rawpixel
Edit ImageCrop
Horse on Barrel Bank (c. 1938) by William O Fletcher
Save
Edit Image
cathorseanimalartwatercolorpublic domainpaintingsbank
Aesthetic farm collage, editable agriculture collage. Remixed by rawpixel.
Aesthetic farm collage, editable agriculture collage. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/9349871/aesthetic-farm-collage-editable-agriculture-collage-remixed-rawpixelView license
Owl on Log Bank (c. 1937) by William O Fletcher
Owl on Log Bank (c. 1937) by William O Fletcher
https://www.rawpixel.com/image/10076026/owl-log-bank-c-1937-william-fletcherFree Image from public domain license
Horse watercolor, editable remix design
Horse watercolor, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10879722/horse-watercolor-editable-remix-designView license
Indian Chief Coin Bank (c. 1938) by William O Fletcher
Indian Chief Coin Bank (c. 1938) by William O Fletcher
https://www.rawpixel.com/image/10080298/indian-chief-coin-bank-c-1938-william-fletcherFree Image from public domain license
Watercolor wild horse foal, editable remix design
Watercolor wild horse foal, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10485441/watercolor-wild-horse-foal-editable-remix-designView license
Toy Bank (c. 1940) by William O Fletcher
Toy Bank (c. 1940) by William O Fletcher
https://www.rawpixel.com/image/10086997/toy-bank-c-1940-william-fletcherFree Image from public domain license
Watercolor wild horse foal, editable remix design
Watercolor wild horse foal, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10252102/watercolor-wild-horse-foal-editable-remix-designView license
"City Bank" Toy Bank (c. 1938) by William O Fletcher
"City Bank" Toy Bank (c. 1938) by William O Fletcher
https://www.rawpixel.com/image/10078425/city-bank-toy-bank-c-1938-william-fletcherFree Image from public domain license
Editable watercolor wild horse foal, desktop wallpaper design
Editable watercolor wild horse foal, desktop wallpaper design
https://www.rawpixel.com/image/11473022/editable-watercolor-wild-horse-foal-desktop-wallpaper-designView license
Bank of Industry (c. 1938) by William O Fletcher
Bank of Industry (c. 1938) by William O Fletcher
https://www.rawpixel.com/image/10078572/bank-industry-c-1938-william-fletcherFree Image from public domain license
Watercolor wild horse foal, editable remix design
Watercolor wild horse foal, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10203757/watercolor-wild-horse-foal-editable-remix-designView license
"Safe" Bank (c. 1938) by William O Fletcher
"Safe" Bank (c. 1938) by William O Fletcher
https://www.rawpixel.com/image/10078431/safe-bank-c-1938-william-fletcherFree Image from public domain license
Watercolor wild horse foal, editable remix design
Watercolor wild horse foal, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10489204/watercolor-wild-horse-foal-editable-remix-designView license
Soldier in Khaki Coin Bank (c. 1938) by William O Fletcher
Soldier in Khaki Coin Bank (c. 1938) by William O Fletcher
https://www.rawpixel.com/image/10081710/soldier-khaki-coin-bank-c-1938-william-fletcherFree Image from public domain license
Horse watercolor, editable remix design
Horse watercolor, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10203930/horse-watercolor-editable-remix-designView license
Toy Bank: "Waste Not - Want Not" (c. 1938) by William O Fletcher
Toy Bank: "Waste Not - Want Not" (c. 1938) by William O Fletcher
https://www.rawpixel.com/image/10082045/toy-bank-waste-not-want-not-c-1938-william-fletcherFree Image from public domain license
Horse watercolor png element, editable remix design
Horse watercolor png element, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10801765/horse-watercolor-png-element-editable-remix-designView license
Pa. German Chalkware Deer (c. 1938) by Mina Lowry
Pa. German Chalkware Deer (c. 1938) by Mina Lowry
https://www.rawpixel.com/image/10080737/pa-german-chalkware-deer-c-1938-mina-lowryFree Image from public domain license
Horse watercolor mobile wallpaper, editable remix design
Horse watercolor mobile wallpaper, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10879669/horse-watercolor-mobile-wallpaper-editable-remix-designView license
"The Globe" Coin Bank (c. 1938) by William O Fletcher
"The Globe" Coin Bank (c. 1938) by William O Fletcher
