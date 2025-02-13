rawpixel
Carved Wooden Basket (c. 1938) by Regina Henderer
basketwoodenartwatercolorpublic domainpaintingsbagphoto
Laundry room wall editable mockup, interior design
Sewing Basket (c. 1938) by Regina Henderer
Slipper Match Box (c. 1938) by Regina Henderer
Miniature Basket (c. 1936) by Grace Halpin
Jerga (Carpet) (c. 1938) by Margery Parish
Kerchief Scarf (c. 1938) by Erwin Schwabe
Silk Apron (c. 1938) by Rex F Bush
Hand Carved Eagle (c. 1938) by John Cutting
Toy Bank: Stump Speaker (c. 1938) by Pearl Torell
Gold Purse (c. 1938) by Ralph Morton
Toleware Water Can (c. 1938) by John H Tercuzzi
Coverlet (c. 1938) by Katherine Hastings
Parian Ware Tie Back (c. 1938) by Richard Barnett
Butter Tub (1938) by Eugene C Miller
Zoar Apple Basket (c. 1938) by Julius Mihalik
Watch Key (c. 1938) by Harry Grossen
Fluting Iron (c. 1938) by Regina Henderer
Suffolk Latch (c. 1939) by Regina Henderer
Rocking Chair (c. 1938) by John R Towers
Stencilled Floor (c. 1938) by Jerome Hoxie
Handbag (c. 1938) by Josephine C Romano
