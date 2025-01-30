Edit ImageCropSaveSaveEdit Imageartwatercolourfurniturepublic domainpaintingschairphotoantiqueChair (c. 1938) by Frank EisemanOriginal public domain image from National Gallery of ArtMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 837 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 2857 x 4096 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosTemplatesSimilarVintage chair collage illustration editable designhttps://www.rawpixel.com/image/12623131/vintage-chair-collage-illustration-editable-designView licenseSewing Screw (c. 1938) by Frank Eisemanhttps://www.rawpixel.com/image/10081430/sewing-screw-c-1938-frank-eisemanFree Image from public domain licenseVictorian furniture, editable home decor design set, remixed by rawpixelhttps://www.rawpixel.com/image/9059564/victorian-furniture-editable-home-decor-design-set-remixed-rawpixelView licenseHigh Chair (for infants) (c. 1938) by Frank Guttinghttps://www.rawpixel.com/image/10080215/high-chair-for-infants-c-1938-frank-guttingFree Image from public domain licenseFlea market Instagram story template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11758528/flea-market-instagram-story-template-editable-textView licenseSewing Cabinet (c. 1937) by Frank Eisemanhttps://www.rawpixel.com/image/10076922/sewing-cabinet-c-1937-frank-eisemanFree Image from public domain licenseGrand opening Instagram post template, editable text and design, including original art illustration from William Morrishttps://www.rawpixel.com/image/22987991/image-border-leaves-treeView licenseHandmade Chair (c. 1938) by Annie B Johnstonhttps://www.rawpixel.com/image/10080142/handmade-chair-c-1938-annie-johnstonFree Image from public domain licenseEditable watercolor dining table in room, desktop wallpaper designhttps://www.rawpixel.com/image/11458796/editable-watercolor-dining-table-room-desktop-wallpaper-designView licenseChild's High Chair (c. 1938) by Michael Chomykhttps://www.rawpixel.com/image/10079241/childs-high-chair-c-1938-michael-chomykFree Image from public domain licenseMinimal living room interior mockup, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/12670681/minimal-living-room-interior-mockup-editable-designView licenseHickory High Chair (c. 1938) by Florence Hastingshttps://www.rawpixel.com/image/10080186/hickory-high-chair-c-1938-florence-hastingsFree Image from public domain licenseFlea market Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11496071/flea-market-instagram-post-template-editable-textView licenseDaybed (c. 1938) by Gordon Saltar and Vincent P Roselhttps://www.rawpixel.com/image/10079568/daybed-c-1938-gordon-saltar-and-vincent-roselFree Image from public domain licenseBaroque armchairhttps://www.rawpixel.com/image/14996509/baroque-armchairView licenseCard Table (c. 1938) by Henry Meyershttps://www.rawpixel.com/image/10079085/card-table-c-1938-henry-meyersFree Image from public domain licenseActivated Summer Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14571793/activated-summer-instagram-post-templateView licenseRocking Chair with Rawhide Seat (c. 1938) by Frank M Keanehttps://www.rawpixel.com/image/10081277/rocking-chair-with-rawhide-seat-c-1938-frank-keaneFree Image from public domain licenseAntique furniture auction Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12614776/antique-furniture-auction-instagram-post-template-editable-textView licenseRocking Chair (c. 1938) by John R Towershttps://www.rawpixel.com/image/10081284/rocking-chair-c-1938-john-towersFree Image from public domain licenseAntique furniture auction Instagram post template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/18589486/antique-furniture-auction-instagram-post-template-editable-text-and-designView licenseDressing Mirror (c. 1938) by Frank Wengerhttps://www.rawpixel.com/image/10079734/dressing-mirror-c-1938-frank-wengerFree Image from public domain licenseVintage leather armchair element, editable design sethttps://www.rawpixel.com/image/14990203/vintage-leather-armchair-element-editable-design-setView licenseStencilled Rocker (1938) by Lawrence Flynnhttps://www.rawpixel.com/image/10081790/stencilled-rocker-1938-lawrence-flynnFree Image from public domain licenseRelax Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14571816/relax-instagram-post-templateView licenseShaker Rocking Chair (c. 1938) by Lon Cronkhttps://www.rawpixel.com/image/10081457/shaker-rocking-chair-c-1938-lon-cronkFree Image from public domain licenseBaroque armchair element, editable design sethttps://www.rawpixel.com/image/14990205/baroque-armchair-element-editable-design-setView licenseBlanket Chest (c. 1938) by Sarah F Williamshttps://www.rawpixel.com/image/10078661/blanket-chest-c-1938-sarah-williamsFree Image from public domain licenseBaroque armchair element, editable design sethttps://www.rawpixel.com/image/14990206/baroque-armchair-element-editable-design-setView licenseChest (c. 1938) by Henry Meyershttps://www.rawpixel.com/image/10079182/chest-c-1938-henry-meyersFree Image from public domain licenseWatercolor armchair design element set, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/16239359/watercolor-armchair-design-element-set-editable-designView licenseBookcase (c. 1938) by Vincent P Roselhttps://www.rawpixel.com/image/10078676/bookcase-c-1938-vincent-roselFree Image from public domain licenseBaroque armchair element, editable design sethttps://www.rawpixel.com/image/14994504/baroque-armchair-element-editable-design-setView licenseFire Screen (c. 1938) by Vincent P Roselhttps://www.rawpixel.com/image/10079924/fire-screen-c-1938-vincent-roselFree Image from public domain licenseVintage leather armchair element, editable design sethttps://www.rawpixel.com/image/14989178/vintage-leather-armchair-element-editable-design-setView licenseDesk (c. 1938) by Samuel Finemanhttps://www.rawpixel.com/image/10079604/desk-c-1938-samuel-finemanFree Image from public domain licenseBaroque armchair element, editable design sethttps://www.rawpixel.com/image/14989181/baroque-armchair-element-editable-design-setView licenseDesk (c. 1938) by Arthur Stewarthttps://www.rawpixel.com/image/10079597/desk-c-1938-arthur-stewartFree Image from public domain licenseBaroque armchair element, editable design sethttps://www.rawpixel.com/image/14994520/baroque-armchair-element-editable-design-setView licenseChoir Rail (1938) by Josephine C Romanohttps://www.rawpixel.com/image/10079252/choir-rail-1938-josephine-romanoFree Image from public domain license