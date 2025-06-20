Edit ImageCropSaveSaveEdit Imageanimalbirdpersonartwatercolourpublic domainpaintingsphotoJug (c. 1938) by Frank FumagalliOriginal public domain image from National Gallery of ArtMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 967 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 3302 x 4096 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosTemplatesSimilarRipped paper png mockup element, rose-breasted cockatoo bird transparent background. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9229331/png-animal-customizable-cut-outView licenseJug (c. 1938) by Frank Fumagallihttps://www.rawpixel.com/image/10080405/jug-c-1938-frank-fumagalliFree Image from public domain licenseNature quote facebook post template, editable text designhttps://www.rawpixel.com/image/22151127/nature-quote-facebook-post-template-editable-text-designView licenseJug (c. 1938) by Frank Fumagallihttps://www.rawpixel.com/image/10080401/jug-c-1938-frank-fumagalliFree Image from public domain licenseEditable watercolor woman& dog in park, desktop wallpaper designhttps://www.rawpixel.com/image/11462383/editable-watercolor-womanand-dog-park-desktop-wallpaper-designView licenseJug (c. 1937) by Frank Fumagallihttps://www.rawpixel.com/image/10075488/jug-c-1937-frank-fumagalliFree Image from public domain licenseWatercolor woman in park, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10199067/watercolor-woman-park-editable-remix-designView licenseWash Bowl and Pitcher (c. 1938) by Frank Fumagallihttps://www.rawpixel.com/image/10082189/wash-bowl-and-pitcher-c-1938-frank-fumagalliFree Image from public domain licenseWatercolor woman, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10465708/watercolor-woman-editable-remix-designView licenseJug (c. 1938) by Frank Fumagallihttps://www.rawpixel.com/image/10080400/jug-c-1938-frank-fumagalliFree Image from public domain licenseWatercolor tiger on balcony, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10712344/watercolor-tiger-balcony-editable-remix-designView licenseButton Hook (c. 1938) by Frank Fumagallihttps://www.rawpixel.com/image/10079005/button-hook-c-1938-frank-fumagalliFree Image from public domain licenseVintage water fountain background. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12740186/vintage-water-fountain-background-remixed-rawpixelView licenseWater Cooler (c. 1937) by Frank Fumagallihttps://www.rawpixel.com/image/10078072/water-cooler-c-1937-frank-fumagalliFree Image from public domain licenseWatercolor girls in a park, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10389017/watercolor-girls-park-editable-remix-designView licenseGrotesque Jug (c. 1936) by Frank Fumagallihttps://www.rawpixel.com/image/10066238/grotesque-jug-c-1936-frank-fumagalliFree Image from public domain licenseWatercolor tiger on balcony, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10712341/watercolor-tiger-balcony-editable-remix-designView licenseFlask (c. 1936) by Frank Fumagallihttps://www.rawpixel.com/image/10065997/flask-c-1936-frank-fumagalliFree Image from public domain licenseWatercolor tiger on balcony, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10198971/watercolor-tiger-balcony-editable-remix-designView licenseWash Bowl (c. 1938) by Frank Fumagallihttps://www.rawpixel.com/image/10082193/wash-bowl-c-1938-frank-fumagalliFree Image from public domain licenseWatercolor tiger on balcony, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10417265/watercolor-tiger-balcony-editable-remix-designView licenseGrotesque Jug (c. 1936) by Frank Fumagallihttps://www.rawpixel.com/image/10066234/grotesque-jug-c-1936-frank-fumagalliFree Image from public domain licenseToucan bird illustration, digital art editable designhttps://www.rawpixel.com/image/12234940/toucan-bird-illustration-digital-art-editable-designView licenseLamp (c. 1940) by Frank Fumagallihttps://www.rawpixel.com/image/10086233/lamp-c-1940-frank-fumagalliFree Image from public domain licenseBirds at balcony mobile wallpaper, editable watercolor designhttps://www.rawpixel.com/image/10484664/birds-balcony-mobile-wallpaper-editable-watercolor-designView licensePitcher (c. 1936) by Frank Fumagallihttps://www.rawpixel.com/image/10070222/pitcher-c-1936-frank-fumagalliFree Image from public domain licenseWatercolor girls in a park, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10195839/watercolor-girls-park-editable-remix-designView licensePitcher (c. 1938) by Frank Fumagallihttps://www.rawpixel.com/image/10081039/pitcher-c-1938-frank-fumagalliFree Image from public domain licenseGraduate owl reading a book, watercolor illustration, editable remixhttps://www.rawpixel.com/image/12519509/graduate-owl-reading-book-watercolor-illustration-editable-remixView licenseJug (c. 1936) by Frank Fumagallihttps://www.rawpixel.com/image/10066726/jug-c-1936-frank-fumagalliFree Image from public domain licenseEditable watercolor tiger on balcony, desktop wallpaper designhttps://www.rawpixel.com/image/11461839/editable-watercolor-tiger-balcony-desktop-wallpaper-designView licenseJug (c. 1938) by Aaron Fastovskyhttps://www.rawpixel.com/image/10080422/jug-c-1938-aaron-fastovskyFree Image from public domain licenseEditable watercolor tiger on balcony, desktop wallpaper designhttps://www.rawpixel.com/image/11461818/editable-watercolor-tiger-balcony-desktop-wallpaper-designView licenseStone Bottle (c. 1938) by Frank Maurerhttps://www.rawpixel.com/image/10081794/stone-bottle-c-1938-frank-maurerFree Image from public domain licenseBird documentary poster template, editable watercolor designhttps://www.rawpixel.com/image/18274228/bird-documentary-poster-template-editable-watercolor-designView licensePitcher (c. 1937) by Frank Fumagallihttps://www.rawpixel.com/image/10076484/pitcher-c-1937-frank-fumagalliFree Image from public domain licenseGraduate owl reading a book, watercolor illustration, editable remixhttps://www.rawpixel.com/image/12519433/graduate-owl-reading-book-watercolor-illustration-editable-remixView licenseBlown Glass - Pitcher (c. 1940) by Frank Fumagallihttps://www.rawpixel.com/image/10088945/blown-glass-pitcher-c-1940-frank-fumagalliFree Image from public domain licenseWatercolor girls picnic in a park, editable desktop wallpaper designhttps://www.rawpixel.com/image/11455937/watercolor-girls-picnic-park-editable-desktop-wallpaper-designView licensePitcher (c. 1940) by Frank Fumagallihttps://www.rawpixel.com/image/10086470/pitcher-c-1940-frank-fumagalliFree Image from public domain license