-bank-c-1937-florian-rokitaFree Image from public domain licenseEditable vintage glassware set, remixed by rawpixelhttps://www.rawpixel.com/image/9071050/editable-vintage-glassware-set-remixed-rawpixelView licenseWooden Spoon Rack (c. 1941) by Sarkis Erganianhttps://www.rawpixel.com/image/10088417/wooden-spoon-rack-c-1941-sarkis-erganianFree Image from public domain licenseDinnerware sale Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11894722/dinnerware-sale-instagram-post-template-editable-textView license"Punch" Clown Puppet (c. 1937) by Florian Rokitahttps://www.rawpixel.com/image/10072810/punch-clown-puppet-c-1937-florian-rokitaFree Image from public domain licenseThrift store Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11894718/thrift-store-instagram-post-template-editable-textView licenseChilds Porridge Spoon (c. 1939) by Milton Bevierhttps://www.rawpixel.com/image/10083050/childs-porridge-spoon-c-1939-milton-bevierFree Image from public domain licenseChocolate chip cookies border background, digital paint illustrationhttps://www.rawpixel.com/image/12052838/chocolate-chip-cookies-border-background-digital-paint-illustrationView licenseDoll (c. 1936) by Florian Rokitahttps://www.rawpixel.com/image/10065528/doll-c-1936-florian-rokitaFree Image from public domain licenseBakery shop Instagram post template, editable social media designhttps://www.rawpixel.com/image/9802653/bakery-shop-instagram-post-template-editable-social-media-designView licenseButter Ladle (1939) by Alexander Andersonhttps://www.rawpixel.com/image/10082844/butter-ladle-1939-alexander-andersonFree Image from public domain licenseIndian restaurant Facebook post template, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/12538368/indian-restaurant-facebook-post-template-editable-designView licenseStump Speaker Bank (c. 1938) by Florian Rokitahttps://www.rawpixel.com/image/10081842/stump-speaker-bank-c-1938-florian-rokitaFree Image from public domain licenseMaracas, Latin music background, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/10104030/maracas-latin-music-background-editable-designView licenseWafer Iron (c. 1936) by Paul Wardhttps://www.rawpixel.com/image/10072332/wafer-iron-c-1936-paul-wardFree Image from public domain licenseMaracas, Latin music illustration, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/10103965/maracas-latin-music-illustration-editable-designView licenseKitchen Cupboard (c. 1938) by Joseph Sudekhttps://www.rawpixel.com/image/10080443/kitchen-cupboard-c-1938-joseph-sudekFree Image from public domain licenseEditable mushroom soup mobile phone, food digital art designhttps://www.rawpixel.com/image/12518773/editable-mushroom-soup-mobile-phone-food-digital-art-designView licenseCigar Store Figure (c. 1937) by Florian Rokitahttps://www.rawpixel.com/image/10073757/cigar-store-figure-c-1937-florian-rokitaFree Image from public domain licenseBakery shop blog banner template, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/9802973/bakery-shop-blog-banner-template-editable-designView licenseLadle (c. 1936) by Angelo Bulonehttps://www.rawpixel.com/image/10066800/ladle-c-1936-angelo-buloneFree Image from public domain license