https://www.rawpixel.com/image/10078451/the-globe-coin-bank-c-1938-william-fletcherFree Image from public domain license
Horse watercolor mobile wallpaper, editable remix design
Horse watercolor mobile wallpaper, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10802064/horse-watercolor-mobile-wallpaper-editable-remix-designView license
"Shell Out" Bank (c. 1938) by William O Fletcher
"Shell Out" Bank (c. 1938) by William O Fletcher
https://www.rawpixel.com/image/10078432/shell-out-bank-c-1938-william-fletcherFree Image from public domain license
Horse watercolor, editable remix design
Horse watercolor, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10879630/horse-watercolor-editable-remix-designView license
Fat Clown Coin Bank (c. 1938) by Alf Bruseth
Fat Clown Coin Bank (c. 1938) by Alf Bruseth
https://www.rawpixel.com/image/10079850/fat-clown-coin-bank-c-1938-alf-brusethFree Image from public domain license
Horse watercolor, editable remix design
Horse watercolor, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10802264/horse-watercolor-editable-remix-designView license
Toy: Speaking Dog Bank (c. 1937) by Chris Makrenos
Toy: Speaking Dog Bank (c. 1937) by Chris Makrenos
https://www.rawpixel.com/image/10077714/toy-speaking-dog-bank-c-1937-chris-makrenosFree Image from public domain license
Watercolor wild horse foal, editable desktop wallpaper design
Watercolor wild horse foal, editable desktop wallpaper design
https://www.rawpixel.com/image/11472998/watercolor-wild-horse-foal-editable-desktop-wallpaper-designView license
Toy Bank (c. 1937) by Alf Bruseth
Toy Bank (c. 1937) by Alf Bruseth
https://www.rawpixel.com/image/10077706/toy-bank-c-1937-alf-brusethFree Image from public domain license
Watercolor horse foal, editable remix design
Watercolor horse foal, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10203886/watercolor-horse-foal-editable-remix-designView license
Horse's Head Bank (c. 1938) by Alf Bruseth
Horse's Head Bank (c. 1938) by Alf Bruseth
https://www.rawpixel.com/image/10080260/horses-head-bank-c-1938-alf-brusethFree Image from public domain license
Wild horse foal mobile wallpaper, editable watercolor design
Wild horse foal mobile wallpaper, editable watercolor design
https://www.rawpixel.com/image/10489233/wild-horse-foal-mobile-wallpaper-editable-watercolor-designView license
Baseball Player Coin Bank (c. 1938) by William O Fletcher
Baseball Player Coin Bank (c. 1938) by William O Fletcher
https://www.rawpixel.com/image/10078571/baseball-player-coin-bank-c-1938-william-fletcherFree Image from public domain license
Watercolor horse foal, editable desktop wallpaper design
Watercolor horse foal, editable desktop wallpaper design
https://www.rawpixel.com/image/11454570/watercolor-horse-foal-editable-desktop-wallpaper-designView license
Cat and Ball Coin Bank (c. 1939) by William O Fletcher
Cat and Ball Coin Bank (c. 1939) by William O Fletcher
https://www.rawpixel.com/image/10082978/cat-and-ball-coin-bank-c-1939-william-fletcherFree Image from public domain license
Wild horse foal mobile wallpaper, editable watercolor design
Wild horse foal mobile wallpaper, editable watercolor design
https://www.rawpixel.com/image/10485454/wild-horse-foal-mobile-wallpaper-editable-watercolor-designView license
Toy Bank: Speaking Dog and Figure (1935/1942) by American 20th Century
Toy Bank: Speaking Dog and Figure (1935/1942) by American 20th Century
https://www.rawpixel.com/image/10063599/toy-bank-speaking-dog-and-figure-19351942-american-20th-centuryFree Image from public domain license
Watercolor horse foal, editable remix design
Watercolor horse foal, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10387113/watercolor-horse-foal-editable-remix-designView license
Toy Bank: Frog (c. 1938) by William O Fletcher
Toy Bank: Frog (c. 1938) by William O Fletcher
https://www.rawpixel.com/image/10082050/toy-bank-frog-c-1938-william-fletcherFree Image from public domain license
Watercolor horse foal, editable remix design
Watercolor horse foal, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10203785/watercolor-horse-foal-editable-remix-designView license
Safe Bank (c. 1940) by William O Fletcher
Safe Bank (c. 1940) by William O Fletcher
https://www.rawpixel.com/image/10086671/safe-bank-c-1940-william-fletcherFree Image from public domain license