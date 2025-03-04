rawpixel
Crewel Embroidery (Border) (c. 1938) by Lawrence Peterson
floral borderdecorative bordercrewelborderpatternartwatercolourpublic domain
Grand opening Instagram post template, editable text and design, including original art illustration from William Morris
Crewel Embroidered Valance (c. 1936) by Lawrence Peterson
Flower border watercolor illustration, editable design set
Crewel Bedspread (c. 1937) by Lawrence Peterson
Arch pillar border background, William Morris' flower pattern, remixed by rawpixel, editable design
Jacobean Embroidery (c. 1936) by Lawrence Peterson
Editable watercolor flower frame element design set
Crewel Embroidery Valance (c. 1937) by Lawrence Peterson
Flower border watercolor illustration, editable design set
Embroidered Petticoat Border (c. 1936) by Lawrence Peterson
Editable watercolor flower frame element design set
Crewel Bed Hanging (c. 1938) by Helen E Gilman
Editable watercolor flower wreath design element set
Dated Quilt (c. 1938) by Therkel Anderson
Editable watercolor flower frame design element set
Crewel Embroidery (c. 1937) by Helen E Gilman
International rabbit day poster template
Crewel Embroidered Chair Seat (c. 1936) by Phyllis Dorr
Happy Easter poster template
Damask Coverlet (c. 1938) by Katherine Hastings
Editable watercolor nature divider design element set
Embroidered Footstool Cover (c. 1938) by Edward Unger
Editable watercolor flower frame element design set
Appliqued Bedspread (c. 1938) by Suzanne Roy
Editable watercolor flower frame element design set
Damask Coverlet (c. 1938) by Eva Wilson
Editable watercolor nature divider design element set
Piece of Crewel Embroidery (c. 1936) by Phyllis Dorr
Editable watercolor flower frame element design set
Block from Friendship Quilt (c. 1938) by Florence Truelson
Editable watercolor flower frame element design set
Cotton Quilt - Tulip Design (c. 1938) by Frank Gutting
Gratitude quote Instagram story template, editable text and design, including original art illustration from William Morris
Crewel Embroidery (c. 1936) by Fanchon Larzelere
Editable watercolor nature divider design element set
Bedspread (Detail) (c. 1938) by Mildred E Bent
Real photo of a roses borders, editable design element set
Piece of Cross-Stitch (c. 1937) by George Beyer
Cactus frame green desktop wallpaper, editable design
Handkerchief Case (c. 1938) by Sarah F Williams
