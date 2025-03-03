Edit ImageCropSaveSaveEdit Imagefashionvictorian illustrationvintagepublic domainillustrationvintage illustrationclothingweddingDress (c. 1938) by Nancy CrimiOriginal public domain image from National Gallery of ArtMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 911 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 3111 x 4096 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosTemplatesSimilarGeorge Barbier's Victorian women background, floral border, remixed by rawpixel, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/8480068/png-aesthetic-art-nouveau-styleView licenseDress (c. 1938) by Nancy Crimihttps://www.rawpixel.com/image/10079717/dress-c-1938-nancy-crimiFree Image from public domain licenseBridal gowns, editable poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/18129054/bridal-gowns-editable-poster-templateView licenseDress with Cape Collar (1935/1942) by Nancy Crimihttps://www.rawpixel.com/image/10060322/dress-with-cape-collar-19351942-nancy-crimiFree Image from public domain licenseVictorian dress, editable vintage fashion set, remixed by rawpixelhttps://www.rawpixel.com/image/9059088/victorian-dress-editable-vintage-fashion-set-remixed-rawpixelView licenseDress (c. 1938) by Nancy Crimihttps://www.rawpixel.com/image/10079713/dress-c-1938-nancy-crimiFree Image from public domain licenseWhite tea label templatehttps://www.rawpixel.com/image/14783853/white-tea-label-templateView licenseDress (c. 1936) by Nancy Crimihttps://www.rawpixel.com/image/10065705/dress-c-1936-nancy-crimiFree Image from public domain licenseGarden exhibition poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/20777979/garden-exhibition-poster-template-editable-text-and-designView licenseAfternoon Dress (c. 1940) by Nancy Crimihttps://www.rawpixel.com/image/10085321/afternoon-dress-c-1940-nancy-crimiFree Image from public domain licenseWatercolor Victorian woman, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10479762/watercolor-victorian-woman-editable-remix-designView licenseDress (c. 1938) by Julie C Brushhttps://www.rawpixel.com/image/10079703/dress-c-1938-julie-brushFree Image from public domain licenseWatercolor Victorian woman, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10256643/watercolor-victorian-woman-editable-remix-designView licenseBall Dress (c. 1936) by Nancy Crimihttps://www.rawpixel.com/image/10064186/ball-dress-c-1936-nancy-crimiFree Image from public domain licenseEditable watercolor Victorian woman at balcony, desktop wallpaper designhttps://www.rawpixel.com/image/11472468/editable-watercolor-victorian-woman-balcony-desktop-wallpaper-designView licenseDress (c. 1936) by Nancy Crimihttps://www.rawpixel.com/image/10065699/dress-c-1936-nancy-crimiFree Image from public domain licenseNew collection Instagram post template, editable text and design, including original art illustration from William Morrishttps://www.rawpixel.com/image/22979480/image-texture-flower-leavesView licenseTraveling Coat (1935/1942) by Nancy Crimihttps://www.rawpixel.com/image/10069835/traveling-coat-19351942-nancy-crimiFree Image from public domain licenseBranding Facebook post template, original art illustration from Virginia Berge, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/23365765/image-art-watercolour-shirtView licenseDress (c. 1940) by Nancy Crimihttps://www.rawpixel.com/image/10085727/dress-c-1940-nancy-crimiFree Image from public domain licenseLuxury collection Facebook post template, original art illustration by Syrena Swanson, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/23569297/image-art-collage-vintageView licenseWedding Dress (c. 1936) by Nancy Crimihttps://www.rawpixel.com/image/10072542/wedding-dress-c-1936-nancy-crimiFree Image from public domain licenseSummer quote Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14767105/summer-quote-instagram-post-templateView licenseDress (c. 1936) by Nancy Crimihttps://www.rawpixel.com/image/10065776/dress-c-1936-nancy-crimiFree Image from public domain licenseColorful Victorian women, vintage illustration, remixed by rawpixel, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/8686645/png-aesthetic-art-nouveau-styleView licenseVisiting Dress (1935/1942) by Nancy Crimihttps://www.rawpixel.com/image/10063618/visiting-dress-19351942-nancy-crimiFree Image from public domain licenseColorful Victorian women, vintage illustration, remixed by rawpixel, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/8695821/png-aesthetic-art-nouveau-styleView licenseSpencer (c. 1940) by Nancy Crimihttps://www.rawpixel.com/image/10086790/spencer-c-1940-nancy-crimiFree Image from public domain licenseColorful Victorian women sticker, vintage illustration, remixed by rawpixel, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/8668942/png-aesthetic-art-nouveau-styleView licenseDoll's Dress (c. 1938) by Lillian Causeyhttps://www.rawpixel.com/image/10079636/dolls-dress-c-1938-lillian-causeyFree Image from public domain licenseVictorian woman at balcony mobile wallpaper, editable watercolor designhttps://www.rawpixel.com/image/10479765/victorian-woman-balcony-mobile-wallpaper-editable-watercolor-designView licenseDress (c. 1942) by Nancy Crimihttps://www.rawpixel.com/image/10088572/dress-c-1942-nancy-crimiFree Image from public domain licenseOrange Victorian woman background, vintage arch frame, remixed by rawpixelhttps://www.rawpixel.com/image/8691226/orange-victorian-woman-background-vintage-arch-frame-remixed-rawpixelView licenseDress (c. 1938) by Francis Law Durandhttps://www.rawpixel.com/image/10079697/dress-c-1938-francis-law-durandFree Image from public domain licenseEditable vintage elegant animal design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15637770/editable-vintage-elegant-animal-design-element-setView licenseRiding Habit (c. 1939) by Henry De Wolfehttps://www.rawpixel.com/image/10084417/riding-habit-c-1939-henry-wolfeFree Image from public domain licensePNG Social media content, vintage girl illustration transparent background editable designhttps://www.rawpixel.com/image/12642093/png-activity-adult-cartoonView licenseBoy's Dress (c. 1937) by Nancy Crimihttps://www.rawpixel.com/image/10073147/boys-dress-c-1937-nancy-crimiFree Image from public domain licenseSurreal collage element, editable design templatehttps://www.rawpixel.com/image/22335573/image-background-transparent-pngView licenseDress (c. 1940) by Lester Kauschhttps://www.rawpixel.com/image/10085739/dress-c-1940-lester-kauschFree Image from public domain license