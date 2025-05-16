Edit ImageCrop1SaveSaveEdit Imagepersonartwatercolourpublic domainpaintingsphotohumantextEconomy Handkerchief and Mitts (c. 1938) by Eva WilsonOriginal public domain image from National Gallery of ArtMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 939 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 3205 x 4096 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosTemplatesSimilarEditable watercolor people collage remixhttps://www.rawpixel.com/image/9323988/editable-watercolor-people-collage-remixView licenseEconomy Night Cap (c. 1938) by Eva Wilsonhttps://www.rawpixel.com/image/10079814/economy-night-cap-c-1938-eva-wilsonFree Image from public domain licenseTutoring sessions Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12597154/tutoring-sessions-instagram-post-template-editable-textView licenseEconomy White Cap (c. 1938) by Eva Wilsonhttps://www.rawpixel.com/image/10079816/economy-white-cap-c-1938-eva-wilsonFree Image from public domain licenseBus routes Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/13508451/bus-routes-instagram-post-templateView licenseEconomy Sewing Supply Holder (c. 1938) by Eva Wilsonhttps://www.rawpixel.com/image/10079820/economy-sewing-supply-holder-c-1938-eva-wilsonFree Image from public domain licenseVisit Italy poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/12991829/visit-italy-poster-templateView licenseEagle Coverlet (c. 1938) by Eva Wilsonhttps://www.rawpixel.com/image/10079782/eagle-coverlet-c-1938-eva-wilsonFree Image from public domain licensePublic garden post template, editable social media designhttps://www.rawpixel.com/image/12653513/public-garden-post-template-editable-social-media-designView licensePadded Quilt (c. 1938) by Eva Wilsonhttps://www.rawpixel.com/image/10080861/padded-quilt-c-1938-eva-wilsonFree Image from public domain licenseLearn to draw blog banner templatehttps://www.rawpixel.com/image/14599279/learn-draw-blog-banner-templateView licenseEmbroidered Collar (c. 1938) by Eva Wilsonhttps://www.rawpixel.com/image/10079834/embroidered-collar-c-1938-eva-wilsonFree Image from public domain licenseKids book poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/13273892/kids-book-poster-templateView licenseDarned Collar & Pattern of Embroidery (c. 1938) by Eva Wilsonhttps://www.rawpixel.com/image/10079551/darned-collar-pattern-embroidery-c-1938-eva-wilsonFree Image from public domain licenseCostume contest Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12474503/costume-contest-instagram-post-template-editable-textView licenseDamask Coverlet (c. 1938) by Eva Wilsonhttps://www.rawpixel.com/image/10079545/damask-coverlet-c-1938-eva-wilsonFree Image from public domain licenseSummer party blog banner templatehttps://www.rawpixel.com/image/14571042/summer-party-blog-banner-templateView licensePin Cushion (c. 1938) by Eva Wilsonhttps://www.rawpixel.com/image/10080994/pin-cushion-c-1938-eva-wilsonFree Image from public domain license3D female teacher in class editable remixed by rawpixelhttps://www.rawpixel.com/image/13087986/female-teacher-class-editable-remixed-rawpixelView licenseQuilt (c. 1938) by Eva Wilsonhttps://www.rawpixel.com/image/10081196/quilt-c-1938-eva-wilsonFree Image from public domain licenseChildren's book cover template, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/12660279/childrens-book-cover-template-editable-designView licenseEconomy Handkerchief (c. 1938) by Katherine Hastingshttps://www.rawpixel.com/image/10079796/economy-handkerchief-c-1938-katherine-hastingsFree Image from public domain licenseLondon calling poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/14451530/london-calling-poster-templateView licenseEconomy Red Handkerchief (1938) by Ralph Atkinsonhttps://www.rawpixel.com/image/10079809/economy-red-handkerchief-1938-ralph-atkinsonFree Image from public domain licensePainting workshop Facebook story templatehttps://www.rawpixel.com/image/14493789/painting-workshop-facebook-story-templateView licenseMitt (c. 1938) by Marie Alainhttps://www.rawpixel.com/image/10080617/mitt-c-1938-marie-alainFree Image from public domain licenseEaster dinner invitation poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/14460192/easter-dinner-invitation-poster-templateView licenseVase (c. 1937) by Eva Wilsonhttps://www.rawpixel.com/image/10077851/vase-c-1937-eva-wilsonFree Image from public domain licenseHanukkah community party blog banner templatehttps://www.rawpixel.com/image/12786769/hanukkah-community-party-blog-banner-templateView licenseCoverlet (c. 1939) by Eva Wilsonhttps://www.rawpixel.com/image/10083217/coverlet-c-1939-eva-wilsonFree Image from public domain licenseWatercolor vintage coach mobile wallpaper, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10888184/watercolor-vintage-coach-mobile-wallpaper-editable-remix-designView licenseCoverlet - Pine Tree Border (c. 1937) by Eva Wilsonhttps://www.rawpixel.com/image/10074097/coverlet-pine-tree-border-c-1937-eva-wilsonFree Image from public domain licenseChildren's book poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/13273849/childrens-book-poster-templateView licenseMat (c. 1937) by Eva Wilsonhttps://www.rawpixel.com/image/10075804/mat-c-1937-eva-wilsonFree Image from public domain licenseWitches Halloween party Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12474800/witches-halloween-party-instagram-post-template-editable-textView licenseQuilt (c. 1937) by Eva Wilsonhttps://www.rawpixel.com/image/10076676/quilt-c-1937-eva-wilsonFree Image from public domain licenseFloral skincare poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/12731078/floral-skincare-poster-template-editable-text-and-designView licenseLinen Table Cloth (c. 1937) by Eva Wilsonhttps://www.rawpixel.com/image/10075707/linen-table-cloth-c-1937-eva-wilsonFree Image from public domain licenseTogether we pray blog banner templatehttps://www.rawpixel.com/image/12786815/together-pray-blog-banner-templateView licenseSalt Shaker (c. 1937) by Eva Wilsonhttps://www.rawpixel.com/image/10076831/salt-shaker-c-1937-eva-wilsonFree Image from public domain license