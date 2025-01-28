rawpixel
Edit ImageCrop
Hand Lantern (c. 1938) by Florence Strom
Save
Edit Image
handartpublic domaindrawingslampphotolanternantique
Editable Victorian lantern, vintage design set, remixed by rawpixel
Editable Victorian lantern, vintage design set, remixed by rawpixel
https://www.rawpixel.com/image/9059182/editable-victorian-lantern-vintage-design-set-remixed-rawpixelView license
Hand Lantern (c. 1938) by Amelia Tuccio
Hand Lantern (c. 1938) by Amelia Tuccio
https://www.rawpixel.com/image/10080119/hand-lantern-c-1938-amelia-tuccioFree Image from public domain license
Vintage lantern element set, editable design
Vintage lantern element set, editable design
https://www.rawpixel.com/image/15002673/vintage-lantern-element-set-editable-designView license
Hand Lantern (c. 1938) by Amelia Tuccio
Hand Lantern (c. 1938) by Amelia Tuccio
https://www.rawpixel.com/image/10080117/hand-lantern-c-1938-amelia-tuccioFree Image from public domain license
Arabic lantern element set, editable design
Arabic lantern element set, editable design
https://www.rawpixel.com/image/15002654/arabic-lantern-element-set-editable-designView license
Hand Lantern (c. 1938) by Filippo Porreca
Hand Lantern (c. 1938) by Filippo Porreca
https://www.rawpixel.com/image/10080118/hand-lantern-c-1938-filippo-porrecaFree Image from public domain license
Vintage lantern element set, editable design
Vintage lantern element set, editable design
https://www.rawpixel.com/image/15002658/vintage-lantern-element-set-editable-designView license
Hand Lantern (c. 1938) by Amelia Tuccio
Hand Lantern (c. 1938) by Amelia Tuccio
https://www.rawpixel.com/image/10080123/hand-lantern-c-1938-amelia-tuccioFree Image from public domain license
Vintage lantern element set, editable design
Vintage lantern element set, editable design
https://www.rawpixel.com/image/15002675/vintage-lantern-element-set-editable-designView license
Lantern (c. 1938) by Filippo Porreca
Lantern (c. 1938) by Filippo Porreca
https://www.rawpixel.com/image/10080511/lantern-c-1938-filippo-porrecaFree Image from public domain license
Vintage lantern element set, editable design
Vintage lantern element set, editable design
https://www.rawpixel.com/image/15002678/vintage-lantern-element-set-editable-designView license
Lantern (c. 1938) by Mildred Ford
Lantern (c. 1938) by Mildred Ford
https://www.rawpixel.com/image/10080494/lantern-c-1938-mildred-fordFree Image from public domain license
Vintage lantern element set, editable design
Vintage lantern element set, editable design
https://www.rawpixel.com/image/15002655/vintage-lantern-element-set-editable-designView license
Cake Pan (c. 1938) by Richard Barnett
Cake Pan (c. 1938) by Richard Barnett
https://www.rawpixel.com/image/10079006/cake-pan-c-1938-richard-barnettFree Image from public domain license
Vintage lantern element set, editable design
Vintage lantern element set, editable design
https://www.rawpixel.com/image/15002656/vintage-lantern-element-set-editable-designView license
Lantern (c. 1938) by Walter Hochstrasser
Lantern (c. 1938) by Walter Hochstrasser
https://www.rawpixel.com/image/10080509/lantern-c-1938-walter-hochstrasserFree Image from public domain license
Arabic lantern element set, editable design
Arabic lantern element set, editable design
https://www.rawpixel.com/image/15002670/arabic-lantern-element-set-editable-designView license
Door Knocker (c. 1938) by Jack Staloff
Door Knocker (c. 1938) by Jack Staloff
https://www.rawpixel.com/image/10079683/door-knocker-c-1938-jack-staloffFree Image from public domain license
Arabic lantern element set, editable design
Arabic lantern element set, editable design
https://www.rawpixel.com/image/15002652/arabic-lantern-element-set-editable-designView license
Lantern (c. 1938) by Walter Hochstrasser
Lantern (c. 1938) by Walter Hochstrasser
