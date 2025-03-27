Edit ImageCropSaveSaveEdit Imagefacepersonartwatercolourpublic domainclothingpaintingshatFigure of Napolean (c. 1938) by Mina LowryOriginal public domain image from National Gallery of ArtMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 665 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 2271 x 4096 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosTemplatesSimilarWatercolor Victorian women mobile wallpaper, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10803127/watercolor-victorian-women-mobile-wallpaper-editable-remix-designView licenseFigure (c. 1938) by Mina Lowryhttps://www.rawpixel.com/image/10079867/figure-c-1938-mina-lowryFree Image from public domain licenseWatercolor Victorian women, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10884636/watercolor-victorian-women-editable-remix-designView licenseMantle Ornament (c. 1938) by Mina Lowryhttps://www.rawpixel.com/image/10080568/mantle-ornament-c-1938-mina-lowryFree Image from public domain licenseWatercolor Victorian women mobile wallpaper, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10884640/watercolor-victorian-women-mobile-wallpaper-editable-remix-designView licenseMadonna and Child (c. 1938) by Mina Lowryhttps://www.rawpixel.com/image/10080558/madonna-and-child-c-1938-mina-lowryFree Image from public domain licenseWatercolor Victorian women, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10803407/watercolor-victorian-women-editable-remix-designView licenseToby Figure (c. 1940) by Mina Lowryhttps://www.rawpixel.com/image/10086957/toby-figure-c-1940-mina-lowryFree Image from public domain licenseWatercolor Victorian women, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10884643/watercolor-victorian-women-editable-remix-designView licenseSeated Woman (c. 1936) by Mina Lowryhttps://www.rawpixel.com/image/10070729/seated-woman-c-1936-mina-lowryFree Image from public domain licenseWatercolor Victorian women png element, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10802988/watercolor-victorian-women-png-element-editable-remix-designView licenseCigar Store Figure (c. 1937) by Mina Lowryhttps://www.rawpixel.com/image/10073754/cigar-store-figure-c-1937-mina-lowryFree Image from public domain licenseWatercolor Victorian women, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10268192/watercolor-victorian-women-editable-remix-designView licenseDraped Figure (c. 1937) by Mina Lowryhttps://www.rawpixel.com/image/10074476/draped-figure-c-1937-mina-lowryFree Image from public domain licenseWatercolor boys at beach, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10238443/watercolor-boys-beach-editable-remix-designView licensePrince Charles Spaniel (c. 1938) by Mina Lowryhttps://www.rawpixel.com/image/10081145/prince-charles-spaniel-c-1938-mina-lowryFree Image from public domain licenseWatercolor boys at beach, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10710160/watercolor-boys-beach-editable-remix-designView licenseDancing Doll (c. 1939) by Mina Lowryhttps://www.rawpixel.com/image/10083279/dancing-doll-c-1939-mina-lowryFree Image from public domain licenseWatercolor boys at beach, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10710163/watercolor-boys-beach-editable-remix-designView licenseWhirligig (c. 1941) by Mina Lowryhttps://www.rawpixel.com/image/10088384/whirligig-c-1941-mina-lowryFree Image from public domain licenseWatercolor boys at beach, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10381749/watercolor-boys-beach-editable-remix-designView licenseDoll (c. 1936) by Mina Lowryhttps://www.rawpixel.com/image/10065480/doll-c-1936-mina-lowryFree Image from public domain licenseEditable watercolor boys at beach, desktop wallpaper designhttps://www.rawpixel.com/image/11454128/editable-watercolor-boys-beach-desktop-wallpaper-designView licensePortrait Bust (c. 1936) by Mina Lowryhttps://www.rawpixel.com/image/10068040/portrait-bust-c-1936-mina-lowryFree Image from public domain licenseEditable watercolor boys at beach, desktop wallpaper designhttps://www.rawpixel.com/image/11454111/editable-watercolor-boys-beach-desktop-wallpaper-designView licenseChalkware Deer (c. 1938) by Mina Lowryhttps://www.rawpixel.com/image/10079154/chalkware-deer-c-1938-mina-lowryFree Image from public domain licenseWatercolor women at beach, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10710685/watercolor-women-beach-editable-remix-designView licenseFisherman and Woman (c. 1937) by Mina Lowryhttps://www.rawpixel.com/image/10074876/fisherman-and-woman-c-1937-mina-lowryFree Image from public domain licenseWatercolor women at beach, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10710626/watercolor-women-beach-editable-remix-designView licenseDancing Doll (c. 1937) by Mina Lowryhttps://www.rawpixel.com/image/10074294/dancing-doll-c-1937-mina-lowryFree Image from public domain licenseWatercolor woman, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10889884/watercolor-woman-editable-remix-designView licenseChalkware Figure (c. 1939) by Mina Lowryhttps://www.rawpixel.com/image/10082991/chalkware-figure-c-1939-mina-lowryFree Image from public domain licenseWatercolor woman, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10199299/watercolor-woman-editable-remix-designView licenseHorse and Rider (c. 1939) by Mina Lowryhttps://www.rawpixel.com/image/10083767/horse-and-rider-c-1939-mina-lowryFree Image from public domain licenseWatercolor woman, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10889924/watercolor-woman-editable-remix-designView licensePa. German Chalkware Deer (c. 1938) by Mina Lowryhttps://www.rawpixel.com/image/10080737/pa-german-chalkware-deer-c-1938-mina-lowryFree Image from public domain licenseWatercolor woman, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10867322/watercolor-woman-editable-remix-designView licenseCorn Husk Doll (c. 1936) by Mina Lowryhttps://www.rawpixel.com/image/10065237/corn-husk-doll-c-1936-mina-lowryFree Image from public domain licenseWatercolor woman png element, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10867102/watercolor-woman-png-element-editable-remix-designView licenseCigar Store Indian (c. 1936) by Mina Lowryhttps://www.rawpixel.com/image/10065086/cigar-store-indian-c-1936-mina-lowryFree Image from public domain license