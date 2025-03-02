Edit ImageCrop1SaveSaveEdit Imagefacepersonartwatercolourpublic domainclothingpaintingsfashionGingham Doll (c. 1938) by William FrankOriginal public domain image from National Gallery of ArtMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 831 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 2837 x 4096 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosTemplatesSimilarWatercolor girls in a park, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10389017/watercolor-girls-park-editable-remix-designView licenseWalking Doll (c. 1938) by Beverly Chichesterhttps://www.rawpixel.com/image/10082163/walking-doll-c-1938-beverly-chichesterFree Image from public domain licenseWatercolor girls in a park, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10195839/watercolor-girls-park-editable-remix-designView licenseDoll - "Leta" (c. 1938) by Eugene Croehttps://www.rawpixel.com/image/10079650/doll-leta-c-1938-eugene-croeFree Image from public domain licenseWatercolor girls picnic in a park, editable desktop wallpaper designhttps://www.rawpixel.com/image/11455937/watercolor-girls-picnic-park-editable-desktop-wallpaper-designView licenseDoll (c. 1938) by Rex F Bushhttps://www.rawpixel.com/image/10079634/doll-c-1938-rex-bushFree Image from public domain licenseEditable watercolor Victorian woman & dog, desktop wallpaper designhttps://www.rawpixel.com/image/11450804/editable-watercolor-victorian-woman-dog-desktop-wallpaper-designView licenseDoll - 