https://www.rawpixel.com/image/10080507/lantern-c-1938-walter-hochstrasserFree Image from public domain license
Arabic lantern element set, editable design
Arabic lantern element set, editable design
https://www.rawpixel.com/image/15002672/arabic-lantern-element-set-editable-designView license
Hand Lantern (c. 1939) by Lazar Rubinstein
Hand Lantern (c. 1939) by Lazar Rubinstein
https://www.rawpixel.com/image/10083689/hand-lantern-c-1939-lazar-rubinsteinFree Image from public domain license
Victorian lantern, editable vintage design set, remixed by rawpixel
Victorian lantern, editable vintage design set, remixed by rawpixel
https://www.rawpixel.com/image/9057471/victorian-lantern-editable-vintage-design-set-remixed-rawpixelView license
Candlestand (c. 1938) by Charles Garjian
Candlestand (c. 1938) by Charles Garjian
https://www.rawpixel.com/image/10079032/candlestand-c-1938-charles-garjianFree Image from public domain license
Vintage lantern element set, editable design
Vintage lantern element set, editable design
https://www.rawpixel.com/image/15002795/vintage-lantern-element-set-editable-designView license
Lantern (c. 1939) by Albert Allen
Lantern (c. 1939) by Albert Allen
https://www.rawpixel.com/image/10083916/lantern-c-1939-albert-allenFree Image from public domain license
Vintage lantern element set, editable design
Vintage lantern element set, editable design
https://www.rawpixel.com/image/15002674/vintage-lantern-element-set-editable-designView license
Whale Oil Lamp (c. 1938) by Howard Lumbard
Whale Oil Lamp (c. 1938) by Howard Lumbard
https://www.rawpixel.com/image/10082287/whale-oil-lamp-c-1938-howard-lumbardFree Image from public domain license
Vintage lantern element set, editable design
Vintage lantern element set, editable design
https://www.rawpixel.com/image/15002657/vintage-lantern-element-set-editable-designView license
"Sparking" Lamp (c. 1938) by John Dana
"Sparking" Lamp (c. 1938) by John Dana
https://www.rawpixel.com/image/10078449/sparking-lamp-c-1938-john-danaFree Image from public domain license
Blessed Eid poster template
Blessed Eid poster template
https://www.rawpixel.com/image/14064649/blessed-eid-poster-templateView license
Lamp (c. 1938) by Giacinto Capelli
Lamp (c. 1938) by Giacinto Capelli
https://www.rawpixel.com/image/10080471/lamp-c-1938-giacinto-capelliFree Image from public domain license
Dressing room editable doodle illustration
Dressing room editable doodle illustration
https://www.rawpixel.com/image/9180967/dressing-room-editable-doodle-illustrationView license
Pewter Oil Lamp (c. 1938) by Walter Hochstrasser
Pewter Oil Lamp (c. 1938) by Walter Hochstrasser
https://www.rawpixel.com/image/10080977/pewter-oil-lamp-c-1938-walter-hochstrasserFree Image from public domain license
Dining room hand drawn illustration, editable design
Dining room hand drawn illustration, editable design
https://www.rawpixel.com/image/9136274/dining-room-hand-drawn-illustration-editable-designView license
Lantern (c. 1938) by Walter Hochstrasser
Lantern (c. 1938) by Walter Hochstrasser
https://www.rawpixel.com/image/10080508/lantern-c-1938-walter-hochstrasserFree Image from public domain license
Dining room background, editable doodle illustration
Dining room background, editable doodle illustration
https://www.rawpixel.com/image/9136235/dining-room-background-editable-doodle-illustrationView license
Infant's Cape (c. 1938) by Florence Earl
Infant's Cape (c. 1938) by Florence Earl
https://www.rawpixel.com/image/10080311/infants-cape-c-1938-florence-earlFree Image from public domain license
Dining room hand drawn illustration, editable design
Dining room hand drawn illustration, editable design
https://www.rawpixel.com/image/9176787/dining-room-hand-drawn-illustration-editable-designView license
Lantern (c. 1940) by Helen Hobart
Lantern (c. 1940) by Helen Hobart
https://www.rawpixel.com/image/10086249/lantern-c-1940-helen-hobartFree Image from public domain license