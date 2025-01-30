rawpixel
Child's High Chair (c. 1938) by Michael Chomyk
Vintage chair collage illustration editable design
https://www.rawpixel.com/image/12623131/vintage-chair-collage-illustration-editable-designView license
Hickory High Chair (c. 1938) by Florence Hastings
https://www.rawpixel.com/image/10080186/hickory-high-chair-c-1938-florence-hastingsFree Image from public domain license
Victorian furniture, editable home decor design set, remixed by rawpixel
https://www.rawpixel.com/image/9059564/victorian-furniture-editable-home-decor-design-set-remixed-rawpixelView license
High Chair (for infants) (c. 1938) by Frank Gutting
https://www.rawpixel.com/image/10080215/high-chair-for-infants-c-1938-frank-guttingFree Image from public domain license
Flea market Instagram story template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/11758528/flea-market-instagram-story-template-editable-textView license
Daybed (c. 1938) by Gordon Saltar and Vincent P Rosel
https://www.rawpixel.com/image/10079568/daybed-c-1938-gordon-saltar-and-vincent-roselFree Image from public domain license
Grand opening Instagram post template, editable text and design, including original art illustration from William Morris
https://www.rawpixel.com/image/22987991/image-border-leaves-treeView license
Handmade Chair (c. 1938) by Annie B Johnston
https://www.rawpixel.com/image/10080142/handmade-chair-c-1938-annie-johnstonFree Image from public domain license
Editable watercolor dining table in room, desktop wallpaper design
https://www.rawpixel.com/image/11458796/editable-watercolor-dining-table-room-desktop-wallpaper-designView license
Card Table (c. 1938) by Henry Meyers
https://www.rawpixel.com/image/10079085/card-table-c-1938-henry-meyersFree Image from public domain license
Minimal living room interior mockup, editable design
https://www.rawpixel.com/image/12670681/minimal-living-room-interior-mockup-editable-designView license
Child's (living room) Chair (c. 1937) by Francis Law Durand
https://www.rawpixel.com/image/10073635/childs-living-room-chair-c-1937-francis-law-durandFree Image from public domain license
Flea market Instagram post template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/11496071/flea-market-instagram-post-template-editable-textView license
Child's High Chair (c. 1938) by Cora Parker
https://www.rawpixel.com/image/10079243/childs-high-chair-c-1938-cora-parkerFree Image from public domain license
Baroque armchair
https://www.rawpixel.com/image/14996509/baroque-armchairView license
Rocking Chair (c. 1938) by John R Towers
https://www.rawpixel.com/image/10081284/rocking-chair-c-1938-john-towersFree Image from public domain license
Activated Summer Instagram post template
https://www.rawpixel.com/image/14571793/activated-summer-instagram-post-templateView license
Chair (c. 1938) by Michael Riccitelli
https://www.rawpixel.com/image/10079155/chair-c-1938-michael-riccitelliFree Image from public domain license
Antique furniture auction Instagram post template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/12614776/antique-furniture-auction-instagram-post-template-editable-textView license
Child's Chair (c. 1937) by Gordena Jackson
https://www.rawpixel.com/image/10073633/childs-chair-c-1937-gordena-jacksonFree Image from public domain license
Antique furniture auction Instagram post template, editable text and design
https://www.rawpixel.com/image/18589486/antique-furniture-auction-instagram-post-template-editable-text-and-designView license
Chair (c. 1938) by Frank Eiseman
https://www.rawpixel.com/image/10079160/chair-c-1938-frank-eisemanFree Image from public domain license
Vintage leather armchair element, editable design set
https://www.rawpixel.com/image/14990203/vintage-leather-armchair-element-editable-design-setView license
Child's Chair (View of Seat Bottom) (c. 1938) by Cora Parker
https://www.rawpixel.com/image/10079230/childs-chair-view-seat-bottom-c-1938-cora-parkerFree Image from public domain license
Relax Instagram post template
https://www.rawpixel.com/image/14571816/relax-instagram-post-templateView license
Child's Folding Chair (c. 1938) by Magnus S Fossum
https://www.rawpixel.com/image/10079224/childs-folding-chair-c-1938-magnus-fossumFree Image from public domain license
Baroque armchair element, editable design set
https://www.rawpixel.com/image/14990206/baroque-armchair-element-editable-design-setView license
Bishop Hill: Auger (c. 1938) by Michael Chomyk
https://www.rawpixel.com/image/10078640/bishop-hill-auger-c-1938-michael-chomykFree Image from public domain license
Baroque armchair element, editable design set
https://www.rawpixel.com/image/14990205/baroque-armchair-element-editable-design-setView license
Chest (c. 1938) by Henry Meyers
https://www.rawpixel.com/image/10079182/chest-c-1938-henry-meyersFree Image from public domain license
Watercolor armchair design element set, editable design
https://www.rawpixel.com/image/16239359/watercolor-armchair-design-element-set-editable-designView license
Child's High Chair (c. 1942) by Donald Harding
https://www.rawpixel.com/image/10088553/childs-high-chair-c-1942-donald-hardingFree Image from public domain license
Baroque armchair element, editable design set
https://www.rawpixel.com/image/14994520/baroque-armchair-element-editable-design-setView license
Stencilled Rocker (1938) by Lawrence Flynn
https://www.rawpixel.com/image/10081790/stencilled-rocker-1938-lawrence-flynnFree Image from public domain license
Baroque armchair element, editable design set
https://www.rawpixel.com/image/14994504/baroque-armchair-element-editable-design-setView license
Shaker Rocking Chair (c. 1938) by Lon Cronk
https://www.rawpixel.com/image/10081457/shaker-rocking-chair-c-1938-lon-cronkFree Image from public domain license
Vintage leather armchair element, editable design set
https://www.rawpixel.com/image/14989178/vintage-leather-armchair-element-editable-design-setView license
Child's Chair (c. 1941) by Violet Hartenstein
https://www.rawpixel.com/image/10087502/childs-chair-c-1941-violet-hartensteinFree Image from public domain license
Baroque armchair element, editable design set
https://www.rawpixel.com/image/14989181/baroque-armchair-element-editable-design-setView license
Desk (c. 1938) by Samuel Fineman
https://www.rawpixel.com/image/10079604/desk-c-1938-samuel-finemanFree Image from public domain license