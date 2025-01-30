Edit ImageCropSaveSaveEdit Imageartwatercolourfurniturepublic domainpaintingschairphotoantiqueHandmade Chair (c. 1938) by Annie B JohnstonOriginal public domain image from National Gallery of ArtMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 849 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 2897 x 4096 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosTemplatesSimilarVintage chair collage illustration editable designhttps://www.rawpixel.com/image/12623131/vintage-chair-collage-illustration-editable-designView licenseStoneware Jug (c. 1938) by Annie B Johnstonhttps://www.rawpixel.com/image/10081822/stoneware-jug-c-1938-annie-johnstonFree Image from public domain licenseVictorian furniture, editable home decor design set, remixed by rawpixelhttps://www.rawpixel.com/image/9059564/victorian-furniture-editable-home-decor-design-set-remixed-rawpixelView licenseStoneware Jar (c. 1938) by Annie B Johnstonhttps://www.rawpixel.com/image/10081804/stoneware-jar-c-1938-annie-johnstonFree Image from public domain licenseFlea market Instagram story template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11758528/flea-market-instagram-story-template-editable-textView licensePowder Horn (c. 1938) by Annie B Johnstonhttps://www.rawpixel.com/image/10081124/powder-horn-c-1938-annie-johnstonFree Image from public domain licenseGrand opening Instagram post template, editable text and design, including original art illustration from William Morrishttps://www.rawpixel.com/image/22987991/image-border-leaves-treeView licenseStoneware Jug (c. 1938) by Annie B Johnstonhttps://www.rawpixel.com/image/10081806/stoneware-jug-c-1938-annie-johnstonFree Image from public domain licenseEditable watercolor dining table in room, desktop wallpaper designhttps://www.rawpixel.com/image/11458796/editable-watercolor-dining-table-room-desktop-wallpaper-designView licenseStoneware Jar (c. 1938) by Annie B Johnstonhttps://www.rawpixel.com/image/10081812/stoneware-jar-c-1938-annie-johnstonFree Image from public domain licenseMinimal living room interior mockup, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/12670681/minimal-living-room-interior-mockup-editable-designView licenseStoneware Jar (c. 1938) by Annie B Johnstonhttps://www.rawpixel.com/image/10081809/stoneware-jar-c-1938-annie-johnstonFree Image from public domain licenseFlea market Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11496071/flea-market-instagram-post-template-editable-textView licenseStoneware Jar (c. 1937) by Annie B Johnstonhttps://www.rawpixel.com/image/10077445/stoneware-jar-c-1937-annie-johnstonFree Image from public domain licenseBaroque armchairhttps://www.rawpixel.com/image/14996509/baroque-armchairView licenseCrock (c. 1937) by Annie B Johnstonhttps://www.rawpixel.com/image/10074249/crock-c-1937-annie-johnstonFree Image from public domain licenseActivated Summer Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14571793/activated-summer-instagram-post-templateView licenseStoneware Jar (c. 1937) by Annie B Johnstonhttps://www.rawpixel.com/image/10077452/stoneware-jar-c-1937-annie-johnstonFree Image from public domain licenseAntique furniture auction Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12614776/antique-furniture-auction-instagram-post-template-editable-textView licenseStoneware Jar (c. 1937) by Annie B Johnstonhttps://www.rawpixel.com/image/10077430/stoneware-jar-c-1937-annie-johnstonFree Image from public domain licenseAntique furniture auction Instagram post template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/18589486/antique-furniture-auction-instagram-post-template-editable-text-and-designView licenseStoneware Jar (c. 1937) by Annie B Johnstonhttps://www.rawpixel.com/image/10077458/stoneware-jar-c-1937-annie-johnstonFree Image from public domain licenseVintage leather armchair element, editable design sethttps://www.rawpixel.com/image/14990203/vintage-leather-armchair-element-editable-design-setView licenseStoneware Jar (c. 1937) by Annie B Johnstonhttps://www.rawpixel.com/image/10077439/stoneware-jar-c-1937-annie-johnstonFree Image from public domain licenseRelax Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14571816/relax-instagram-post-templateView licenseStoneware Jar (c. 1937) by Annie B Johnstonhttps://www.rawpixel.com/image/10077428/stoneware-jar-c-1937-annie-johnstonFree Image from public domain licenseBaroque armchair element, editable design sethttps://www.rawpixel.com/image/14990205/baroque-armchair-element-editable-design-setView licenseStoneware Jar (c. 1937) by Annie B Johnstonhttps://www.rawpixel.com/image/10077447/stoneware-jar-c-1937-annie-johnstonFree Image from public domain licenseBaroque armchair element, editable design sethttps://www.rawpixel.com/image/14990206/baroque-armchair-element-editable-design-setView licenseStoneware Jar (c. 1937) by Annie B Johnstonhttps://www.rawpixel.com/image/10077431/stoneware-jar-c-1937-annie-johnstonFree Image from public domain licenseWatercolor armchair design element set, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/16239359/watercolor-armchair-design-element-set-editable-designView licenseStoneware Jar (c. 1937) by Annie B Johnstonhttps://www.rawpixel.com/image/10077453/stoneware-jar-c-1937-annie-johnstonFree Image from public domain licenseBaroque armchair element, editable design sethttps://www.rawpixel.com/image/14994504/baroque-armchair-element-editable-design-setView licenseStoneware Jug (c. 1937) by Annie B Johnstonhttps://www.rawpixel.com/image/10077476/stoneware-jug-c-1937-annie-johnstonFree Image from public domain licenseVintage leather armchair element, editable design sethttps://www.rawpixel.com/image/14989178/vintage-leather-armchair-element-editable-design-setView licenseStoneware Jar (c. 1937) by Annie B Johnstonhttps://www.rawpixel.com/image/10077449/stoneware-jar-c-1937-annie-johnstonFree Image from public domain licenseBaroque armchair element, editable design sethttps://www.rawpixel.com/image/14989181/baroque-armchair-element-editable-design-setView licenseStoneware Jar (c. 1937) by Annie B Johnstonhttps://www.rawpixel.com/image/10077451/stoneware-jar-c-1937-annie-johnstonFree Image from public domain licenseBaroque armchair element, editable design sethttps://www.rawpixel.com/image/14994520/baroque-armchair-element-editable-design-setView licenseStoneware Jar (c. 1937) by Annie B Johnstonhttps://www.rawpixel.com/image/10077448/stoneware-jar-c-1937-annie-johnstonFree Image from public domain license