Economy Night Cap (c. 1938) by Eva Wilson
personartwatercolourpublic domainclothingpaintingshatnight
Bedtime stories Instagram post template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/12474420/bedtime-stories-instagram-post-template-editable-textView license
Embroidered Collar (c. 1938) by Eva Wilson
https://www.rawpixel.com/image/10079834/embroidered-collar-c-1938-eva-wilsonFree Image from public domain license
Spring break Instagram post template
https://www.rawpixel.com/image/14408669/spring-break-instagram-post-templateView license
Economy White Cap (c. 1938) by Eva Wilson
https://www.rawpixel.com/image/10079816/economy-white-cap-c-1938-eva-wilsonFree Image from public domain license
Watercolor boys at beach, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10238443/watercolor-boys-beach-editable-remix-designView license
Economy Handkerchief and Mitts (c. 1938) by Eva Wilson
https://www.rawpixel.com/image/10079798/economy-handkerchief-and-mitts-c-1938-eva-wilsonFree Image from public domain license
Watercolor boys at beach, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10710160/watercolor-boys-beach-editable-remix-designView license
Economy Sewing Supply Holder (c. 1938) by Eva Wilson
https://www.rawpixel.com/image/10079820/economy-sewing-supply-holder-c-1938-eva-wilsonFree Image from public domain license
Watercolor Victorian women png element, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10802988/watercolor-victorian-women-png-element-editable-remix-designView license
Eagle Coverlet (c. 1938) by Eva Wilson
https://www.rawpixel.com/image/10079782/eagle-coverlet-c-1938-eva-wilsonFree Image from public domain license
Watercolor Victorian women, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10268192/watercolor-victorian-women-editable-remix-designView license
Padded Quilt (c. 1938) by Eva Wilson
https://www.rawpixel.com/image/10080861/padded-quilt-c-1938-eva-wilsonFree Image from public domain license
Costume contest Instagram post template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/12474503/costume-contest-instagram-post-template-editable-textView license
Darned Collar & Pattern of Embroidery (c. 1938) by Eva Wilson
https://www.rawpixel.com/image/10079551/darned-collar-pattern-embroidery-c-1938-eva-wilsonFree Image from public domain license
Watercolor Victorian women, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10803407/watercolor-victorian-women-editable-remix-designView license
Baby's Cap (c. 1938) by Herbert Marsh
https://www.rawpixel.com/image/10078520/babys-cap-c-1938-herbert-marshFree Image from public domain license
Watercolor Victorian women, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10884643/watercolor-victorian-women-editable-remix-designView license
Damask Coverlet (c. 1938) by Eva Wilson
https://www.rawpixel.com/image/10079545/damask-coverlet-c-1938-eva-wilsonFree Image from public domain license
Watercolor boys at beach, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10381749/watercolor-boys-beach-editable-remix-designView license
Infant's Cap (c. 1938) by Marie Famularo
https://www.rawpixel.com/image/10080289/infants-cap-c-1938-marie-famularoFree Image from public domain license
Watercolor Victorian women mobile wallpaper, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10803127/watercolor-victorian-women-mobile-wallpaper-editable-remix-designView license
Pin Cushion (c. 1938) by Eva Wilson
https://www.rawpixel.com/image/10080994/pin-cushion-c-1938-eva-wilsonFree Image from public domain license
Watercolor Victorian women mobile wallpaper, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10884640/watercolor-victorian-women-mobile-wallpaper-editable-remix-designView license
Doll (c. 1938) by Rex F Bush
https://www.rawpixel.com/image/10079631/doll-c-1938-rex-bushFree Image from public domain license
Watercolor Victorian women, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10884636/watercolor-victorian-women-editable-remix-designView license
Quilt (c. 1938) by Eva Wilson
https://www.rawpixel.com/image/10081196/quilt-c-1938-eva-wilsonFree Image from public domain license
Watercolor boys at beach, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10710163/watercolor-boys-beach-editable-remix-designView license
Bonnet (c. 1938) by Gertrude Lemberg
https://www.rawpixel.com/image/10078674/bonnet-c-1938-gertrude-lembergFree Image from public domain license
Spring festival Instagram post template
https://www.rawpixel.com/image/14408667/spring-festival-instagram-post-templateView license
Man's Night Cap (c. 1936) by Doris Beer
https://www.rawpixel.com/image/10067032/mans-night-cap-c-1936-doris-beerFree Image from public domain license
Editable watercolor boys at beach, desktop wallpaper design
https://www.rawpixel.com/image/11454128/editable-watercolor-boys-beach-desktop-wallpaper-designView license
Headdress (c. 1937) by Eva Noe
https://www.rawpixel.com/image/10075192/headdress-c-1937-eva-noeFree Image from public domain license
Editable watercolor boys at beach, desktop wallpaper design
https://www.rawpixel.com/image/11454111/editable-watercolor-boys-beach-desktop-wallpaper-designView license
Baby's Cap (c. 1938) by Richard Whitaker
https://www.rawpixel.com/image/10078518/babys-cap-c-1938-richard-whitakerFree Image from public domain license
Watercolor women at beach, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10710685/watercolor-women-beach-editable-remix-designView license
Vase (c. 1937) by Eva Wilson
https://www.rawpixel.com/image/10077851/vase-c-1937-eva-wilsonFree Image from public domain license
Watercolor women at beach, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10710626/watercolor-women-beach-editable-remix-designView license
Lady's Night Cap (c. 1938) by Sarah F Williams
https://www.rawpixel.com/image/10080470/ladys-night-cap-c-1938-sarah-williamsFree Image from public domain license
Editable watercolor women at beach, desktop wallpaper design
https://www.rawpixel.com/image/11455913/editable-watercolor-women-beach-desktop-wallpaper-designView license
Cap (c. 1936) by Rosalia Lane
https://www.rawpixel.com/image/10064615/cap-c-1936-rosalia-laneFree Image from public domain license